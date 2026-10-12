Кючуков: Европа да предложи свой план за край на войната

Европейският съюз трябва да предложи собствен план за край на войната в Украйна, вместо да реагира на решенията на САЩ и Русия. Това заяви дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на bTV.

Повод за анализа му е обявената договореност между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за продажба на руски дизел в САЩ и на международните пазари. По думите на Кючуков тя показва „липса на координация по линията на трансатлантическата връзка“ и сериозно разминаване между Вашингтон и европейските му съюзници за бъдещето на войната.

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Асошиейтед прес съобщава, че според обявения план Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона дизел, последвани от още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това. Сделката предизвика критики от американски законодатели, които предупредиха, че тя може да осигури финансов ресурс на Москва, докато войната в Украйна продължава.

Според Кючуков договореността между Тръмп и Путин поставя въпроси за бъдещето на санкциите срещу Русия, за отношенията между Вашингтон и европейските държави и за перспективите пред преговорите за Украйна.

Той отбеляза, че Тръмп отново е поставил въпроса за избори в Украйна и за необходимостта страната да има нов президент. Кючуков свърза тези изявления с липсата на напредък в разговорите за прекратяване на войната, както и с вътрешнополитическия натиск в САЩ преди междинните избори и на фона на високите цени на горивата.

Дипломатът смята, че значително поевтиняване на дизела не може да се очаква само заради сделката. Според него политическият ефект от нея може да се окаже по-съществен от икономическия.

„Може би е крайно време Европа да лансира собствена визия за това кога и как свършва тази война“, заяви Кючуков.

По думите му Европейският съюз до голяма степен отсъства от преките преговори между Русия и Украйна. Затова европейските държави трябва да използват инструментите, с които разполагат, включително санкциите, не само за натиск, но и като част от възможен преговорен процес.

Кючуков заяви, че Европа вече губи позиции в глобалната политика. Като причина той посочи стремежа на САЩ да насочат икономическите, политическите и военните си ресурси към съперничеството с Китай, докато на европейските държави остава по-голяма отговорност за ограничаването на руското влияние.

Според дипломата войната засилва и вътрешното недоволство в европейските общества заради влошаването на качеството на живот и средствата, отделяни за подкрепа на Украйна. Той предупреди, че ЕС трябва да премине от реактивен към проактивен подход и да формулира конкретни цели за дипломатическо решение.

Кючуков отхвърли капитулацията на Украйна като приемлив изход за Европа. Според него, ако се изключат пряк сблъсък между НАТО и Русия и капитулация на една от страните, реалистичната възможност остава политическо решение чрез дипломация.

Дипломатът обърна внимание и на засилването на военните действия и нарастващите рискове в Черно море. По думите му увеличаването на цивилните жертви показва, че конфликтът става все по-опасен, което прави активните дипломатически усилия още по-необходими.