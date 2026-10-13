"Радев поиска общи действия срещу атаките по кораби в Черно море"

Премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море по време на телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Разговорите са проведени след нови инциденти в близост до българските териториални води. По данни на Министерския съвет лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци и солидарност с страната ни. Те са заявили и готовност за съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата около атаките.
На 13 октомври търговски кораб е бил поразен на около 18 морски мили източно от Бяла. Друг плавателен съд е бил ударен на около 17 морски мили източно от Крапец и е потънал. По информация на Българската национална телевизия при спасителната операция са били извадени моряци от потъналия кораб, а екипажът на поразения край Бяла плавателен съд е бил евакуиран.
Произходът на дроновете, използвани при атаките, все още не е установен. По-рано премиерът заяви:„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните.“
Министерският съвет съобщи, че България настоява за международна помощ при изясняването на инцидентите.
В разговорите с Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте Румен Радев отново е поставил въпроса за подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.
На 12 октомври правителството поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Тогава премиерът настоя темата да бъде разгледана приоритетно от съюзниците.
Радев ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на общи предложения, които да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море. Трите държави са сред страните, чиито брегове са част от западната и южната акватория на морето.
Българският премиер ще постави въпроса и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. В дневния ред на срещата са включени теми, свързани с европейската сигурност, отбраната и агресивното поведение на Русия, както и въпроси за морската сигурност и свободата на корабоплаването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
12:38 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дипломация
12:40 13.10.2026
6 Иска общи действия
12:41 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Га яди кифтетата, ни рива
12:42 13.10.2026
9 Редене ни готви за война, лаже че е миро
До коментар #4 от "Глупава ппподлога":Миролюбец. Радев на тайната среща с украинеца разузнавач да не е договорил да пускаме корабите в наши води и после да викаме нато и да се включим във войната срещу Русия? Корабите с оръжие веке навлизат в наши води за да има повод за включване на НАТО във войната, включително и бг!
Коментиран от #24
12:42 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
12:43 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 РУМЕН ЛЪЖЕЦА
12:44 13.10.2026
14 ССС
Нали русофилчетата, които подкрепят зеления чорап искат да излизаме от НАТО.
Коментиран от #30
12:45 13.10.2026
15 Банда национални предатели !
Прогресивна България провалиха заседанието по казуса с помилването на наркотрафикант от Йотова, за да може тя да вари лютеница на Араповския манастир. Това затвърждава категорично версията за огромен проблем и свързаности около помилването.
Радев, човекът който предава ежедневно българския национален интерес, е решил лично да посрещне с питка и мед Митрофанова, вместо да следва протокола и тя да бъде привикана от външния министър и да ѝ бъде връчена нота.
Това са хора, които предават сигурността на страната, изолират ни от съюзниците и с поведението си плашат всички български граждани.
Всички служби са се покрили по разпореждане на тези двамата, докато се палят антени на Старлинк.
Важността Йотова да НЕ стане президент става все по-належащо за националната сигурност.
12:46 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АГАТ а Кристи
"Какъв агресор е Русия, след като тя се отбранява и търпи огромни щети.
За вероломното нападение на Украйна - не ми се говори. Вече хиляди избиха..."
12:46 13.10.2026
18 своге
12:47 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Нищо не казва какво са говорили с
Коментиран от #22
12:47 13.10.2026
21 Ушат глухар
Не е работа на мин- пред да се занимава с външно политическите проблемитна чужда държава!
12:49 13.10.2026
22 Нищо
До коментар #20 от "Нищо не казва какво са говорили с":Не са говорили, той я почерпил с водка, тя му се е скарала.
12:49 13.10.2026
23 Григор
Няма лошо, но казусът е много спорен. Той звучи добре, ако става дума за граждански товари. Какво правим, ако в корабите има оръжие и боеприпаси? Защитаваме ги, така ли? Това ли е пътя за спиране на войната в Украйна? КАК ДА РАЗБЕРЕМ КАКЪВ Е ТОВАРЪТ НА ЕДИН КОРАБ, СЛЕД КАТО ТОВА Е СЕКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ?!
12:49 13.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 "Всякога проклета Русия" по Раковски
12:50 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 кРадев
12:53 13.10.2026
28 Натовски генерале,
Докога ще е така!
12:53 13.10.2026
29 Банда национални предатели !
Обектът е на руската компания Виваком и подозирам саботаж по вътрешна линия.
Подпалени са 11 от общо 17 антени на SpaceX.
В обекта има сателитни антени и на българската компания за сателитни спътици "Ендуросат", както и на самата руска компания Виваком.
Подпалени са само антени на SpaseX.
Антените на SpaceX , които изграждат връзка със спътниците на Старлинк, предават сателитни сведения за украинската армия.
Румен Радев предполагам пак ще се наведе удобно и ще заеме позиция "партер" пред Путин, за да може руснаците да си чукат България както си искат.
По същия начин това руско мекере си мълчи и за руските атаки в български териториални води.
Когато държавата ти се управлява от продажни русофилски мекерета, руските агенти се чувстват тук като у дома си.
Коментиран от #32, #34, #47
12:54 13.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Резидента
12:57 13.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Колко кораба трябва да потънат
13:00 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Аууу
13:03 13.10.2026
37 Тръгвай, тръгвай...
13:03 13.10.2026
38 .....
РР: -Госпожо посланник, руски ли са дроновете, които потопиха корабите?
Митрофанова: -Дроновете не са руски.
РР: -Ясно, значи дроновете са украински. Благодаря Ви за съдействието госпожо Митрофанова.
13:14 13.10.2026
39 Време е
Радев веднага да говори с Турция и Румъния за патрулирането....
13:16 13.10.2026
40 пресолена
13:18 13.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Смешно или тъжно
13:23 13.10.2026
43 Йода
13:23 13.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 мъжете
13:25 13.10.2026
46 въпрос
13:26 13.10.2026
47 Сказки и смешки
До коментар #29 от "Банда национални предатели !":Виваком не я ли купиха американци, жълтопаветнико?
13:27 13.10.2026
48 Извънредно
13:32 13.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Какво ли може
14:06 13.10.2026
51 Мунчо Смрадев
14:07 13.10.2026