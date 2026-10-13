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Слави Трифонов: Ива Михайлова се прибра в родината, а Демерджиев се готви да я разпитва

Слави Трифонов: Ива Михайлова се прибра в родината, а Демерджиев се готви да я разпитва

13 Октомври, 2026 12:43 1 097 28

  • слави трифонов-
  • ива михайлова-
  • македония-
  • иван демерджиев

Значи, всеки българин, който реши да се прибере в България, да чака вътрешният министър да го разпитва

Слави Трифонов: Ива Михайлова се прибра в родината, а Демерджиев се готви да я разпитва - 1
Снимка: БГНЕС
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Българката Ива Михайлова най-после напусна Северна Македония и се прибра в България. Сама! Всъщност с адвоката си. Но като казвам сама, имам предвид, че българската държава няма никаква заслуга за това. Нито външно, нито вътрешно, нито президентство, нито никой от държавата. И по-добре. Защото в тази държава, ако искаш да стане нещо, трябва сам да свършиш работата. Ако чакаш на държавата, само ще се надяваш, накрая никой няма да ти помогне и ще се разочароваш много. Затова момичето Ива Михайлова е постъпила много правилно.

Обаче вижте какви са реакциите на българската държава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза следното, цитирам: „Предстои да бъдат предприети действия за разпита ѝ и за установяване кога, къде и по какъв начин е преминала границата.“ Край на цитата. Кого ще разпитваш ти, бе? Не стига, че горкото момиче е страдало толкова, а сега и ти ще я разпитваш. За какво ще я разпитваш? Тя да не е престъпник? Българка ли е? Българка е. Има ли български паспорт? Има. Решила ли е да се прибере в България? Прибрала се е. И за какво ще я разпитваш? Значи, всеки българин, който реши да се прибере в България, да чака Иван Демерджиев да го разпитва. Нали България е навсякъде, където има дори един българин само? Нали България трябва да се грижи за своите граждани, където и да се намират те? И за какво ще разпитваш Ива Михайлова?

Ами външно министерство? Вижте какво казва модната икона Велислава Петрова, цитирам: „Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им.“ Край на цитата. Те пък са още по-смешни. Значи, всеки, който реши да се прибере в България, първо да предупреди и да се обади на Велислава Петрова. И така де, тя трябва да бъде предупредена. Решите ли да се прибирате в България, обаждате се на семейство, близки и приятели, след това веднага звъните на Велислава Петрова. Защото тя може да реши да участва във вашето прибиране.

Ще цитирам и изпълняващия ролята президент и кандидат-президент Илияна Йотова: „От моя страна не са търсили съдействие, нямам информация как се е прибрала. Аз разбрах, че тя е тук в България, след като излязох от една от телевизиите.“ Край на цитата. Хората, на които трябва да звъннете, като се прибирате в България, току-що се увеличиха. Видимо трябва да звъннете и на Илияна Йотова, за да има информация как ще се приберете, а не да разбира, докато дава интервюта по разни телевизии. Горката. Сигурно е много изморително непрекъснато да даваш интервюта.

Така че българската държава явно няма нищо общо с прибирането на Ива Михайлова. И това е просто супер!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питам

    20 0 Отговор
    Македонски космонавт, КОГА ?

    Коментиран от #5

    12:46 13.10.2026

  • 3 Пич

    12 9 Отговор
    Че тоо.......
    Новото партизанско правителство няма друга визия, освен да граби мандрите...

    12:47 13.10.2026

  • 4 Без майтап

    25 6 Отговор
    Пеевското мекере се изказа.

    Коментиран от #13

    12:47 13.10.2026

  • 5 Европеец

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Не знам, ама да попитам и аз докога тая плешива гнида ще я показват на българското общество...

    12:49 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фен

    18 0 Отговор
    Слави Трифонов е сериозен фактор в чалгарския бизнес и разбира почти от всичко, свързано с чалгата.

    12:51 13.10.2026

  • 8 историк

    16 0 Отговор
    А тоз оклук уби две поколения млади с чалгата , излъга 600 хил. българи и покри боко !!

    12:51 13.10.2026

  • 9 Булдог

    12 1 Отговор
    ,, Патриотът" - предател предал Българсият Лев отново словоблудства !

    12:52 13.10.2026

  • 10 Фори

    11 0 Отговор
    Нищо не става от дългия члгаджия!

    12:52 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хмм

    14 3 Отговор
    убила е човек при катастрофа, интересно как би реагирал трифонов ако турски шофьор с двойно гражданство след катастрофа със смърт на българин се прибере в Турция (мисля имаше такъв случай)?

    12:53 13.10.2026

  • 13 Ще те допълня

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без майтап":

    Слави Трифонов е пеевско-борисово протеже и слуга. Гнусен е Слави! Дори по гнусен от Пеевски и Борисов взети заедно.

    12:56 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    и аз това се чудя, само Костадинов пуска предизборни материали без коментари, страхува ли се, Радостин Василев можеше да се коментира, въпреки че повечето коментари бяха негативни, на Гюров също са разрешени коментари

    12:57 13.10.2026

  • 16 Ти какво

    4 0 Отговор
    искаш, само медиите ли да я разпитват. Не си ли я поканил в 7/8 или да и пратиш репортери за интервю.

    13:00 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защо не нахока Англия?

    5 0 Отговор
    Има нещо дето незнаем.Месим се в съдебната система на други държави,този се прави месия.

    13:02 13.10.2026

  • 19 Анонимен

    4 0 Отговор
    На този сега му е сезона висок е и да брули орехи

    13:08 13.10.2026

  • 20 Констатация

    3 0 Отговор
    Естественно, бе, говярящ че ре п!!! Има си процедури, мъ ти откъде шъ знайш...., нали трябва да бъдат записани показанията на момичето, цял вътрешен министър я посреща, а не следователче от "Н" районно управление!!! Толковъ си жалък и Т. с напредването на годините......

    13:10 13.10.2026

  • 21 истината

    6 0 Отговор
    Тоя па цървул, докога ще се излага, не е ли чул, че в държавите има закони и всеки е длъжен да ги спазва?

    13:13 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хаха

    2 0 Отговор
    В стремежа си да вдигне нулевия си рейтинг до 0,1, гологлавия тикв.ник се излага!
    Каква "Родина" е България на тая джуклеста мома от Кочани, която се крие от правосъдието в С. Македония за причинена смърт на човек в катастрофа заедно с баща си, който избягвва чрез българското си гражданство излежаване на 12,5 годишна присъда за опит за убийство и тероризъм!?
    Какъв сигнал дава България към чуждестранни подсъдими и осъдени престъпници - извадете си БГ паспорти и ви укриваме от правосъдие и изтърпяване на наказания за престъпления!
    Ама какво друго да очакваме от съдружник на В. Илиев и пял на сватбата на брат му...

    13:37 13.10.2026

  • 25 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Плешивият скелет да не се прави на много остроумен. Естествено, че ще я разпитат, има доста неизяснени обстоятелства около преминаването на границата, за всички българи е ясно на чия страна са ни симпатиите, но държавната администрация функционира по определени правила. На негово място не бих се обаждал много в последно време, като всички виждаме какви каши забърква недоразумението негово протеже, набутано за външен министър!

    13:39 13.10.2026

  • 26 Про

    1 0 Отговор
    Абе тая мумия що се изказва?

    13:47 13.10.2026

  • 27 Простьо,

    1 0 Отговор
    как се е прибрала! Като момата от песента "Назад, назад моме Калино".
    Всъщност какво общо има Учиндол с Македония!
    Русенското "маке" и Учиндолското "маке" пресоляват манджата!

    13:58 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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