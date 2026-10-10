Започва ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева

Започна ремонтът на 31-километровия участък от Бургас до Дюлинския проход. Стойността на този етап е 42 милиона лева, а проектът е част от обновяването на пътната връзка между Южна България и Северното Черноморие.

Ремонтът е разделен на два етапа. Докато започват дейностите по трасето от Бургас към прохода, тече и ремонтът на участъка от Варна до Дюлинския проход. Целият проект трябва да бъде изпълнен в рамките на година и половина.

Движението ще бъде запазено през лятото

Пътят няма да бъде затварян през летния сезон, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен. За преминаването ще бъде въведена специална организация на движението, като се обсъждат и алтернативни маршрути при необходимост.

„Срокът за изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки ремонтът да бъде изпълнен в този срок“, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

Той допълни, че институциите ще се стремят през следващото лято, в най-активния период за пътувания, да не затрудняват движението в района.

Проектът е подготвян от години

По думите на Шишков преди три години, когато е бил служебен министър, е възложено изработването на проект за основен ремонт на пътя. „Жалко е, че чак днес започваме самия основен ремонт“, посочи той.

Дюлинският проход е алтернативен маршрут между областите Бургас и Варна. Трасето има значение за пътуванията между Южното и Северното Черноморие, особено при натоварване на основните пътища по крайбрежието.

След приключването на двата етапа целият ремонт трябва да бъде завършен за година и половина. До тогава движението ще се организира поетапно, без пълно прекъсване през летния сезон.

Източници: btvnovinite.bg