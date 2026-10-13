Петър Витанов: За почерк на германеца ще говорим след три месеца

Бившият играч на ЦСКА Петър Витанов – Патрика коментира победата на „червените“ над ЦСКА 1948 в Бистрица с 3:2. Той заяви, че е много рано да се говори за почерк на новия треньор Маркус Гиздол и посочи какво трябва германецът да направи в съблекалнята.

"Определено стана интересен двубой. Радвам се, че ЦСКА успя да излезе победител от този мач, защото при една евентуална грешка, Левски можеше да се откъсне напред в класирането, и са с мач по-малко. Важно беше Маркус Гиздол да започне с успех.

Доволен съм от това, което показаха през първото полувреме, но през втората част се видяха стари слабости. Допусна се изравняване след две неточности в защитата. Вместо да се стига до там, беше редно да се вкара трети гол и срещата щеше да приключи. Имахме и шанс и това не можем да го отречем. Хубав гол на Бруно Жордао в края на срещата, който ни донесе трите точки. Имахме нужда от тази победа, за да продължим уверено битката за титлата“, започна Витанов.

"За почерк на Гиздол е твърде рано да се говори. Това може да стане след три или четири месеца. Футболистите и треньорите още не се познават. Нужно е време играчите да свикнат с философията му, а той да им я предаде. Няма как нещата да се променят толкова бързо. Някои бяха с националните си отбори и имат само няколко тренировки с него. Той все пак не е магьосник“, подчерта Витанов.

"Трябва да им предаде онази прословута немска дисциплина. В ЦСКА има нужда от нея. На някои играчи може да не им харесва, но трябва да подходят сериозно, защото срещу тях стои треньор със сериозна визитка и опит. Надявам се да успее, защото и на него няма да му е лесно. След време ще видим какво ще постигне“, добави Патрика.