Слави Трифонов: Ива Михайлова се прибра в родината, а Демерджиев се готви да я разпитва

Българката Ива Михайлова най-после напусна Северна Македония и се прибра в България. Сама! Всъщност с адвоката си. Но като казвам сама, имам предвид, че българската държава няма никаква заслуга за това. Нито външно, нито вътрешно, нито президентство, нито никой от държавата. И по-добре. Защото в тази държава, ако искаш да стане нещо, трябва сам да свършиш работата. Ако чакаш на държавата, само ще се надяваш, накрая никой няма да ти помогне и ще се разочароваш много. Затова момичето Ива Михайлова е постъпила много правилно.
Обаче вижте какви са реакциите на българската държава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза следното, цитирам: „Предстои да бъдат предприети действия за разпита ѝ и за установяване кога, къде и по какъв начин е преминала границата.“ Край на цитата. Кого ще разпитваш ти, бе? Не стига, че горкото момиче е страдало толкова, а сега и ти ще я разпитваш. За какво ще я разпитваш? Тя да не е престъпник? Българка ли е? Българка е. Има ли български паспорт? Има. Решила ли е да се прибере в България? Прибрала се е. И за какво ще я разпитваш? Значи, всеки българин, който реши да се прибере в България, да чака Иван Демерджиев да го разпитва. Нали България е навсякъде, където има дори един българин само? Нали България трябва да се грижи за своите граждани, където и да се намират те? И за какво ще разпитваш Ива Михайлова?
Ами външно министерство? Вижте какво казва модната икона Велислава Петрова, цитирам: „Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им.“ Край на цитата. Те пък са още по-смешни. Значи, всеки, който реши да се прибере в България, първо да предупреди и да се обади на Велислава Петрова. И така де, тя трябва да бъде предупредена. Решите ли да се прибирате в България, обаждате се на семейство, близки и приятели, след това веднага звъните на Велислава Петрова. Защото тя може да реши да участва във вашето прибиране.
Ще цитирам и изпълняващия ролята президент и кандидат-президент Илияна Йотова: „От моя страна не са търсили съдействие, нямам информация как се е прибрала. Аз разбрах, че тя е тук в България, след като излязох от една от телевизиите.“ Край на цитата. Хората, на които трябва да звъннете, като се прибирате в България, току-що се увеличиха. Видимо трябва да звъннете и на Илияна Йотова, за да има информация как ще се приберете, а не да разбира, докато дава интервюта по разни телевизии. Горката. Сигурно е много изморително непрекъснато да даваш интервюта.
Така че българската държава явно няма нищо общо с прибирането на Ива Михайлова. И това е просто супер!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Питам
Коментиран от #5
12:46 13.10.2026
3 Пич
Новото партизанско правителство няма друга визия, освен да граби мандрите...
12:47 13.10.2026
4 Без майтап
Коментиран от #13
12:47 13.10.2026
5 Европеец
До коментар #2 от "Питам":Не знам, ама да попитам и аз докога тая плешива гнида ще я показват на българското общество...
12:49 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фен
12:51 13.10.2026
8 историк
12:51 13.10.2026
9 Булдог
12:52 13.10.2026
10 Фори
12:52 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хмм
12:53 13.10.2026
13 Ще те допълня
До коментар #4 от "Без майтап":Слави Трифонов е пеевско-борисово протеже и слуга. Гнусен е Слави! Дори по гнусен от Пеевски и Борисов взети заедно.
12:56 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами
До коментар #1 от "14/88":и аз това се чудя, само Костадинов пуска предизборни материали без коментари, страхува ли се, Радостин Василев можеше да се коментира, въпреки че повечето коментари бяха негативни, на Гюров също са разрешени коментари
12:57 13.10.2026
16 Ти какво
13:00 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Защо не нахока Англия?
13:02 13.10.2026
19 Анонимен
13:08 13.10.2026
20 Констатация
13:10 13.10.2026
21 истината
13:13 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хаха
Каква "Родина" е България на тая джуклеста мома от Кочани, която се крие от правосъдието в С. Македония за причинена смърт на човек в катастрофа заедно с баща си, който избягвва чрез българското си гражданство излежаване на 12,5 годишна присъда за опит за убийство и тероризъм!?
Какъв сигнал дава България към чуждестранни подсъдими и осъдени престъпници - извадете си БГ паспорти и ви укриваме от правосъдие и изтърпяване на наказания за престъпления!
Ама какво друго да очакваме от съдружник на В. Илиев и пял на сватбата на брат му...
13:37 13.10.2026
25 Ти да видиш
13:39 13.10.2026
26 Про
13:47 13.10.2026
27 Простьо,
Всъщност какво общо има Учиндол с Македония!
Русенското "маке" и Учиндолското "маке" пресоляват манджата!
13:58 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.