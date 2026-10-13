Бургас ще се сдобие с ново градче на пристанището

Ново градче за посетителите на „Евровизия 2027“ се планира да бъде изградено в района на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“, на мястото на съборената „Магазия 7“. Бившето метално хале е било със застроена площ от 11 000 кв. м, но окончателните размери на бъдещия комплекс, броят и предназначението на помещенията все още не са уточнени. Не са обявени и бюджетът на инвестицията, строителният изпълнител и конкретният срок за завършване. Целта е съоръжението да обслужва международния песенен конкурс, който ще се проведе през май 2027 г.

Това става ясно от информация на Община Бургас след среща между кмета Димитър Николов и министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев на 12 октомври. Двамата са обсъдили възможностите за изграждане на специална зона за посетителите, както и транспортното обслужване на града по време на международното събитие.

Предвижда се „Евровилидж“ да бъде разположен непосредствено до Зоната за обществен достъп на пристанището. Местоположението е избрано заради близостта до централната градска част, Морската градина, железопътната гара и автогара „Юг“. Това би позволило на посетителите да достигат сравнително лесно до комплекса както пеша, така и с обществен транспорт.

Към момента проектът се намира в подготвителен етап. Предстои теренът да бъде почистен и приведен в подходящо състояние, след което представители на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) трябва да го разгледат и да одобрят предложената локация. Паралелно с това се разработва концепцията за бъдещото градче.

Теренът е освободен след разрушаването на „Магазия 7“ през лятото на 2026 г. Съоръжението, което е имало над половинвековна история, е премахнато заради силно амортизираната си метална конструкция и установена корозия. За дейностите по събарянето Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е обявило обществена поръчка на стойност близо 1 млн. лв., или приблизително 511 000 евро. Тази сума се отнася до премахването на старото хале, а не до изграждането на новия комплекс.

Преди обявяването на плановете за „Евровилидж“ са били обсъждани и други възможности за развитие на освободеното пространство, включително изграждане на многофункционална сграда с музей на мореплаването, дом на моряка и търговски обекти. Засега няма потвърждение дали някои от тези функции ще бъдат включени в новия проект или как ще се използва теренът след приключването на конкурса.

Подготовката за „Евровизия 2027“ включва и подобряване на транспортната свързаност на Бургас. По време на срещата са обсъдени възможностите за по-добри железопътни и въздушни връзки със София и Истанбул. Министър Георги Пеев е заявил, че Министерството на транспорта ще окаже съдействие за организацията на транспортното обслужване.

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