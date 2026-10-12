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Кючуков: Европа да предложи свой план за край на войната
  Тема: Украйна

Кючуков: Европа да предложи свой план за край на войната

12 Октомври, 2026 09:11 792 27

  • любомир кючуков-
  • войната в украйна-
  • европейски съюз-
  • доналд тръмп-
  • руски дизел

Дипломатът смята, че ЕС губи влияние и трябва да използва санкциите като част от преговорен процес, а не само като средство за натиск

Кючуков: Европа да предложи свой план за край на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да предложи собствен план за край на войната в Украйна, вместо да реагира на решенията на САЩ и Русия. Това заяви дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на bTV.

Повод за анализа му е обявената договореност между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за продажба на руски дизел в САЩ и на международните пазари. По думите на Кючуков тя показва „липса на координация по линията на трансатлантическата връзка“ и сериозно разминаване между Вашингтон и европейските му съюзници за бъдещето на войната.

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Асошиейтед прес съобщава, че според обявения план Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона дизел, последвани от още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това. Сделката предизвика критики от американски законодатели, които предупредиха, че тя може да осигури финансов ресурс на Москва, докато войната в Украйна продължава.

Според Кючуков договореността между Тръмп и Путин поставя въпроси за бъдещето на санкциите срещу Русия, за отношенията между Вашингтон и европейските държави и за перспективите пред преговорите за Украйна.

Той отбеляза, че Тръмп отново е поставил въпроса за избори в Украйна и за необходимостта страната да има нов президент. Кючуков свърза тези изявления с липсата на напредък в разговорите за прекратяване на войната, както и с вътрешнополитическия натиск в САЩ преди междинните избори и на фона на високите цени на горивата.

Дипломатът смята, че значително поевтиняване на дизела не може да се очаква само заради сделката. Според него политическият ефект от нея може да се окаже по-съществен от икономическия.

„Може би е крайно време Европа да лансира собствена визия за това кога и как свършва тази война“, заяви Кючуков.

По думите му Европейският съюз до голяма степен отсъства от преките преговори между Русия и Украйна. Затова европейските държави трябва да използват инструментите, с които разполагат, включително санкциите, не само за натиск, но и като част от възможен преговорен процес.

Кючуков заяви, че Европа вече губи позиции в глобалната политика. Като причина той посочи стремежа на САЩ да насочат икономическите, политическите и военните си ресурси към съперничеството с Китай, докато на европейските държави остава по-голяма отговорност за ограничаването на руското влияние.

Според дипломата войната засилва и вътрешното недоволство в европейските общества заради влошаването на качеството на живот и средствата, отделяни за подкрепа на Украйна. Той предупреди, че ЕС трябва да премине от реактивен към проактивен подход и да формулира конкретни цели за дипломатическо решение.

Кючуков отхвърли капитулацията на Украйна като приемлив изход за Европа. Според него, ако се изключат пряк сблъсък между НАТО и Русия и капитулация на една от страните, реалистичната възможност остава политическо решение чрез дипломация.

Дипломатът обърна внимание и на засилването на военните действия и нарастващите рискове в Черно море. По думите му увеличаването на цивилните жертви показва, че конфликтът става все по-опасен, което прави активните дипломатически усилия още по-необходими.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вдигай

    11 0 Отговор
    бялото знаме

    09:16 12.10.2026

  • 2 Така де

    9 0 Отговор
    За какви отношения между Вашингтон и Брюксел може да се говори. Та той Тръмп ненавижда европейските лидери. Признава само Путин.

    Коментиран от #3, #25

    09:19 12.10.2026

  • 3 По точно

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така де":

    Тръмп не бръсне Европа за слива!

    09:20 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Папуц

    7 3 Отговор
    Сега ли се сети бе , другарю Кючуков, че трябват мирни преговори?
    Ами до вчера- буквално - ти обясняваше, как санкциите на ЕС ще накарат руснака да върне Крим , и всичко завладяно досега!
    И да те поправя - няма такова нещо , като :
    "-Липса на координация по линията на трансатлантическата връзка и сериозно разминаване между Вашингтон и европейските му съюзници за бъдещето на войната. "
    Има Вашингтон, и неговите европейски васали!
    Кой назначи Кая Каляас, кой назначи Макрон, кой назначи Усрула, кой назначи Санду, кой назначи румънският и финландският президенти?
    Я кажи , нали си уж разбирач на световната геополитика и дипломация?
    Да ти подскажа ли - СОРОС!!!

