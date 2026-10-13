Показаха нови кадри от огледа на кораба „Ейбъл“

Министерството на отбраната разпространи нови кадри от огледа на кораба „Ейбъл“, който беше ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона в Черно море. На видеото се виждат тежките поражения по плавателния съд и следите от голям пожар.
На 9 октомври двама военнослужещи са били спуснати на борда от хеликоптер, за да извършат обследване. Корабът все още е на вода, въпреки нанесените щети. Огледът е продължил малко повече от половин час.
Основната задача на екипа е била да потърси останки от дрона. Те биха могли да дадат допълнителна информация за произхода на безпилотния апарат и за това кой стои зад атаката срещу корабите в българската изключителна икономическа зона.
От Министерството на отбраната посочват: „Такива не са открити.“ На този етап кадрите показват нанесените поражения, но не дават данни, които да установят извършителя на атаката.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краси
02:56 13.10.2026
2 Грижливо прикрити артефакти
Беше проведена .
Но и беше засекретена след разговор (засекретен) с партньорски служби.
За да не злепоставим (със събраните артефакти) трета страна , наш съюзник , който извършва активна дейност от румънски териториални води. Ето защо след срещата с буданов , Радев си мълчи.
Военна тайна.
Американски сателити имат инфо , наясно са с планираната провокацията и консолидацията в подкрепа на украйна в Маями се провали. Срещата приключи предсрочно. Често американските интереси се разминават с тези на британците.
Зеленски лети към острова да му кажат какво да прави?
План Б?
Британците са изключително активни в румънските териториални води.
" Правят изследвания ".
03:03 13.10.2026