Новини
България »
Варна »
Шестима са ранените от „Челси 3“ край Бяла
  Тема: Украйна

Шестима са ранените от „Челси 3“ край Бяла

13 Октомври, 2026 11:04 1 302 55

  • челси 3-
  • дронове-
  • варна-
  • бяла-
  • черно море

Петима моряци са настанени в болница „Св. Анна“, а един е с леки изгаряния. Екипажът е съставен от украински и азербайджански граждани

Шестима са ранените от „Челси 3“ край Бяла - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестима моряци от екипажа на товарния кораб „Челси 3“ са пострадали при удар с дронове край Бяла. Петима са с леки наранявания и са настанени в МБАЛ „Св. Анна“ във Варна, а един моряк е транспортиран във Военноморската болница с леки изгаряния. Няма данни за тежко пострадали.

Всички 15 души от екипажа са спасени от екип на „Гранична полиция“ и са транспортирани до Варна. По данни на премиера Румен Радев на борда е имало седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. „Челси 3“ плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

Още новини от Украйна

Корабът е бил ударен от три дрона

Сигналът за бедстващия плавателен съд е подаден около 2:00 часа. Корабът се е намирал на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. По информация, получена от екипажа, три въздушни дрона са поразили палубата и борда. След евакуацията корабът е останал на вода, но е бил с лек крен.

„Челси 3“ е пътувал от Турция към Молдова без товар. Преди това е превозвал зърно от Украйна до Турция, където е бил разтоварен. Към момента няма потвърдени данни кой стои зад атаката и от коя държава са използваните дронове.

Разследването продължава

Българските власти настояват за международна подкрепа при изясняването на атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води. Румен Радев заяви: „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните“. Междувременно се очаква да продължат действията по установяване на причините за удара и произхода на дроновете.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гофра

    7 22 Отговор
    радев е най-великия държавник раждал се в България.За краткото време през ,което е на власт се справи със всички проблеми. Днес се среще с митрафонова ,а утре след разговор със зеленски спираа войната.

    Коментиран от #30

    11:08 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Когато ни управляват комунисти=

    26 23 Отговор
    на путинисти=предатели се стига до това. "Народе"н съд,атентат в Св. неделя,белене,продажбата на македония ..........................Сега пак са на страната на терористи=рашисти

    Коментиран от #42

    11:13 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗЕЛКАТА

    14 13 Отговор
    СЛЕДВАЩИТЕ СА ОРЪЖЕЙНИТЕ ЗАВОДИ.ЩЕ ГИ ПАЗИМ СЪС ПРАШКИ.

    11:14 13.10.2026

  • 13 Важно е логиката да сочи

    6 10 Отговор
    Че това е в полза на България и Руската федерация

    11:14 13.10.2026

  • 14 Важно е логиката да сочи

    16 20 Отговор
    Че Украйна трябва капитулация да разпише и демократични избори там да има моментално !

    11:15 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 портирани до Варна

    0 9 Отговор
    ...транспортирани до Варна. - А превозени кога?

    11:16 13.10.2026

  • 17 Хе хе...

    12 17 Отговор
    Как беше? Да окажем икономически натиск върху Русия, а?
    Ха ха ха ха ха!

    Коментиран от #23

    11:16 13.10.2026

  • 18 хаха

    13 10 Отговор
    Как са "ХИПОТЕЗИТЕ" бе ЧОРАП омятан в кафяво?

    Още няма ДОКАЗАТЕЛСТВА, а долен охвърлян във фекалии бАклук???

    Коментиран от #43

    11:16 13.10.2026

  • 19 горски

    18 20 Отговор
    Реалноста е такава....всички членове на НАТО да задействате,все тая.Чудя се защо се вдигат тия крясъци,.На турския бряг украинците удариха сума ти кораби,и при положение че Турция е мощна държава и нищо не последва,сега дали мислите ,че някой ще се трогне....

    11:17 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аз съм веган

    7 16 Отговор
    Зеления чорап привика митрофанова за да пълзи пред нея.

    Коментиран от #41

    11:23 13.10.2026

  • 26 Йода

    8 15 Отговор
    Русофила Радев-трагедия.

    11:24 13.10.2026

  • 27 ама какво става...

    1 16 Отговор
    вече се притеснявам, малкия юмрук не пропускаше случай, когато беше разединител, да коментира, напоследък изчезна, зарил е главата в пясъка, а отзад е страшно, но той мълчи ли мълчи!!!

    11:25 13.10.2026

  • 28 Ако е бил празен

    8 15 Отговор
    Каква е логиката руснаците да го потапят. По вероятно е да са били укрите.

