България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Премиерът Румен Радев е изпратил писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В тях той подчертава необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед неотложния ѝ характер.

Позицията на Радев е, че България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилни моряци и е твърдо решена да установи отговорните за него. Премиерът посочва действията, предприети от страна ни както в хода на спасителната операция, така и за разследване на нападението. Поискано е и съдействие от Европейската агенция по морска безопасност, след като не са открити останки от дроновете.

Румен Радев отбелязва, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. Във връзка с това страната ни поддържа и контакт с НАТО относно оказването на съюзническа подкрепа за разследването. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и цялата информация, събрана във връзка с нападението.

В писмото си премиерът подчертава още и че България е решена да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право срещу извършителя след установяване на отговорността за нападението.