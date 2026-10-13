Радев проведе спешен разговор с руския посланик Елеонора Митрофанова

Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник.
Срещата продължи по-малко от час, посочи NOVA.
Повод за разговора станаха новите удари край българския бряг.
Два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове в Черно море в ранните часове на 13 октомври. Всички 15 моряци от първия кораб - „Челси 3“, са спасени, като осем от тях са настанени в болници във Варна. При втория инцидент край Крапец петима моряци са открити живи, а съдбата на останалите 13 души от екипажа остава неизвестна. Спасителните действия продължават при тежки метеорологични условия и силно морско вълнение.
Премиерът Радев потвърди за новите атаки рано сутринта и ги определи като абсолютно недопустими.
"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте", посочи той по-рано и допълни: "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
Коментиран от #5, #15
11:44 13.10.2026
3 Сорос плаче оплаква съдбата тежка
Коментиран от #76
11:45 13.10.2026
4 МУТРОФАНОВА
Миризливата Мекица.
11:46 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сила
Коментиран от #54, #60
11:47 13.10.2026
8 3ти европейски пол
11:47 13.10.2026
9 ЛОГИКАТА
До коментар #1 от "Вовкина":КАТО НЯМАШ ДОКАЗАТЕЛСТВА ГИ ВАДИШ ОТ ТАМ
Коментиран от #18
11:47 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абе
До коментар #1 от "Вовкина":Не знам, ама знам на мak я ти коги влизааме.
Коментиран от #26
11:48 13.10.2026
12 Проблемите на България
11:48 13.10.2026
13 АГАТ а Кристи
Коментиран от #34
11:48 13.10.2026
14 ТЯ НЕ ЗНАЕ НИЩО
Коментиран от #64
11:49 13.10.2026
15 Русофили за мирните инициативи на Фюрера
До коментар #2 от "Факт":2 Факт
32ОТГОВОР
Соросите потънаа на дъното на Черно море
-;
Русофилията напредва
11:49 13.10.2026
16 Русия води война
11:49 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин
11:51 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЛЕЛЯТА Е ПОКАЗАЛА ВРАТАТА
11:51 13.10.2026
25 НсО
11:52 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 НсО
До коментар #20 от "Питане":Пак там !
11:52 13.10.2026
28 Русия
11:54 13.10.2026
29 ИННА
Този път - пълно мълчание.
Мълчанието се оказва традиция за управлението на Радев.
Мълчи се за всяко нещо, най вече за новите заеми, за инфлацията, за дефицита и т.н.
Коментиран от #36
11:54 13.10.2026
30 Тая дърта
11:54 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Европеец
До коментар #1 от "Вовкина":Не знам кой какво вади и откъде вади.... Добре извикал Митрофанова дано да е поискало от нея когато бият по корабите водещи оръжия за укрукраинската хунта да не бият по-далеч от нашите териториални води... Ред е Да извика и украинската посланичка и да поиска от нея корабите водещи оръжия за Украйна също да преминават по-далеч от нашите териториални води..... В Украинските пристанища вече трудно влизат кораби и се изхитриха да акустират в румънските и оттам с ЖП и автотранспорт да карат оръжието..... Изхитриха се да не минават направо от Истанбул за Констанца, а да се движат успоредно до нашия води, което не е полезно за бг територията.... Заиграването с нато е опасно за нас..... По-добре е да се бият извън нашите води, отколкото проблемните кораби да карат в български териториални води и да почнат да акустират в български пристанища....
Коментиран от #49
11:55 13.10.2026
33 Мишел
Коментиран от #50
11:56 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Позор Фатмашки
Коментиран от #72
11:56 13.10.2026
36 Вовкина
До коментар #29 от "ИННА":Когато някой е тъп, като си мълчи се опитва да изглежда по-малко тъп
11:56 13.10.2026
37 иван
11:56 13.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Фори
12:02 13.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мъдрец
Мълчанието не винаги е злато!
12:03 13.10.2026
43 Митрофановна -
12:03 13.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Как провел "спешен разговор",
12:05 13.10.2026
46 Националист
12:05 13.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Без да съм екстрасенс
До коментар #32 от "Европеец":Имам лошо предчувствие, че оръжията ги товарят в България, и удрят корабите щом излезнат в международни. Затова е големия вой, пари губят и български войнолюбци и политици.
Коментиран от #59, #67
12:07 13.10.2026
50 Вълк
До коментар #33 от "Мишел":Има война Украйна срещу ос на на злото Северна Корея р00сия Китай и Иран
12:09 13.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Така е
До коментар #7 от "Сила":Ние сме за мир!
12:11 13.10.2026
55 нннн
Наскоро телевизорът срамежливо каза, че Украйна в ударила повече кораби в Черно море, отколкото Русия е ударила.
12:11 13.10.2026
56 анонимен
Коментиран от #80
12:11 13.10.2026
57 КПСС
12:12 13.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Европеец
До коментар #49 от "Без да съм екстрасенс":Логично е това което си написал..... Но според мен българското джепане го карат с ЖП и автотранспорт през Румъния, защото е по-безопасно за украинската хунта........
12:13 13.10.2026
60 По точно
До коментар #7 от "Сила":Не трябва да корим братушките. Ние сме за мир!
12:14 13.10.2026
61 Тити
Коментиран от #70
12:14 13.10.2026
62 Пильота
12:17 13.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 По точно
До коментар #14 от "ТЯ НЕ ЗНАЕ НИЩО":Радев вкара България във война с братушките.
12:18 13.10.2026
65 Григор
Само на базата на логиката ли е извикан посланика?Ами тогава просто не правете разследване, щом не ви трябват доказателства. Кога ще кажете какъв е бил товарът на корабите?Особено на този, който е тръгнал от Египет под флага на Того и е потънал за броени минути. Египет е №8 в света по производството на барут, затова се смята, че на борда на кораба е имало "египетска сол". Тъй че вкъщи внимателно със солниците, ако имате такава "египетска сол"!
12:19 13.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 оня с коня
До коментар #49 от "Без да съм екстрасенс":Не се хаби с разни Предчувствия че Оръжия се товарят в БГ а бъди СИГУРЕН - ами нали 1/3 от Снарядите които Укр. Армия ползва са наше Родно производство,други Оръжия - башка?Не става ясно обаче защо определяш предчувствията си като "Лоши",но никога не е късно да се корегираш.
12:19 13.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 да излезят сега
До коментар #61 от "Тити":"големите" мъже с многоте пари да защитят държавата която грабят и да покажат защо им робува цял народ!
12:21 13.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Чайне и пам перс
До коментар #35 от "Позор Фатмашки":Отговора ти е в коментар 13.
За нас матушка е свещенна, а руското гражданство - мечта .
12:22 13.10.2026
73 Радев
12:22 13.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 По точно
До коментар #3 от "Сорос плаче оплаква съдбата тежка":Путин не бръсне българите за слива. Затова напада търговски кораби само в българската зона.
12:25 13.10.2026
77 Хмм
12:26 13.10.2026
78 Радев
12:26 13.10.2026
79 Ами
12:28 13.10.2026
80 Анонимен
До коментар #56 от "анонимен":56 сглобката е шарлатани радев червени олигарси не на проруските наведени радеви оставка тук е европейска държава Оставка
12:29 13.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Олешчук
12:45 13.10.2026