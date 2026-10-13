Слави Трифонов: Ива Михайлова се прибра в родината, а Демерджиев се готви да я разпитва

Българката Ива Михайлова най-после напусна Северна Македония и се прибра в България. Сама! Всъщност с адвоката си. Но като казвам сама, имам предвид, че българската държава няма никаква заслуга за това. Нито външно, нито вътрешно, нито президентство, нито никой от държавата. И по-добре. Защото в тази държава, ако искаш да стане нещо, трябва сам да свършиш работата. Ако чакаш на държавата, само ще се надяваш, накрая никой няма да ти помогне и ще се разочароваш много. Затова момичето Ива Михайлова е постъпила много правилно.

Обаче вижте какви са реакциите на българската държава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза следното, цитирам: „Предстои да бъдат предприети действия за разпита ѝ и за установяване кога, къде и по какъв начин е преминала границата.“ Край на цитата. Кого ще разпитваш ти, бе? Не стига, че горкото момиче е страдало толкова, а сега и ти ще я разпитваш. За какво ще я разпитваш? Тя да не е престъпник? Българка ли е? Българка е. Има ли български паспорт? Има. Решила ли е да се прибере в България? Прибрала се е. И за какво ще я разпитваш? Значи, всеки българин, който реши да се прибере в България, да чака Иван Демерджиев да го разпитва. Нали България е навсякъде, където има дори един българин само? Нали България трябва да се грижи за своите граждани, където и да се намират те? И за какво ще разпитваш Ива Михайлова?

Ами външно министерство? Вижте какво казва модната икона Велислава Петрова, цитирам: „Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им.“ Край на цитата. Те пък са още по-смешни. Значи, всеки, който реши да се прибере в България, първо да предупреди и да се обади на Велислава Петрова. И така де, тя трябва да бъде предупредена. Решите ли да се прибирате в България, обаждате се на семейство, близки и приятели, след това веднага звъните на Велислава Петрова. Защото тя може да реши да участва във вашето прибиране.

Ще цитирам и изпълняващия ролята президент и кандидат-президент Илияна Йотова: „От моя страна не са търсили съдействие, нямам информация как се е прибрала. Аз разбрах, че тя е тук в България, след като излязох от една от телевизиите.“ Край на цитата. Хората, на които трябва да звъннете, като се прибирате в България, току-що се увеличиха. Видимо трябва да звъннете и на Илияна Йотова, за да има информация как ще се приберете, а не да разбира, докато дава интервюта по разни телевизии. Горката. Сигурно е много изморително непрекъснато да даваш интервюта.

Така че българската държава явно няма нищо общо с прибирането на Ива Михайлова. И това е просто супер!