    09:25 12.10.2026

  • 6 Луд

    5 0 Отговор
    То си има такъв план от 2022 година , до последния украинец.

    09:26 12.10.2026

  • 7 Васил

    4 4 Отговор
    Крайно време е Европа да се отърве от лудият Тръмп!

    Коментиран от #10, #19

    09:27 12.10.2026

  • 8 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    САЩ, Китай и Северна Корея помагат на Русия, ама то когато си кьопав...

    Коментиран от #11

    09:27 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не може

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Великият американски народ след 250 години демокрация си го избра. И сега си го харесват и не протестират.

    09:29 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Той плана е един

    2 6 Отговор
    Вън на агресора Русия

    09:39 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Въй

    5 0 Отговор
    Европата ,ако не се разбере с бай Дончо Тръмпов,я чака ядренна война.Със сигурност!

    Коментиран от #16

    09:42 12.10.2026

  • 15 123

    5 0 Отговор
    Та европата се управлява само от ссливи и то засъхнали - уурсулска, ккайска, ммелонска, нашата външна ВП

    09:46 12.10.2026

  • 16 Тъй ама

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Въй":

    Как да се разбереш с човек, който те презира! Бай Дончо като чуе за европейски лидери и му се повдига!

    09:47 12.10.2026

  • 17 значителните незначителни

    2 0 Отговор
    Ябе кой ва бръсни за слива бе безсилни неможачи...Претенции големи възможности никакви.

    10:11 12.10.2026

  • 18 Ами то

    1 1 Отговор
    Европейския план е предложен от 2022....изтегляне на Русия,тя да плати репарации .....ама нещо не става,а??

    10:16 12.10.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васил":

    Хахахахаха мани го тръмполиното, как ще се отървем от лудите "лидери" в ЕС, кво са ти виновни тръмполиното и путин за нещата в които се заплете ЕС, за състоянието на ЕС си е виновен само и единствено ЕС, никой не ги е нападал или спирал по някъв начин а се докараха до състояние на фалити, рецесия и дългова криза.

    10:43 12.10.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    ЕС са предложили доста налудничев план доста отдавна, победителя да капитулира, да се предаде и да плаща репарации, и съответно цял свят им се смее и подиграва, обаче те упорито си държат на своето.

    10:45 12.10.2026

  • 21 Павел Пенев

    1 1 Отговор
    Европа не може да предложи нищо,защото е гузна след Минските споразумения. Сега може само да гледа и да се изказва умно в полза на неофашистите от Украйна. Единственото правилно решение което може да вземе Европа е да спре оръжията и парите за Украйна и да върне НАТО на изходна позиция от 1997 год.

    Коментиран от #26

    10:46 12.10.2026

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Европа и ЕсеС са две различни неща❗
    ЕсеС е самоЧАСТ от Европа, част по-малка от 1/2 от континента❗

    10:47 12.10.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Но ЕсеС упорито се мъчи да се представя за ЕВРОПА❗ За ЦЯЛАТА Европа❗

    10:48 12.10.2026

  • 24 Асенов

    1 0 Отговор
    Дано разумът в ЕС надделее и предложат на Украйна да се признае за победена, като отстъпи част от териториите си. Ако ЕС не се съгласи; трябва да счита за невалиден Ньойския договор и ни върнат отнетите територии. Защото Югославия се разпадна като държава. Политиците ни трябва да отстояват българските интереси. В противен случай, да се откажем от ЕС и НАТО.

    10:54 12.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така де":

    УрсусLIZA и КАкаЯ не са ЛИДЕРИ,
    а НАЗНАЧЕНИ параШУТистКИ❗
    Едната,защото баща й е в структурите на ЕсеС още от 60-те, а другата защото баща й е бил начело на компартия а после антикомунист❗

    10:54 12.10.2026

  • 26 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Павел Пенев":

    Путин каза, че Русия няма твърди граници. Там където е стъпил руския ботуш там е руска земя. Тъй че цяла източна Европа до Берлин е руска земя. Нъл тъй!

    11:07 12.10.2026

  • 27 Ася

    1 0 Отговор
    ЕС прилича на болен и недоволен стар човек, който постоянно допуска грешки. Затова няма единомислие между държавите.

    11:23 12.10.2026

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