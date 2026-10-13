Шестима са ранените от „Челси 3“ край Бяла

Шестима моряци от екипажа на товарния кораб „Челси 3“ са пострадали при удар с дронове край Бяла. Петима са с леки наранявания и са настанени в МБАЛ „Св. Анна“ във Варна, а един моряк е транспортиран във Военноморската болница с леки изгаряния. Няма данни за тежко пострадали.
Всички 15 души от екипажа са спасени от екип на „Гранична полиция“ и са транспортирани до Варна. По данни на премиера Румен Радев на борда е имало седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. „Челси 3“ плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.
Корабът е бил ударен от три дрона
Сигналът за бедстващия плавателен съд е подаден около 2:00 часа. Корабът се е намирал на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. По информация, получена от екипажа, три въздушни дрона са поразили палубата и борда. След евакуацията корабът е останал на вода, но е бил с лек крен.
„Челси 3“ е пътувал от Турция към Молдова без товар. Преди това е превозвал зърно от Украйна до Турция, където е бил разтоварен. Към момента няма потвърдени данни кой стои зад атаката и от коя държава са използваните дронове.
Разследването продължава
Българските власти настояват за международна подкрепа при изясняването на атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Румен Радев заяви: „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните“. Междувременно се очаква да продължат действията по установяване на причините за удара и произхода на дроновете.
Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Гофра
Коментиран от #30
11:08 13.10.2026
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10 Когато ни управляват комунисти=
Коментиран от #42
11:13 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЗЕЛКАТА
11:14 13.10.2026
13 Важно е логиката да сочи
11:14 13.10.2026
14 Важно е логиката да сочи
11:15 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 портирани до Варна
11:16 13.10.2026
17 Хе хе...
Ха ха ха ха ха!
Коментиран от #23
11:16 13.10.2026
18 хаха
Още няма ДОКАЗАТЕЛСТВА, а долен охвърлян във фекалии бАклук???
Коментиран от #43
11:16 13.10.2026
19 горски
11:17 13.10.2026
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25 Аз съм веган
Коментиран от #41
11:23 13.10.2026
26 Йода
11:24 13.10.2026
27 ама какво става...
11:25 13.10.2026
28 Ако е бил празен
Коментиран от #40
11:25 13.10.2026
29 Анонимен
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":На мен ми мирише на постановката. Ударени от три дрона по данни на екипажа,а дронове няма, дори части от тях.
Коментиран от #35, #36
11:25 13.10.2026
30 ива михайлова
До коментар #3 от "Гофра":Мунчо по гоУем е и от Самоил
11:25 13.10.2026
31 Историческа истина
Доказано във времето.
11:28 13.10.2026
32 az СВО Победа 81
11:28 13.10.2026
33 Сатана Z
11:28 13.10.2026
34 Вие сте бунаци
11:29 13.10.2026
35 az СВО Победа 81
До коментар #29 от "Анонимен":Напълно възможно е!
Още повече, че и Буданов беше тук.
11:30 13.10.2026
36 Ностра Дамус
До коментар #29 от "Анонимен":Изпарили са се като самальот в Пентагона.
11:32 13.10.2026
37 Абе,
11:33 13.10.2026
38 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
В БЪЛГАРИЯ.
А РАДЕВ И КОМПАНИЯ
СЕ ПРАВЯТ НА АЛТАВИ .
Коментиран от #45
11:33 13.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Съгласен
До коментар #28 от "Ако е бил празен":Само Зеленските имат изгода от тази ситуация - ще искат повече евраци и дилари.
11:36 13.10.2026
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42 Смърт на фашизма
До коментар #10 от "Когато ни управляват комунисти=":И всичко, което изброи, е напълно заслужено - и атентатът срещу тогавашните Бойко и Шиши, които обаче след Деветоюнският преврят са клали наред, и Народния съд - заслужени присъди за всички нацистки колаборационисти, и Белене - където всъщност 90% са били крядци и изнасилвачи. А за Македония - провери защо ВМРО убива кумира ти Стефан Стамболов. Който не си познава историята и е научен на фалшива история, е обречен да повтори историпеските грешки. Така че помни - ще има нов Народен съд за сегашните няционялни предатели от евроатлнатическото котило
Коментиран от #50
11:38 13.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 тъй
Коментиран от #52
11:48 13.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Боци
Коментиран от #49
11:52 13.10.2026
47 Спас
11:53 13.10.2026
48 Мнение
Оня срамен Гюров договор прави ли България васал на украинците?
Защо допускаме шайка предатели да ни вкарат директно във войната, че и света да пламне?
Подпалвачи на третата световна - как звучи само!?
11:55 13.10.2026
49 незнайко
До коментар #46 от "Боци":Вие май мразите Румен Радев ! Какво лошо има в това да не дърпа дявола за опашката ? При всички случаи трябва да държим неутралитет в политиката спрямо тази война !
12:04 13.10.2026
50 Прав си
До коментар #42 от "Смърт на фашизма":Много точно казано.Браво.
12:06 13.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Факт
12:08 13.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Пак Ще Гоним !
12:11 13.10.2026