Радев проведе спешен разговор с руския посланик Елеонора Митрофанова

Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник.

Срещата продължи по-малко от час, посочи NOVA.

Повод за разговора станаха новите удари край българския бряг.

Два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове в Черно море в ранните часове на 13 октомври. Всички 15 моряци от първия кораб - „Челси 3“, са спасени, като осем от тях са настанени в болници във Варна. При втория инцидент край Крапец петима моряци са открити живи, а съдбата на останалите 13 души от екипажа остава неизвестна. Спасителните действия продължават при тежки метеорологични условия и силно морско вълнение.

Премиерът Радев потвърди за новите атаки рано сутринта и ги определи като абсолютно недопустими.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте", посочи той по-рано и допълни: "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова".