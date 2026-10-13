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Костадин Костадинов: Време е за различен избор, ако не искаме войната да влезе в дома ни
  Тема: Избори

Костадин Костадинов: Време е за различен избор, ако не искаме войната да влезе в дома ни

13 Октомври, 2026 11:46, обновена 13 Октомври, 2026 11:50 1 878

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Кандидатът за президент от "Възраждане" вече предупреди, че ударите по кораби и ескалацията в Черно море ще продължат

Костадин Костадинов: Време е за различен избор, ако не искаме войната да влезе в дома ни - 1
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На провелия се през миналата седмица Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) Костадин Костадинов предупреди, че ударите по кораби ще продължат и ескалацията в Черно море ще продължи.

Тази нощ има нови два ударени кораба в Черно море, недалеч от Бяла и Шабла. Случва се точно това, за което кандидатът за президент на “Възраждане“ предупреди миналата сряда.

На този фон Европейският съюз наложи нови санкции срещу Русия, а България ги подкрепи напълно безрезервно. Госпожа Йотова и господин Гюров също категорично подкрепят политиката на Европейския съюз (ЕС), както и санкциите.

Някои от санкциите са напълно абсурдни - санкционирани са местни жители на Донбас само заради това, че са участвали в руските избори. Политиката на санкциите обаче не води до мир, а до война. Износът на огромно количество оръжие от България за Украйна също не води до мир, а до повече война.

Днес позицията на България може да е само една - на посредник между воюващите страни за осигуряване на мир в Черно море. Само така бихме могли да опазим нашия дом България от война. Костадин Костадинов, като кандидат за президент, и Петър Волгин, като кандидат за вицепрезидент, категорично застават зад неутралитета на България, зад спирането на доставката на оръжия за Украйна и за анулиране на договора, подписан от Гюров и продължен от Радев.

Време е да спрем всичко това, освен ако не искаме войната да влезе в дома ни. Време е за различен избор с номер 11!


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