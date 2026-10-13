Шестима са ранените от „Челси 3“ край Бяла

Шестима моряци от екипажа на товарния кораб „Челси 3“ са пострадали при удар с дронове край Бяла. Петима са с леки наранявания и са настанени в МБАЛ „Св. Анна“ във Варна, а един моряк е транспортиран във Военноморската болница с леки изгаряния. Няма данни за тежко пострадали.

Всички 15 души от екипажа са спасени от екип на „Гранична полиция“ и са транспортирани до Варна. По данни на премиера Румен Радев на борда е имало седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. „Челси 3“ плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

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Корабът е бил ударен от три дрона

Сигналът за бедстващия плавателен съд е подаден около 2:00 часа. Корабът се е намирал на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. По информация, получена от екипажа, три въздушни дрона са поразили палубата и борда. След евакуацията корабът е останал на вода, но е бил с лек крен.

„Челси 3“ е пътувал от Турция към Молдова без товар. Преди това е превозвал зърно от Украйна до Турция, където е бил разтоварен. Към момента няма потвърдени данни кой стои зад атаката и от коя държава са използваните дронове.

Разследването продължава

Българските власти настояват за международна подкрепа при изясняването на атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Румен Радев заяви: „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните“. Междувременно се очаква да продължат действията по установяване на причините за удара и произхода на дроновете.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg