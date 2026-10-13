Взривът от потъналия кораб край Крапец е чут и в Шабла

Силен взрив, свързан с потъването на кораб в Черно море край Крапец, е бил чут и в Шабла около час след полунощ. Плавателният съд е потънал източно от Крапец, в изключителната икономическа зона на България, а на място е започнала спасителна операция.
„Има информация за силен взрив, който се чува в района на общината“, каза кметът на община Шабла Мариян Жечев. Той е посочил, че след това е постъпила информация за потъналия кораб и за провежданата спасителна операция.
Жечев е определил инцидента като притеснителен за района. По думите му случилото се може да има икономически последици за общината, без да уточнява конкретния им размер или отражението върху местния бизнес.
Източници: novini.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #5, #10, #11
12:18 13.10.2026
2 Кака Наска Байконурова
12:21 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчар
12:22 13.10.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Да, морската сол или украинското жито все тая..... Детонират силно.... Засега е добре, че не детонират в български териториални води или в български пристанища.... Тия проблемни кораби трябва да движат по-далеч от нас и да карат по права линия от Истанбул до Констанца....
12:22 13.10.2026
6 Учуден
Коментиран от #12, #14
12:22 13.10.2026
7 Това е провокация
Коментиран от #13
12:23 13.10.2026
8 Да живее туризма
12:23 13.10.2026
9 Руски бот
12:24 13.10.2026
10 европейца
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Нали :)... те и в Ормуз думкат танкери ама не потъват а... че и за минути? даже не се и палят. Верно, че сурояия петрол трудно гори, но пък не няма данни и пшеницата и солта да горят, камо ли да гърмят...
Коментиран от #24
12:24 13.10.2026
11 Чичо
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":То не било морска сол а пудра захар.
12:24 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха
До коментар #7 от "Това е провокация":Ама рашите сами си признават, че ги потапят бе копеизажи!
Коментиран от #23
12:25 13.10.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Учуден":Не карал е ИМАМ БАЯЛДЪ Счупили са се няколко буркана и те беля
12:26 13.10.2026
15 Вовкина
Коментиран от #19
12:29 13.10.2026
16 хахахаххахахаа
12:29 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пак са карали грмяща царевица
12:35 13.10.2026
19 Европеец
До коментар #15 от "Вовкина":Прав си, ако е така вече е проблем за бг територията... Преди ги караха с големи украински самолети от Бургас, това го знам със сигурност..... Няма лошо да товарят памперси от които има голяма нужда в Украйна .....но ако допълват товара 8698с разни вазовски, арсеналки или гебревки ще бъде ,,лошо седларов,,....
Коментиран от #22
12:37 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #25
12:39 13.10.2026
22 Вовкина
До коментар #19 от "Европеец":Ще заравнят терена на пристанището, който вчера оглеждаха за "градче на Евровизия" хаха... виждаме какво се случва на одеските пристанища и онези до делтата на Дунав
Коментиран от #26
12:40 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Запознат
До коментар #10 от "европейца":"но пък не няма данни и пшеницата и солта да горят, камо ли да гърмят..."
Е как според нашите жълтопаветници солта само да я бутнеш и се взривява - и защо ли кораби ще карат сол и пшеница на Украйна никой от тях не може да ти каже - чак толкова акъл няма.
12:44 13.10.2026
25 Европеец
До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Смятам ,че си прав с твоя коментар.... Но лётчика, червения петруханец пресова манджата, за да се хареса на котилото она помощник гинеколожката... Заиграването с НАТО в сегашния етап не е добро за България, но както и да е....
12:45 13.10.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Вовкина":На Вас Ви е майтап обаче въпросното градче е доста уязвимо В Сарафово летище Нефтохим Нефтобаза Росенец Военноморска база Атия Завод Дебелт Добре поне че пристанището не работи ще е близо до мене
12:45 13.10.2026