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Бургас ще се сдобие с ново градче на пристанището

Бургас ще се сдобие с ново градче на пристанището

13 Октомври, 2026 13:01 668 13

  • бургас-
  • евровилидж-
  • док-
  • магазия

„Евровилидж“ ще бъде разположен на площ от 11 000 кв.м на мястото на бившата „Магазия 7“

Бургас ще се сдобие с ново градче на пристанището - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ново градче за посетителите на „Евровизия 2027“ се планира да бъде изградено в района на пристанищен терминал „Бургас-изток 1“, на мястото на съборената „Магазия 7“. Бившето метално хале е било със застроена площ от 11 000 кв. м, но окончателните размери на бъдещия комплекс, броят и предназначението на помещенията все още не са уточнени. Не са обявени и бюджетът на инвестицията, строителният изпълнител и конкретният срок за завършване. Целта е съоръжението да обслужва международния песенен конкурс, който ще се проведе през май 2027 г.

Това става ясно от информация на Община Бургас след среща между кмета Димитър Николов и министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев на 12 октомври. Двамата са обсъдили възможностите за изграждане на специална зона за посетителите, както и транспортното обслужване на града по време на международното събитие.

Предвижда се „Евровилидж“ да бъде разположен непосредствено до Зоната за обществен достъп на пристанището. Местоположението е избрано заради близостта до централната градска част, Морската градина, железопътната гара и автогара „Юг“. Това би позволило на посетителите да достигат сравнително лесно до комплекса както пеша, така и с обществен транспорт.

Към момента проектът се намира в подготвителен етап. Предстои теренът да бъде почистен и приведен в подходящо състояние, след което представители на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) трябва да го разгледат и да одобрят предложената локация. Паралелно с това се разработва концепцията за бъдещото градче.

Теренът е освободен след разрушаването на „Магазия 7“ през лятото на 2026 г. Съоръжението, което е имало над половинвековна история, е премахнато заради силно амортизираната си метална конструкция и установена корозия. За дейностите по събарянето Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е обявило обществена поръчка на стойност близо 1 млн. лв., или приблизително 511 000 евро. Тази сума се отнася до премахването на старото хале, а не до изграждането на новия комплекс.

Преди обявяването на плановете за „Евровилидж“ са били обсъждани и други възможности за развитие на освободеното пространство, включително изграждане на многофункционална сграда с музей на мореплаването, дом на моряка и търговски обекти. Засега няма потвърждение дали някои от тези функции ще бъдат включени в новия проект или как ще се използва теренът след приключването на конкурса.

Подготовката за „Евровизия 2027“ включва и подобряване на транспортната свързаност на Бургас. По време на срещата са обсъдени възможностите за по-добри железопътни и въздушни връзки със София и Истанбул. Министър Георги Пеев е заявил, че Министерството на транспорта ще окаже съдействие за организацията на транспортното обслужване.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Каква Евровизия в бойна зона !?

    13:04 13.10.2026

  • 2 Нали го писахме

    1 2 Отговор
    Още първият ден ? Турски контейнери за бежанци и 2-3 круйзни кораба. Тва ще е ! И евентуално за баш помияри палатки на централният плаж

    13:05 13.10.2026

  • 3 ъхъ

    3 2 Отговор
    После тоя "вилидж" случайно, ще премине в ръчичките на тесен мафиотски кръг, колко иновативно и колко по-хубаео от обществен музей или спортно съоражение?

    13:06 13.10.2026

  • 4 Свърши с мита за

    4 0 Отговор
    Как туризма и хотелиерите блабла

    13:06 13.10.2026

  • 5 Софийски Бот

    4 4 Отговор
    Бургас е единствения европейски град в България и не се съмнявам ,че ще организират перфектната Евровизия

    Коментиран от #13

    13:08 13.10.2026

  • 6 Аз Кочо

    1 1 Отговор
    Направо да строят във водата, тая липса на имоти се отразява и на имиграцията. Толкова англичанин германци африканци американци и т.н искат да се заселят в България но като видят тази липса на жилища се отказват...

    Коментиран от #9

    13:09 13.10.2026

  • 7 Ще можем ли

    1 0 Отговор
    да познаем кой ще купува и кой ще стане собственик на имоти там ?

    13:12 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шефчето

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    Който е много беден е идеално нашето черноморие ,богат човек никога няма да дойде на българското черноморие.

    13:27 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хейтърите да го ....

    1 1 Отговор
    Бургас е най европейския град в България

    Коментиран от #12

    13:32 13.10.2026

  • 12 Хубава природа

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хейтърите да го ....":

    И лош матрял...

    13:46 13.10.2026

  • 13 Аз не съм

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софийски Бот":

    сиганин. Брат ми е сиганин.

    14:07 13.10.2026