Нова катастрофа след неправилно пресичане на жп линия от страна на лек автомобил - още една от новите мотриси Шкода е извън строя

Още една от новите електрически мотриси Шкода е с повреда. Преди минути при неправилно пресичане на железопътна линия от страна на лек автомобил, същият е бил ударен от въпросния влак. Това се е случило в междугарието Бойчиновци – Мърчево.
Прелезът е бил с редовно задействана автоматична прелезна сигнализация (звук и светлина) в посочения участък, съобщават от Национална компания "Железопъна инфраструктура" - НКЖИ.
Шофьорът е загинал на място.
Създадена е организация за превоз с автобуси на пътниците от засегнатите влакове.
Това е третата от новите мотриси Шкода, която ще бъде извън строя след инцидент. Две са със щети след удари при неправилно пресичане на линията от МПС-та, а една е след дерейлиране на ос в района на Владая. Въпросните влакове ще бъдат върнати в Чехия за ремонти.
От БДЖ съобщават, че поради инцидента се очаква закъснение на влаковете движещи се в района на Бойчиновци и Мърчево.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
12:47 13.10.2026
2 Мнение
12:51 13.10.2026
3 Дека е изхвъргача? Що нема?
12:54 13.10.2026
4 Предложение
12:56 13.10.2026
5 съботажче
13:04 13.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Троян
13:25 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ФАКТИ
Коментиран от #13
13:28 13.10.2026
10 истината
Коментиран от #12
13:32 13.10.2026
11 Германец
13:38 13.10.2026
12 Българин
До коментар #10 от "истината":От оня свят няма как, но да му конфискуват всичко
13:38 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 797
13:52 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.