Започва ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева

Започна ремонтът на 31-километровия участък от Бургас до Дюлинския проход. Стойността на този етап е 42 милиона лева, а проектът е част от обновяването на пътната връзка между Южна България и Северното Черноморие.
Ремонтът е разделен на два етапа. Докато започват дейностите по трасето от Бургас към прохода, тече и ремонтът на участъка от Варна до Дюлинския проход. Целият проект трябва да бъде изпълнен в рамките на година и половина.
Движението ще бъде запазено през лятото
Пътят няма да бъде затварян през летния сезон, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен. За преминаването ще бъде въведена специална организация на движението, като се обсъждат и алтернативни маршрути при необходимост.
„Срокът за изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки ремонтът да бъде изпълнен в този срок“, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
Той допълни, че институциите ще се стремят през следващото лято, в най-активния период за пътувания, да не затрудняват движението в района.
Проектът е подготвян от години
По думите на Шишков преди три години, когато е бил служебен министър, е възложено изработването на проект за основен ремонт на пътя. „Жалко е, че чак днес започваме самия основен ремонт“, посочи той.
Дюлинският проход е алтернативен маршрут между областите Бургас и Варна. Трасето има значение за пътуванията между Южното и Северното Черноморие, особено при натоварване на основните пътища по крайбрежието.
След приключването на двата етапа целият ремонт трябва да бъде завършен за година и половина. До тогава движението ще се организира поетапно, без пълно прекъсване през летния сезон.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един шофьор
13:49 10.10.2026
2 бибитков
Коментиран от #5, #9
13:55 10.10.2026
3 пак ще има
13:55 10.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 кабакрадев
До коментар #2 от "бибитков":борим мафията и олигархията!!
14:05 10.10.2026
6 оня с коня
14:10 10.10.2026
7 То се знае
14:19 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Излиза
До коментар #2 от "бибитков":225 на квадратен метър.
14:25 10.10.2026
10 Винетутка
14:28 10.10.2026
11 ташунко
14:38 10.10.2026
12 Варна
С 30-40 км скъсява прехода от Варна до Айтос
15:02 10.10.2026