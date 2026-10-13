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Радев поиска общи действия срещу атаките по кораби в Черно море
  Тема: Украйна

Радев поиска общи действия срещу атаките по кораби в Черно море

13 Октомври, 2026 12:36 852 51

  • румен радев-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • нато-
  • европейска комисия

Премиерът разговаря с Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте след новите инциденти край българския бряг

Радев поиска общи действия срещу атаките по кораби в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море по време на телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Разговорите са проведени след нови инциденти в близост до българските териториални води. По данни на Министерския съвет лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци и солидарност с страната ни. Те са заявили и готовност за съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата около атаките.

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На 13 октомври търговски кораб е бил поразен на около 18 морски мили източно от Бяла. Друг плавателен съд е бил ударен на около 17 морски мили източно от Крапец и е потънал. По информация на Българската национална телевизия при спасителната операция са били извадени моряци от потъналия кораб, а екипажът на поразения край Бяла плавателен съд е бил евакуиран.

Произходът на дроновете, използвани при атаките, все още не е установен. По-рано премиерът заяви:

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните.“

Министерският съвет съобщи, че България настоява за международна помощ при изясняването на инцидентите.

В разговорите с Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте Румен Радев отново е поставил въпроса за подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

На 12 октомври правителството поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Тогава премиерът настоя темата да бъде разгледана приоритетно от съюзниците.

Радев ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на общи предложения, които да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море. Трите държави са сред страните, чиито брегове са част от западната и южната акватория на морето.

Българският премиер ще постави въпроса и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. В дневния ред на срещата са включени теми, свързани с европейската сигурност, отбраната и агресивното поведение на Русия, както и въпроси за морската сигурност и свободата на корабоплаването.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    14 8 Отговор
    Червения петрохански льотчик е добре да не се заиграва с натото, защото ти играчка ще стане плачка....

    12:38 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дипломация

    13 8 Отговор
    Радев и Митрофонова бяха единодушни че Украйна е агресор а Русия се защитава.

    12:40 13.10.2026

  • 6 Иска общи действия

    15 4 Отговор
    Демек пак ще се крие зад другите, не смее и дума сам да измяка срещу матушката😂😂😂

    12:41 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Га яди кифтетата, ни рива

    12 4 Отговор
    Значи като ни предлагаха общи бойни действия - не можело, не даваха от Кремъл, ма сега ше ревем в Европа да ни спася от собствената ни глупост...

    12:42 13.10.2026

  • 9 Редене ни готви за война, лаже че е миро

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Глупава ппподлога":

    Миролюбец. Радев на тайната среща с украинеца разузнавач да не е договорил да пускаме корабите в наши води и после да викаме нато и да се включим във войната срещу Русия? Корабите с оръжие веке навлизат в наши води за да има повод за включване на НАТО във войната, включително и бг!

    Коментиран от #24

    12:42 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    12 2 Отговор
    Кораб номер 3 и 4 са на сметката на мекия и миролюбив Радев. Ако беше реагирал като мъж, руснаците щяха да се замислят за нов удар, а те направо на 15 мили от брега... Руснаците може да са всякакви, но слабаците не печелят уважението им.

    12:43 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РУМЕН ЛЪЖЕЦА

    9 0 Отговор
    Елементарен човек в сложна ситуация - тежко ни.

    12:44 13.10.2026

  • 14 ССС

    6 4 Отговор
    Общи действия с кого?

    Нали русофилчетата, които подкрепят зеления чорап искат да излизаме от НАТО.

    Коментиран от #30

    12:45 13.10.2026

  • 15 Банда национални предатели !

    7 0 Отговор
    Каква жалка картинка. Каква трагедия. Да се занимаваме денонощно с ръчкане на управляващите да свършат НЯКАКВА работа за България.
    Прогресивна България провалиха заседанието по казуса с помилването на наркотрафикант от Йотова, за да може тя да вари лютеница на Араповския манастир. Това затвърждава категорично версията за огромен проблем и свързаности около помилването.
    Радев, човекът който предава ежедневно българския национален интерес, е решил лично да посрещне с питка и мед Митрофанова, вместо да следва протокола и тя да бъде привикана от външния министър и да ѝ бъде връчена нота.
    Това са хора, които предават сигурността на страната, изолират ни от съюзниците и с поведението си плашат всички български граждани.
    Всички служби са се покрили по разпореждане на тези двамата, докато се палят антени на Старлинк.
    Важността Йотова да НЕ стане президент става все по-належащо за националната сигурност.

    12:46 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор
    Дочуто на "женски пазар"...
    "Какъв агресор е Русия, след като тя се отбранява и търпи огромни щети.
    За вероломното нападение на Украйна - не ми се говори. Вече хиляди избиха..."

    12:46 13.10.2026

  • 18 своге

    7 0 Отговор
    Обади се на Путин! Нали беше за мир чрез преговори. Преговаряй де...

    12:47 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нищо не казва какво са говорили с

    6 0 Отговор
    Митрофанова

    Коментиран от #22

    12:47 13.10.2026

  • 21 Ушат глухар

    3 2 Отговор
    Не си навирай клюна в чуждо гнездо!
    Не е работа на мин- пред да се занимава с външно политическите проблемитна чужда държава!

    12:49 13.10.2026

  • 22 Нищо

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нищо не казва какво са говорили с":

    Не са говорили, той я почерпил с водка, тя му се е скарала.

