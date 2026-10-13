Нова катастрофа след неправилно пресичане на жп линия от страна на лек автомобил - още една от новите мотриси Шкода е извън строя

Още една от новите електрически мотриси Шкода е с повреда. Преди минути при неправилно пресичане на железопътна линия от страна на лек автомобил, същият е бил ударен от въпросния влак. Това се е случило в междугарието Бойчиновци – Мърчево.

Прелезът е бил с редовно задействана автоматична прелезна сигнализация (звук и светлина) в посочения участък, съобщават от Национална компания "Железопъна инфраструктура" - НКЖИ.

Шофьорът е загинал на място.

Създадена е организация за превоз с автобуси на пътниците от засегнатите влакове.

Това е третата от новите мотриси Шкода, която ще бъде извън строя след инцидент. Две са със щети след удари при неправилно пресичане на линията от МПС-та, а една е след дерейлиране на ос в района на Владая. Въпросните влакове ще бъдат върнати в Чехия за ремонти.

От БДЖ съобщават, че поради инцидента се очаква закъснение на влаковете движещи се в района на Бойчиновци и Мърчево.