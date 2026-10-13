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Радев проведе спешен разговор с руския посланик Елеонора Митрофанова

Радев проведе спешен разговор с руския посланик Елеонора Митрофанова

13 Октомври, 2026 11:41 1 746 82

  • румен радев-
  • среща-
  • митрофанова-
  • кораби

Повод за разговора станаха новите удари край българския бряг

Радев проведе спешен разговор с руския посланик Елеонора Митрофанова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник.

Срещата продължи по-малко от час, посочи NOVA.

Повод за разговора станаха новите удари край българския бряг.

Два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове в Черно море в ранните часове на 13 октомври. Всички 15 моряци от първия кораб - „Челси 3“, са спасени, като осем от тях са настанени в болници във Варна. При втория инцидент край Крапец петима моряци са открити живи, а съдбата на останалите 13 души от екипажа остава неизвестна. Спасителните действия продължават при тежки метеорологични условия и силно морско вълнение.

Премиерът Радев потвърди за новите атаки рано сутринта и ги определи като абсолютно недопустими.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте", посочи той по-рано и допълни: "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    41 16 Отговор
    Соросите потънаа на дъното на Черно море

    Коментиран от #5, #15

    11:44 13.10.2026

  • 3 Сорос плаче оплаква съдбата тежка

    30 11 Отговор
    Путин отрепа Четрохан.

    Коментиран от #76

    11:45 13.10.2026

  • 4 МУТРОФАНОВА

    23 31 Отговор
    РАДЕВ ми разцелува
    Миризливата Мекица.

    11:46 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    29 14 Отговор
    Мунчо докладва и чака инструкции ....

    Коментиран от #54, #60

    11:47 13.10.2026

  • 8 3ти европейски пол

    30 15 Отговор
    Сорос плаче, ридае, къса си жартиерите.

    11:47 13.10.2026

  • 9 ЛОГИКАТА

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вовкина":

    КАТО НЯМАШ ДОКАЗАТЕЛСТВА ГИ ВАДИШ ОТ ТАМ

    Коментиран от #18

    11:47 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вовкина":

    Не знам, ама знам на мak я ти коги влизааме.

    Коментиран от #26

    11:48 13.10.2026

  • 12 Проблемите на България

    32 4 Отговор
    Не са на Русия и САЩ . Проблемите са дело на политическите ни безродници.

    11:48 13.10.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    33 8 Отговор
    Едно не мога да разбера - какви са тези изстерии срещу Матушка, след като повече от половината българи искат руско гражданство

    Коментиран от #34

    11:48 13.10.2026

  • 14 ТЯ НЕ ЗНАЕ НИЩО

    23 7 Отговор
    ПИТАЙТЕ ЗЕЛЕНСКИ

    Коментиран от #64

    11:49 13.10.2026

  • 15 Русофили за мирните инициативи на Фюрера

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    2 Факт
    32ОТГОВОР
    Соросите потънаа на дъното на Черно море
    -;
    Русофилията напредва

    11:49 13.10.2026

  • 16 Русия води война

    26 6 Отговор
    Стига се навирахте между шамарите.

    11:49 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    18 5 Отговор
    Радев е изключително жалък военен от старата ленинска школа.

    11:51 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЛЕЛЯТА Е ПОКАЗАЛА ВРАТАТА

    23 3 Отговор
    На Румен ЛЪЖЕЦА.

    11:51 13.10.2026

  • 25 НсО

    2 2 Отговор
    Пак там...

    11:52 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 НсО

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Питане":

    Пак там !

    11:52 13.10.2026

  • 28 Русия

    23 9 Отговор
    Води война с фашизма и с фашиската хунта и не разбирам защо ние трябва да се правим на ощипана госпожица.

    11:54 13.10.2026

  • 29 ИННА

    24 2 Отговор
    Обикновено след такива срещи се казват и някои подробности- единият казал така, другият отговорил онака...

    Този път - пълно мълчание.
    Мълчанието се оказва традиция за управлението на Радев.

