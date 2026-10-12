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България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове в Черно море

12 Октомври, 2026 18:44 531 15

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Румен Радев призова за спешна подкрепа и установяване на отговорните за нападението срещу двата търговски кораба

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Премиерът Румен Радев е изпратил писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В тях той подчертава необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед неотложния ѝ характер.

Позицията на Радев е, че България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилни моряци и е твърдо решена да установи отговорните за него. Премиерът посочва действията, предприети от страна ни както в хода на спасителната операция, така и за разследване на нападението. Поискано е и съдействие от Европейската агенция по морска безопасност, след като не са открити останки от дроновете.

Румен Радев отбелязва, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. Във връзка с това страната ни поддържа и контакт с НАТО относно оказването на съюзническа подкрепа за разследването. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и цялата информация, събрана във връзка с нападението.

В писмото си премиерът подчертава още и че България е решена да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право срещу извършителя след установяване на отговорността за нападението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    6 5 Отговор
    Много правилно решение !!

    18:45 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Радев дрънка глупости

    7 5 Отговор
    Щял да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право срещу извършителя след установяване на отговорността за нападението...
    Циркаджия

    18:56 12.10.2026

  • 6 Радев дрънка глупости

    3 1 Отговор
    Ние въобще не сме страна в случая ....

    18:57 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Софето

    3 1 Отговор
    Те унищожиха всички улики, сега ще ги търсят ;)
    Цирк малеее

    18:57 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нали

    5 0 Отговор
    Вече казахме.Дроновете са на хутите

    19:02 12.10.2026

  • 11 военен неможач

    5 0 Отговор
    Доста добра динена кора им подлага. Изучавал е тактика и в нашето и в американското военно училище. За разлика от европейците, на които тактиката им е още от времето на Наполеон.

    19:03 12.10.2026

  • 12 Факт

    3 0 Отговор
    Рейтингът - според гумичката, лелче.

    19:06 12.10.2026

  • 13 Поп

    4 0 Отговор
    Смях и сълзи:)))))

    19:06 12.10.2026

  • 14 Протакване и замазване

    4 0 Отговор
    Да отзвучи във времето
    Всичко е ясно от самото начало

    19:17 12.10.2026

  • 15 Гост

    2 1 Отговор
    НАТО иска първи да стигнат до "товарът" на дъното.

    19:30 12.10.2026

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