    Коментиран от #40

    11:25 13.10.2026

  • 29 Анонимен

    7 12 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    На мен ми мирише на постановката. Ударени от три дрона по данни на екипажа,а дронове няма, дори части от тях.

    Коментиран от #35, #36

    11:25 13.10.2026

  • 30 ива михайлова

    1 16 Отговор

    До коментар #3 от "Гофра":

    Мунчо по гоУем е и от Самоил

    11:25 13.10.2026

  • 31 Историческа истина

    9 8 Отговор
    Наведена главица отнася най-много ритници от московския ботуш.
    Доказано във времето.

    11:28 13.10.2026

  • 32 az СВО Победа 81

    9 7 Отговор
    Транспоргният коридор от и за бившата Украйна в Черно море минава през изключителната икономическа зона на Румъния и България. Така че неизбежни са ударите по плавателни съдове, докато има бойни действия.

    11:28 13.10.2026

  • 33 Сатана Z

    10 7 Отговор
    Жълтокопитната пасмина голем го вади от дивана,но не и стиска да хване пътя за фронта да удари едно рамо на Зеления нацист

    11:28 13.10.2026

  • 34 Вие сте бунаци

    5 6 Отговор
    Правителството каза че дроновете са 50 % украйнски и 50% всякакви други.Може и да са японски?Кой да знае, няма отломки.Извика Митрофановная , за да му каже какво да говори и къде да си затваря устата.Тя ще им набие канчето , да не си позволяват волности.

    11:29 13.10.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Напълно възможно е!
    Още повече, че и Буданов беше тук.

    11:30 13.10.2026

  • 36 Ностра Дамус

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Изпарили са се като самальот в Пентагона.

    11:32 13.10.2026

  • 37 Абе,

    4 4 Отговор
    добре, че задноблизците от Нова вече обявиха война на РФ...

    11:33 13.10.2026

  • 38 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    8 6 Отговор
    БОМБЯТ ВЕЧЕ и
    В БЪЛГАРИЯ.

    А РАДЕВ И КОМПАНИЯ

    СЕ ПРАВЯТ НА АЛТАВИ .

    Коментиран от #45

    11:33 13.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Съгласен

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Ако е бил празен":

    Само Зеленските имат изгода от тази ситуация - ще искат повече евраци и дилари.

    11:36 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Смърт на фашизма

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Когато ни управляват комунисти=":

    И всичко, което изброи, е напълно заслужено - и атентатът срещу тогавашните Бойко и Шиши, които обаче след Деветоюнският преврят са клали наред, и Народния съд - заслужени присъди за всички нацистки колаборационисти, и Белене - където всъщност 90% са били крядци и изнасилвачи. А за Македония - провери защо ВМРО убива кумира ти Стефан Стамболов. Който не си познава историята и е научен на фалшива история, е обречен да повтори историпеските грешки. Така че помни - ще има нов Народен съд за сегашните няционялни предатели от евроатлнатическото котило

    Коментиран от #50

    11:38 13.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 тъй

    1 4 Отговор
    Моля Ви, не говорете за Румяна Радева в мъжки род!!!

    Коментиран от #52

    11:48 13.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Боци

    1 4 Отговор
    Българи внимавайте руските тролове пак ни налазиха. Истината е че Румен Радев работи за руските служби. Нека да се обзаложим че каквото и да се случи той никога няма да намери доказателства за намеса на Русия.

    Коментиран от #49

    11:52 13.10.2026

  • 47 Спас

    2 0 Отговор
    Журналистиката е в ужасно състояние.Така например погледнете си снимките.Имате 5-6 снимки за всички случаи.С години.Е,омръзна ни.

    11:53 13.10.2026

  • 48 Мнение

    1 1 Отговор
    По всичко изглежда, че българските власти са готови да провокират третата световна, да въвлекат НАТО и ЕС в открита война и да осъществят целта на Зеленски и на безумните амазонки, оглавяващи пропадащия съюз.
    Оня срамен Гюров договор прави ли България васал на украинците?
    Защо допускаме шайка предатели да ни вкарат директно във войната, че и света да пламне?
    Подпалвачи на третата световна - как звучи само!?

    11:55 13.10.2026

  • 49 незнайко

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Боци":

    Вие май мразите Румен Радев ! Какво лошо има в това да не дърпа дявола за опашката ? При всички случаи трябва да държим неутралитет в политиката спрямо тази война !

    12:04 13.10.2026

  • 50 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Смърт на фашизма":

    Много точно казано.Браво.

    12:06 13.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Факт

    1 0 Отговор
    Днес Черно море, утре ще освобождават бг от децата ви нацики

    12:08 13.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пак Ще Гоним !

    1 0 Отговор
    Михаля !

    12:11 13.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове