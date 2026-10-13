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Показаха нови кадри от огледа на кораба „Ейбъл“

Показаха нови кадри от огледа на кораба „Ейбъл“

13 Октомври, 2026 02:48, обновена 13 Октомври, 2026 02:51 418 2

  • кораб „ейбъл“-
  • дрон-
  • черно море-
  • министерство на отбраната

Двама военнослужещи са били спуснати с хеликоптер на борда след удара с дрон. При обследването не са открити останки от безпилотен апарат

Показаха нови кадри от огледа на кораба „Ейбъл“ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната разпространи нови кадри от огледа на кораба „Ейбъл“, който беше ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона в Черно море. На видеото се виждат тежките поражения по плавателния съд и следите от голям пожар.

На 9 октомври двама военнослужещи са били спуснати на борда от хеликоптер, за да извършат обследване. Корабът все още е на вода, въпреки нанесените щети. Огледът е продължил малко повече от половин час.

Основната задача на екипа е била да потърси останки от дрона. Те биха могли да дадат допълнителна информация за произхода на безпилотния апарат и за това кой стои зад атаката срещу корабите в българската изключителна икономическа зона.

От Министерството на отбраната посочват: „Такива не са открити.“ На този етап кадрите показват нанесените поражения, но не дават данни, които да установят извършителя на атаката.

Източници: nova.bg


София / България
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