"Радев поиска общи действия срещу атаките по кораби в Черно море"

Премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море по време на телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Разговорите са проведени след нови инциденти в близост до българските териториални води. По данни на Министерския съвет лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци и солидарност с страната ни. Те са заявили и готовност за съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата около атаките.

Още новини от Украйна

На 13 октомври търговски кораб е бил поразен на около 18 морски мили източно от Бяла. Друг плавателен съд е бил ударен на около 17 морски мили източно от Крапец и е потънал. По информация на Българската национална телевизия при спасителната операция са били извадени моряци от потъналия кораб, а екипажът на поразения край Бяла плавателен съд е бил евакуиран.

Произходът на дроновете, използвани при атаките, все още не е установен. По-рано премиерът заяви:

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните.“

Министерският съвет съобщи, че България настоява за международна помощ при изясняването на инцидентите.

В разговорите с Урсула фон дер Лайен и Марк Рюте Румен Радев отново е поставил въпроса за подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

На 12 октомври правителството поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаките срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Тогава премиерът настоя темата да бъде разгледана приоритетно от съюзниците.

Радев ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на общи предложения, които да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море. Трите държави са сред страните, чиито брегове са част от западната и южната акватория на морето.

Българският премиер ще постави въпроса и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. В дневния ред на срещата са включени теми, свързани с европейската сигурност, отбраната и агресивното поведение на Русия, както и въпроси за морската сигурност и свободата на корабоплаването.