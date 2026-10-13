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Взривът от потъналия кораб край Крапец е чут и в Шабла
  Тема: Украйна

Взривът от потъналия кораб край Крапец е чут и в Шабла

13 Октомври, 2026 12:17 841 26

  • крапец-
  • шабла-
  • кораб-
  • взрив-
  • черно море

Сигналът е бил около час след полунощ, съобщи кметът на общината Мариян Жечев. По думите му инцидентът може да се отрази икономически на района

Взривът от потъналия кораб край Крапец е чут и в Шабла - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силен взрив, свързан с потъването на кораб в Черно море край Крапец, е бил чут и в Шабла около час след полунощ. Плавателният съд е потънал източно от Крапец, в изключителната икономическа зона на България, а на място е започнала спасителна операция.

„Има информация за силен взрив, който се чува в района на общината“, каза кметът на община Шабла Мариян Жечев. Той е посочил, че след това е постъпила информация за потъналия кораб и за провежданата спасителна операция.

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Жечев е определил инцидента като притеснителен за района. По думите му случилото се може да има икономически последици за общината, без да уточнява конкретния им размер или отражението върху местния бизнес.

Източници: novini.bg, bntnews.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    32 4 Отговор
    Тя морската сол гърми силно😉😉😉

    Коментиран от #5, #10, #11

    12:18 13.10.2026

  • 2 Кака Наска Байконурова

    18 3 Отговор
    Това е доказателство, че Земята е плоска и, че звукът се е носил по плоската водна повърхност.

    12:21 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    24 4 Отговор
    По време на война е редно да ревем за наши потънали кораби а не за чужди...! По последни данни във Франция стачката прераства във война между бедни и богати арестуваните за около 7.000. но това е само началото..! Вируса ще превземе и България..

    12:22 13.10.2026

  • 5 Европеец

    28 4 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Да, морската сол или украинското жито все тая..... Детонират силно.... Засега е добре, че не детонират в български териториални води или в български пристанища.... Тия проблемни кораби трябва да движат по-далеч от нас и да карат по права линия от Истанбул до Констанца....

    12:22 13.10.2026

  • 6 Учуден

    24 4 Отговор
    Не знаех че при потъване на корабите се чува силен взрив!Да не би да имало на него оръжия?

    Коментиран от #12, #14

    12:22 13.10.2026

  • 7 Това е провокация

    18 4 Отговор
    Именно от Украйна или от трета страна , които искат да пренесат войната в България. Соросоидните медии както и партиите които се подават на тази провокация работят против интерените на България.

    Коментиран от #13

    12:23 13.10.2026

  • 8 Да живее туризма

    16 2 Отговор
    През следващия сезон вече няма да сравняват Черноморието ни с Гръцко :) Тука си имаме вече нови туристически атракции, а може и лотария да организираме-Кой от корабите на хоризонта, ще бъде ударен!

    12:23 13.10.2026

  • 9 Руски бот

    9 8 Отговор
    Руските торпеда са най-миролюбите!

    12:24 13.10.2026

  • 10 европейца

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Нали :)... те и в Ормуз думкат танкери ама не потъват а... че и за минути? даже не се и палят. Верно, че сурояия петрол трудно гори, но пък не няма данни и пшеницата и солта да горят, камо ли да гърмят...

    Коментиран от #24

    12:24 13.10.2026

  • 11 Чичо

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    То не било морска сол а пудра захар.

    12:24 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Това е провокация":

    Ама рашите сами си признават, че ги потапят бе копеизажи!

    Коментиран от #23

    12:25 13.10.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Не карал е ИМАМ БАЯЛДЪ Счупили са се няколко буркана и те беля

    12:26 13.10.2026

  • 15 Вовкина

    5 2 Отговор
    Само да не се окаже, че пристигат натоварени тези кораби със сол и на Бургас ги допълват с родна продукция от ВМЗ

    Коментиран от #19

    12:29 13.10.2026

  • 16 хахахаххахахаа

    8 3 Отговор
    мале мале, иначееееееееееееееее корабите обикновено били празни, или ако са натоварени... то е с миролюбиви продукти, като зеленчук... в някой случаи сол, пшеница... именно тези насипни товари най-много се взривяват....

    12:29 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пак са карали грмяща царевица

    6 1 Отговор
    за украйна

    12:35 13.10.2026

  • 19 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вовкина":

    Прав си, ако е така вече е проблем за бг територията... Преди ги караха с големи украински самолети от Бургас, това го знам със сигурност..... Няма лошо да товарят памперси от които има голяма нужда в Украйна .....но ако допълват товара 8698с разни вазовски, арсеналки или гебревки ще бъде ,,лошо седларов,,....

    Коментиран от #22

    12:37 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор
    Скромните ми познания по ПРАВО водят до извода че пак много наши специалисти пресолиха манджата КОРАБИТЕ СА В МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ НЕ СА БЪЛГАРСКИ ИЛИ С БЪЛГАРСКИ ЕКИПАЖИ С какво право се привикват дипломатически лица под натиска на политически сили с отпаднала необходимост ВЪВ МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ ЗАКОНИТЕ НА НИКОЯ ДЪРЖАВА НЕ ВАЖАТ

    Коментиран от #25

    12:39 13.10.2026

  • 22 Вовкина

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Ще заравнят терена на пристанището, който вчера оглеждаха за "градче на Евровизия" хаха... виждаме какво се случва на одеските пристанища и онези до делтата на Дунав

    Коментиран от #26

    12:40 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "европейца":

    "но пък не няма данни и пшеницата и солта да горят, камо ли да гърмят..."

    Е как според нашите жълтопаветници солта само да я бутнеш и се взривява - и защо ли кораби ще карат сол и пшеница на Украйна никой от тях не може да ти каже - чак толкова акъл няма.

    12:44 13.10.2026

  • 25 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Смятам ,че си прав с твоя коментар.... Но лётчика, червения петруханец пресова манджата, за да се хареса на котилото она помощник гинеколожката... Заиграването с НАТО в сегашния етап не е добро за България, но както и да е....

    12:45 13.10.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Вовкина":

    На Вас Ви е майтап обаче въпросното градче е доста уязвимо В Сарафово летище Нефтохим Нефтобаза Росенец Военноморска база Атия Завод Дебелт Добре поне че пристанището не работи ще е близо до мене

    12:45 13.10.2026

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