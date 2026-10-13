Взривът от потъналия кораб край Крапец е чут и в Шабла

Силен взрив, свързан с потъването на кораб в Черно море край Крапец, е бил чут и в Шабла около час след полунощ. Плавателният съд е потънал източно от Крапец, в изключителната икономическа зона на България, а на място е започнала спасителна операция.

„Има информация за силен взрив, който се чува в района на общината“, каза кметът на община Шабла Мариян Жечев. Той е посочил, че след това е постъпила информация за потъналия кораб и за провежданата спасителна операция.

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Жечев е определил инцидента като притеснителен за района. По думите му случилото се може да има икономически последици за общината, без да уточнява конкретния им размер или отражението върху местния бизнес.

Източници: novini.bg, bntnews.bg