    Мълчи се за всяко нещо, най вече за новите заеми, за инфлацията, за дефицита и т.н.

    Коментиран от #36

    11:54 13.10.2026

  • 30 Тая дърта

    12 22 Отговор
    фуста трябва да бъде изгонена от България по- най- бърз начин. Да си вземе и шадравана под гъстата й, казва се Румен Петков.

    11:54 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европеец

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вовкина":

    Не знам кой какво вади и откъде вади.... Добре извикал Митрофанова дано да е поискало от нея когато бият по корабите водещи оръжия за укрукраинската хунта да не бият по-далеч от нашите териториални води... Ред е Да извика и украинската посланичка и да поиска от нея корабите водещи оръжия за Украйна също да преминават по-далеч от нашите териториални води..... В Украинските пристанища вече трудно влизат кораби и се изхитриха да акустират в румънските и оттам с ЖП и автотранспорт да карат оръжието..... Изхитриха се да не минават направо от Истанбул за Констанца, а да се движат успоредно до нашия води, което не е полезно за бг територията.... Заиграването с нато е опасно за нас..... По-добре е да се бият извън нашите води, отколкото проблемните кораби да карат в български териториални води и да почнат да акустират в български пристанища....

    Коментиран от #49

    11:55 13.10.2026

  • 33 Мишел

    16 7 Отговор
    Има война Украйна+НатО срещу Русия. Русия прекъсва всички доставки на оръжие за Украйна. Украйна произвежда само боеприпаси, и то ако й доставят барут.

    Коментиран от #50

    11:56 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Позор Фатмашки

    18 17 Отговор
    Представяте ли си как селяндуринът от Славяново, този фанатизиран лакей и подлога на кремълския злодей е гледал с валжен поглед на болна крава Годзила Митрофанова и мартинките му треперели от вълнение и страх! Господи! Господи! Защо наказа злочестата ни България да й е президент и премиер този кремълски слуга, този фатмак, нагъл, мазен, грозен, с огромна брадавица на мутрата, със змийски очички и дълъг нос, дето върви два метра пред него! Абе, да оставим носа му, негов си е, но трябва да го изметем, българи! Още днес трябва да изметем кремълската подлога и кремълски лакей! Той вече е опасен за държавата ни! Опасен е за нейната сигурност, дори за съществуването й! Вън Фатмака от Бългаиря, вън!

    Коментиран от #72

    11:56 13.10.2026

  • 36 Вовкина

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "ИННА":

    Когато някой е тъп, като си мълчи се опитва да изглежда по-малко тъп

    11:56 13.10.2026

  • 37 иван

    12 1 Отговор
    " Факти", съпоставете заглавието и последното изречение-хронологията ви е сгрешена-хем е проведен разговор/вж.заглавието/,хем ще я извика днес на разговор/вж.последното изречение/.

    11:56 13.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Фори

    8 4 Отговор
    Искал да я извика , а тя отказала да отиде.Казала че по телефона е достатъчно да разговарят.Нали и е подчинен и не смее много да я критикува.

    12:02 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мъдрец

    11 1 Отговор
    Г-н Радев,
    Мълчанието не винаги е злато!

    12:03 13.10.2026

  • 43 Митрофановна -

    10 5 Отговор
    вън!

    12:03 13.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Как провел "спешен разговор",

    15 0 Отговор
    а тепърва щял да я извика?!

    12:05 13.10.2026

  • 46 Националист

    11 4 Отговор
    Сигурно Митрофанова пак го е нахокала

    12:05 13.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Без да съм екстрасенс

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Европеец":

    Имам лошо предчувствие, че оръжията ги товарят в България, и удрят корабите щом излезнат в международни. Затова е големия вой, пари губят и български войнолюбци и политици.

    Коментиран от #59, #67

    12:07 13.10.2026

  • 50 Вълк

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Има война Украйна срещу ос на на злото Северна Корея р00сия Китай и Иран

    12:09 13.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Ние сме за мир!

