Кючуков: Европа да предложи свой план за край на войната

Европейският съюз трябва да предложи собствен план за край на войната в Украйна, вместо да реагира на решенията на САЩ и Русия. Това заяви дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на bTV.
Повод за анализа му е обявената договореност между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за продажба на руски дизел в САЩ и на международните пазари. По думите на Кючуков тя показва „липса на координация по линията на трансатлантическата връзка“ и сериозно разминаване между Вашингтон и европейските му съюзници за бъдещето на войната.
Асошиейтед прес съобщава, че според обявения план Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона дизел, последвани от още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това. Сделката предизвика критики от американски законодатели, които предупредиха, че тя може да осигури финансов ресурс на Москва, докато войната в Украйна продължава.
Според Кючуков договореността между Тръмп и Путин поставя въпроси за бъдещето на санкциите срещу Русия, за отношенията между Вашингтон и европейските държави и за перспективите пред преговорите за Украйна.
Той отбеляза, че Тръмп отново е поставил въпроса за избори в Украйна и за необходимостта страната да има нов президент. Кючуков свърза тези изявления с липсата на напредък в разговорите за прекратяване на войната, както и с вътрешнополитическия натиск в САЩ преди междинните избори и на фона на високите цени на горивата.
Дипломатът смята, че значително поевтиняване на дизела не може да се очаква само заради сделката. Според него политическият ефект от нея може да се окаже по-съществен от икономическия.
„Може би е крайно време Европа да лансира собствена визия за това кога и как свършва тази война“, заяви Кючуков.
По думите му Европейският съюз до голяма степен отсъства от преките преговори между Русия и Украйна. Затова европейските държави трябва да използват инструментите, с които разполагат, включително санкциите, не само за натиск, но и като част от възможен преговорен процес.
Кючуков заяви, че Европа вече губи позиции в глобалната политика. Като причина той посочи стремежа на САЩ да насочат икономическите, политическите и военните си ресурси към съперничеството с Китай, докато на европейските държави остава по-голяма отговорност за ограничаването на руското влияние.
Според дипломата войната засилва и вътрешното недоволство в европейските общества заради влошаването на качеството на живот и средствата, отделяни за подкрепа на Украйна. Той предупреди, че ЕС трябва да премине от реактивен към проактивен подход и да формулира конкретни цели за дипломатическо решение.
Кючуков отхвърли капитулацията на Украйна като приемлив изход за Европа. Според него, ако се изключат пряк сблъсък между НАТО и Русия и капитулация на една от страните, реалистичната възможност остава политическо решение чрез дипломация.
Дипломатът обърна внимание и на засилването на военните действия и нарастващите рискове в Черно море. По думите му увеличаването на цивилните жертви показва, че конфликтът става все по-опасен, което прави активните дипломатически усилия още по-необходими.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вдигай
09:16 12.10.2026
2 Така де
Коментиран от #3, #25
09:19 12.10.2026
3 По точно
До коментар #2 от "Така де":Тръмп не бръсне Европа за слива!
09:20 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Папуц
Ами до вчера- буквално - ти обясняваше, как санкциите на ЕС ще накарат руснака да върне Крим , и всичко завладяно досега!
И да те поправя - няма такова нещо , като :
"-Липса на координация по линията на трансатлантическата връзка и сериозно разминаване между Вашингтон и европейските му съюзници за бъдещето на войната. "
Има Вашингтон, и неговите европейски васали!
Кой назначи Кая Каляас, кой назначи Макрон, кой назначи Усрула, кой назначи Санду, кой назначи румънският и финландският президенти?
Я кажи , нали си уж разбирач на световната геополитика и дипломация?
Да ти подскажа ли - СОРОС!!!
09:25 12.10.2026
6 Луд
09:26 12.10.2026
7 Васил
Коментиран от #10, #19
09:27 12.10.2026
8 Така е
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":САЩ, Китай и Северна Корея помагат на Русия, ама то когато си кьопав...
Коментиран от #11
09:27 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не може
До коментар #7 от "Васил":Великият американски народ след 250 години демокрация си го избра. И сега си го харесват и не протестират.
09:29 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Той плана е един
09:39 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Въй
Коментиран от #16
09:42 12.10.2026
15 123
09:46 12.10.2026
16 Тъй ама
До коментар #14 от "Въй":Как да се разбереш с човек, който те презира! Бай Дончо като чуе за европейски лидери и му се повдига!
09:47 12.10.2026
17 значителните незначителни
10:11 12.10.2026
18 Ами то
10:16 12.10.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Васил":Хахахахаха мани го тръмполиното, как ще се отървем от лудите "лидери" в ЕС, кво са ти виновни тръмполиното и путин за нещата в които се заплете ЕС, за състоянието на ЕС си е виновен само и единствено ЕС, никой не ги е нападал или спирал по някъв начин а се докараха до състояние на фалити, рецесия и дългова криза.
10:43 12.10.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
10:45 12.10.2026
21 Павел Пенев
Коментиран от #26
10:46 12.10.2026
22 🦉🦉🦉🦉
ЕсеС е самоЧАСТ от Европа, част по-малка от 1/2 от континента❗
10:47 12.10.2026
23 🦉🦉🦉🦉
10:48 12.10.2026
24 Асенов
10:54 12.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Така де":УрсусLIZA и КАкаЯ не са ЛИДЕРИ,
а НАЗНАЧЕНИ параШУТистКИ❗
Едната,защото баща й е в структурите на ЕсеС още от 60-те, а другата защото баща й е бил начело на компартия а после антикомунист❗
10:54 12.10.2026
26 Тъй ли
До коментар #21 от "Павел Пенев":Путин каза, че Русия няма твърди граници. Там където е стъпил руския ботуш там е руска земя. Тъй че цяла източна Европа до Берлин е руска земя. Нъл тъй!
11:07 12.10.2026
27 Ася
11:23 12.10.2026