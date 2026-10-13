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Разходите за застраховане на танкери в Черно море скочиха до $2,5 млн.

Разходите за застраховане на танкери в Черно море скочиха до $2,5 млн.

13 Октомври, 2026 13:32 425 3

  • застраховки-
  • танкери-
  • черно море

Лондонският пазар за морско застраховане вече разшири през септември изискванията си за докладване на дейността в зони с висок риск в Черно море, обхващайки целия басейн

Разходите за застраховане на танкери в Черно море скочиха до $2,5 млн. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разходите за застраховане на кораби, превозващи петрол през Черно море, са нараснали рязко от около 200 хил. до 2,5 млн. долара на плавателен съд през последните месеци. Това оскъпява транспортирането на суров петрол и оказва допълнителен натиск върху цените на горивата в България, заяви пред БНТ особеният търговски управител на компаниите на "Лукойл" в нашата страна Евгени Симеонов.

Той заяви, че повишението отразява нарастващите рискове за търговското корабоплаване след многократни атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура. Тези суми представляват 12,5-кратно увеличение на застрахователните разходи, което се равнява на допълнителни 2,3 милиона долара на кораб, посочи Симеонов.

Лондонският пазар за морско застраховане вече разшири през септември изискванията си за докладване на дейността в зони с висок риск в Черно море, обхващайки целия басейн. Плаванията в териториалните води на съседни държави – включително България, Румъния, Грузия и Турция – остават извън обхвата на изискванията за уведомяване. Агенция Ройтерс съобщи, че премиите за покриване на военни рискове оскъпяват с още стотици хиляди долари разходите за седемдневни курсове.

Заплахата се разпростира и към изключителната икономическа зона на България. На 6 октомври дронове поразиха два търговски кораба, като потопиха плаващия под флага на Того танкер "Алфа Уатан" (Alfa Watan) и повредиха плаващия под флага на Палау "Ейбъл" (Able). Всички 18 членове на екипажа на "Ейбъл" бяха спасени. По-рано днес още два товарни кораба бяха ударени от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България, като единият от тях потъна.

Разходите за корабоплаване се покачваха още преди атаките през октомври. През август агенция Блумбърг съобщи, че референтните дневни приходи на танкерите по маршрута Новоросийск – Аугуста са достигнали рекордните 440 948 долара при превоз на 135 000 тона суров петрол. Тази стойност се е увеличила със 140% от началото на юли.

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас продължава да получава доставки на суров петрол. Симеонов заяви вчера по БНТ, че в обекта не е имало отменени доставки и са осигурени количества за работа до началото на декември. Той също така защити решението на България да отмени ограниченията върху износа на дизел, като изтъкна, че ако на рафинерията се попречи да продава излишната продукция в чужбина, тя може да бъде принудена да намали преработката на суров петрол с напълването на складовите съоръжения.

Симеонов заяви, че рафинерията произвежда повече дизел, отколкото България потребява, и че ограниченията върху износа на дизел биха могли съответно да доведат до намаляване на производството на бензин, авиационно гориво и други петролни продукти.


България
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  • 1 Гробар

    0 0 Отговор
    Хаха. Дизел 10 евро. Ганю презглава да купува електрички.

    13:33 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Наем на танкер е по скъп от изстрелване на космическата ракета.Да превозват стоки с ракети.

    13:34 13.10.2026

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