    12:11 13.10.2026

  • 55 нннн

    7 3 Отговор
    ,,На война - като на война."
    Наскоро телевизорът срамежливо каза, че Украйна в ударила повече кораби в Черно море, отколкото Русия е ударила.

    12:11 13.10.2026

  • 56 анонимен

    9 7 Отговор
    Ако сега ни управляваше сглобката или не дай Боже петроханците вече да са обявили война на РФ. Късмет ,че правителството е на Радев.За пореден път се убеждавам,че българския народ е мъдър. Предишния беше отказ от масова ваксинация срещу ковид.

    Коментиран от #80

    12:11 13.10.2026

  • 57 КПСС

    7 3 Отговор
    Румборак,Молодец!

    12:12 13.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #49 от "Без да съм екстрасенс":

    Логично е това което си написал..... Но според мен българското джепане го карат с ЖП и автотранспорт през Румъния, защото е по-безопасно за украинската хунта........

    12:13 13.10.2026

  • 60 По точно

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Не трябва да корим братушките. Ние сме за мир!

    12:14 13.10.2026

  • 61 Тити

    11 4 Отговор
    Не се надявайте на Радев той си кремълско протеже. Това са знаеше отдавна че войната ще докосне и България но никой не се подготви за този момент.

    Коментиран от #70

    12:14 13.10.2026

  • 62 Пильота

    6 8 Отговор
    както е казал Петко Войвода "няма достатъчно голяма сопа, която да избие любовта на българина към Русия". Почнаха да ни бомбардират вече, но на Ганьо пак някой друг му е виновен хаха

    12:17 13.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 По точно

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "ТЯ НЕ ЗНАЕ НИЩО":

    Радев вкара България във война с братушките.

    12:18 13.10.2026

  • 65 Григор

    6 3 Отговор
    "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация."
    Само на базата на логиката ли е извикан посланика?Ами тогава просто не правете разследване, щом не ви трябват доказателства. Кога ще кажете какъв е бил товарът на корабите?Особено на този, който е тръгнал от Египет под флага на Того и е потънал за броени минути. Египет е №8 в света по производството на барут, затова се смята, че на борда на кораба е имало "египетска сол". Тъй че вкъщи внимателно със солниците, ако имате такава "египетска сол"!

    12:19 13.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Без да съм екстрасенс":

    Не се хаби с разни Предчувствия че Оръжия се товарят в БГ а бъди СИГУРЕН - ами нали 1/3 от Снарядите които Укр. Армия ползва са наше Родно производство,други Оръжия - башка?Не става ясно обаче защо определяш предчувствията си като "Лоши",но никога не е късно да се корегираш.

    12:19 13.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 да излезят сега

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Тити":

    "големите" мъже с многоте пари да защитят държавата която грабят и да покажат защо им робува цял народ!

    12:21 13.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Чайне и пам перс

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Позор Фатмашки":

    Отговора ти е в коментар 13.
    За нас матушка е свещенна, а руското гражданство - мечта .

    12:22 13.10.2026

  • 73 Радев

    1 2 Отговор
    Радев вкара България във война

    12:22 13.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 По точно

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сорос плаче оплаква съдбата тежка":

    Путин не бръсне българите за слива. Затова напада търговски кораби само в българската зона.

    12:25 13.10.2026

  • 77 Хмм

    4 2 Отговор
    провокациите обикновено са против логиката

    12:26 13.10.2026

  • 78 Радев

    3 1 Отговор
    Радев пак е бил забелязан ,яхнал фЪчило да пуска бомби по преминаващите карабли край Бяла .

    12:26 13.10.2026

  • 79 Ами

    3 1 Отговор
    като нямат доказатества защо викат Митрофанова, показателно е, че украйна реагира на момента, а Русия още не?

    12:28 13.10.2026

  • 80 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "анонимен":

    56 сглобката е шарлатани радев червени олигарси не на проруските наведени радеви оставка тук е европейска държава Оставка

    12:29 13.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Олешчук

    0 0 Отговор
    И аз съм виновата, и аз искам среща с премиеро..искам и мен да предупреди..не може само колежката.

    12:45 13.10.2026

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