    12:49 13.10.2026

  • 23 Григор

    1 3 Отговор
    "Радев поиска общи действия срещу атаките по кораби в Черно море"
    Няма лошо, но казусът е много спорен. Той звучи добре, ако става дума за граждански товари. Какво правим, ако в корабите има оръжие и боеприпаси? Защитаваме ги, така ли? Това ли е пътя за спиране на войната в Украйна? КАК ДА РАЗБЕРЕМ КАКЪВ Е ТОВАРЪТ НА ЕДИН КОРАБ, СЛЕД КАТО ТОВА Е СЕКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ?!

    12:49 13.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    8 2 Отговор
    Надявам се вече да е станало ясно и на болните от pycopoбия , че преклонената главица усеща най-много шутове от руския ботуш !

    12:50 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 кРадев

    5 0 Отговор
    кРадев се е договорил с Мутрофанова за съвместни действия срещу товарните карабли в Чиорнам море .

    12:53 13.10.2026

  • 28 Натовски генерале,

    6 3 Отговор
    до 1989 г. сами охранявахме страната си и хората бяха спокойни и щастливи. Сега постоянно ревете за чужда помощ. От 20 г. сме в военен съюз НАТО, десетки милиарди потънаха в него и резултат НУЛА.
    Докога ще е така!

    12:53 13.10.2026

  • 29 Банда национални предатели !

    4 1 Отговор
    Руски агенти са подпалили в секретен обект в Плана планина до София 11 сателитни антени на SpaceX (Старлинк).
    Обектът е на руската компания Виваком и подозирам саботаж по вътрешна линия.
    Подпалени са 11 от общо 17 антени на SpaceX.
    В обекта има сателитни антени и на българската компания за сателитни спътици "Ендуросат", както и на самата руска компания Виваком.
    Подпалени са само антени на SpaseX.
    Антените на SpaceX , които изграждат връзка със спътниците на Старлинк, предават сателитни сведения за украинската армия.
    Румен Радев предполагам пак ще се наведе удобно и ще заеме позиция "партер" пред Путин, за да може руснаците да си чукат България както си искат.
    По същия начин това руско мекере си мълчи и за руските атаки в български териториални води.
    Когато държавата ти се управлява от продажни русофилски мекерета, руските агенти се чувстват тук като у дома си.

    Коментиран от #32, #34, #47

    12:54 13.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Резидента

    3 1 Отговор
    Рапона искал нещо си. Абе, мyxль0, къв си ти бе?

    12:57 13.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Колко кораба трябва да потънат

    2 2 Отговор
    Че някой да се сети да изгони мутрофаня

    13:00 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Аууу

    2 1 Отговор
    Ето това е да си комунист .Радев иска помощ от Европейския съюз но не изгони нито вещицата Митрофанова нито пък украйнския посланик.Аз ако бях примиер щях да ги извикам и двамата и щях да ги надам техните страни да се уточнят кой ги пуска тия дронове.

    13:03 13.10.2026

  • 37 Тръгвай, тръгвай...

    1 1 Отговор
    Рапоне, впрягай трите рибарски лодки в Атия и двата и половина (почти) движещи се самолета и тръгвай да побеждаваш Русия на фронта. Вярвам в теб, покажи, че можеш.

    13:03 13.10.2026

  • 38 .....

    1 0 Отговор
    От приятел в Министерски съвет получих копие от разговора днес между посланника на Русия и Румен Радев.
    РР: -Госпожо посланник, руски ли са дроновете, които потопиха корабите?
    Митрофанова: -Дроновете не са руски.
    РР: -Ясно, значи дроновете са украински. Благодаря Ви за съдействието госпожо Митрофанова.

    13:14 13.10.2026

  • 39 Време е

    1 1 Отговор
    Дръзки и Смели къде са? Трябва да охраняват търговските кораби 24/7.
    Радев веднага да говори с Турция и Румъния за патрулирането....

    13:16 13.10.2026

  • 40 пресолена

    2 0 Отговор
    радев -трофея на колана на решетников и путин.

    13:18 13.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Смешно или тъжно

    1 1 Отговор
    Подкокоросват те да участваш във въоръжаване и военни действия. Понатупват те, а ти плачеш, че са натрупали само теб, а не тези, които са те подтиквали да участваш.

    13:23 13.10.2026

  • 43 Йода

    2 0 Отговор
    Посредствен зелен чорап.

    13:23 13.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 мъжете

    1 0 Отговор
    Истинските мъже свалят дроновете.

    13:25 13.10.2026

  • 46 въпрос

    1 0 Отговор
    Мъже ли сте?

    13:26 13.10.2026

  • 47 Сказки и смешки

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Банда национални предатели !":

    Виваком не я ли купиха американци, жълтопаветнико?

    13:27 13.10.2026

  • 48 Извънредно

    2 0 Отговор
    Решение на министерски съвет: България свива териториалните си води от 12 мили на 12 метра, защото нашите партньори от Русия имат нижда от повече пространство за стрелба по търговски кораби!!! Вечно признателни, н.прев. Румен Радев

    13:32 13.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Какво ли може

    1 0 Отговор
    да иска някой без гащи?

    14:06 13.10.2026

  • 51 Мунчо Смрадев

    0 0 Отговор
    Руснаците се отплащат за лоялността или по-правилно за слугинажа на Радев и костите на Самуил нищо не могат да направят по темата независимо от броя изгребители, които ги съпровождаха.

    14:07 13.10.2026

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