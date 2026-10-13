Новини
България »
Нова катастрофа след неправилно пресичане на жп линия от страна на лек автомобил - още една от новите мотриси Шкода е извън строя

Нова катастрофа след неправилно пресичане на жп линия от страна на лек автомобил - още една от новите мотриси Шкода е извън строя

13 Октомври, 2026 12:45 1 096 15

  • влак-
  • бдж-
  • катастрофа-
  • лек автомобил-
  • шкода-
  • жп-
  • жп линия-
  • мърчево-
  • бойчиновци

Инцидентът е станал в междугарието Бойчиновци – Мърчево

Нова катастрофа след неправилно пресичане на жп линия от страна на лек автомобил - още една от новите мотриси Шкода е извън строя - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Още една от новите електрически мотриси Шкода е с повреда. Преди минути при неправилно пресичане на железопътна линия от страна на лек автомобил, същият е бил ударен от въпросния влак. Това се е случило в междугарието Бойчиновци – Мърчево.

Прелезът е бил с редовно задействана автоматична прелезна сигнализация (звук и светлина) в посочения участък, съобщават от Национална компания "Железопъна инфраструктура" - НКЖИ.

Шофьорът е загинал на място.

Създадена е организация за превоз с автобуси на пътниците от засегнатите влакове.

Това е третата от новите мотриси Шкода, която ще бъде извън строя след инцидент. Две са със щети след удари при неправилно пресичане на линията от МПС-та, а една е след дерейлиране на ос в района на Владая. Въпросните влакове ще бъдат върнати в Чехия за ремонти.

От БДЖ съобщават, че поради инцидента се очаква закъснение на влаковете движещи се в района на Бойчиновци и Мърчево.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    14 0 Отговор
    Интересно заглавие..... Няма какво да коментирам типична българска /ситнска/ работа....

    12:47 13.10.2026

  • 2 Мнение

    9 0 Отговор
    Това вече е саботаж

    12:51 13.10.2026

  • 3 Дека е изхвъргача? Що нема?

    12 1 Отговор
    Май не ни върви на тия шкоди! Немат ли изхвъргачи и буфери отпред? Ако имаха щеха да са здрави. Локомотива тренд да изфърга натрапника настрани.

    12:54 13.10.2026

  • 4 Предложение

    17 0 Отговор
    Само дебели стоманобетонни бариери могат да спрат такива селски тарикати...

    12:56 13.10.2026

  • 5 съботажче

    4 1 Отговор
    Съботажче, а вие спите. Няма да имате нищо ново и хубаво. Вие не го искате и не го заслужават.

    13:04 13.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Троян

    8 0 Отговор
    Той влака не може да завие или да спре бързо за да осигури предимство на малоумника. Боже какви малоумници има по пътищата.:(

    13:25 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАКТИ

    6 0 Отговор
    Просто племе си бяхме и си останахме...

    Коментиран от #13

    13:28 13.10.2026

  • 10 истината

    6 0 Отговор
    Шофьора на автомобила да заплати ремонта на мотрисата.

    Коментиран от #12

    13:32 13.10.2026

  • 11 Германец

    3 0 Отговор
    Ганювските камикадзета до 1 година ще затрият всички нови мотриси 😆😝

    13:38 13.10.2026

  • 12 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "истината":

    От оня свят няма как, но да му конфискуват всичко

    13:38 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 797

    2 0 Отговор
    Нека многоуважаемият г-н Лазаров - списвачът на статията провери и информира аудиторията: загиналият водач на МПС от кое племе е: команчи, апахи, или ирокези? Кой клас е завършил, и има ли въобще валидно свидетелство за управление на превозното средство, което е управлявал? Или е слязъл от каруцата и подкарал колата, за да стигне по-бързо до джелязото..

    13:52 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове