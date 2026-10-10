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Започва ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева
  Тема: Трафик

Започва ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева

10 Октомври, 2026 13:45 827 12

  • дюлински проход-
  • ремонт на пътя-
  • бургас-
  • варна-
  • пътна инфраструктура

Първият етап обхваща 31 километра между Бургас и прохода. През летния сезон движението ще бъде запазено при специална организация

Започва ремонтът на Дюлинския проход за 42 млн. лева - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Започна ремонтът на 31-километровия участък от Бургас до Дюлинския проход. Стойността на този етап е 42 милиона лева, а проектът е част от обновяването на пътната връзка между Южна България и Северното Черноморие.

Ремонтът е разделен на два етапа. Докато започват дейностите по трасето от Бургас към прохода, тече и ремонтът на участъка от Варна до Дюлинския проход. Целият проект трябва да бъде изпълнен в рамките на година и половина.

Движението ще бъде запазено през лятото

Пътят няма да бъде затварян през летния сезон, когато трафикът към Черноморието е най-интензивен. За преминаването ще бъде въведена специална организация на движението, като се обсъждат и алтернативни маршрути при необходимост.

„Срокът за изпълнение е година и половина. Аз считам, че няма никакви пречки ремонтът да бъде изпълнен в този срок“, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

Той допълни, че институциите ще се стремят през следващото лято, в най-активния период за пътувания, да не затрудняват движението в района.

Проектът е подготвян от години

По думите на Шишков преди три години, когато е бил служебен министър, е възложено изработването на проект за основен ремонт на пътя. „Жалко е, че чак днес започваме самия основен ремонт“, посочи той.

Дюлинският проход е алтернативен маршрут между областите Бургас и Варна. Трасето има значение за пътуванията между Южното и Северното Черноморие, особено при натоварване на основните пътища по крайбрежието.

След приключването на двата етапа целият ремонт трябва да бъде завършен за година и половина. До тогава движението ще се организира поетапно, без пълно прекъсване през летния сезон.

Източници: btvnovinite.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един шофьор

    1 1 Отговор
    А пловдивското околовръстно кога?

    13:49 10.10.2026

  • 2 бибитков

    3 2 Отговор
    1 350 000 на километър!? Бая лапане ще е...

    Коментиран от #5, #9

    13:55 10.10.2026

  • 3 пак ще има

    2 2 Отговор
    цапцаросване

    13:55 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кабакрадев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "бибитков":

    борим мафията и олигархията!!

    14:05 10.10.2026

  • 6 оня с коня

    2 1 Отговор
    Верно че е малко скъпичък ремонта на тоя Дюлински Проход,но пък ще си отядем на дюли.

    14:10 10.10.2026

  • 7 То се знае

    0 1 Отговор
    Ще го ремонтират така,че след две години пак да е за ремонт.

    14:19 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Излиза

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "бибитков":

    225 на квадратен метър.

    14:25 10.10.2026

  • 10 Винетутка

    0 0 Отговор
    Докато довършат този ремонт, както и АМ "Хемус", цената на летящите автомобили ще падне под 100к.

    14:28 10.10.2026

  • 11 ташунко

    1 0 Отговор
    В лева ли ще е ремонта бе аФторе ?

    14:38 10.10.2026

  • 12 Варна

    0 0 Отговор
    Любимият ми проход ,който минавах с кеф,емоции още преди 50 години...кога бях на 20 години...със ЗАЗ...ТРАБАНТ...зиме и лете...Няма скука...само емоции...особенно ,кога те очаква гаджето нейде в....Южна България..,
    С 30-40 км скъсява прехода от Варна до Айтос

    15:02 10.10.2026

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