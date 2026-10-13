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Потъналият край Крапец кораб е HS DIGNITY
  Тема: Украйна

Потъналият край Крапец кораб е HS DIGNITY

13 Октомври, 2026 13:35 1 040 12

  • hs dignity-
  • крапец-
  • атака с дронове-
  • черно море-
  • издирване на моряци

Петима моряци са спасени, а 11 души от екипажа се издирват. Плавателният съд е потънал на около 17 морски мили от българския бряг

Потъналият край Крапец кораб е HS DIGNITY - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потъналият след атака с дронове кораб на около 17 морски мили от Крапец е HS DIGNITY. Петима души от екипажа са спасени, а 11 моряци се издирват, съобщи областният управител на Добрич Руслан Страхилов.

По-рано през деня беше разпространена информация за 13 издирвани членове на екипажа. По-късно актуализираните данни са за 11 души в неизвестност. Спасителните действия продължават, като в операцията е участвал и плавателен съд, намирал се в близост до потъналия кораб.

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Два кораба са били ударени край българския бряг

Инцидентът с HS DIGNITY е вторият случай с търговски кораб в района. Плавателният съд „Челси 3“ е бил поразен на около 18 морски мили, или приблизително 30 километра, от брега срещу Бяла. Корабът плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е собственост на Украйна.

Целият екипаж на „Челси 3“ от 15 души е спасен. Шестима моряци са пострадали, като петима са с леки наранявания, а един е с леки изгаряния.

Премиерът Румен Радев определи случилото се като „абсолютно недопустима“ атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Българските власти координират действията по издирването на моряците от HS DIGNITY.

Разследва се произходът на атаките

Към момента няма официално потвърждение кой стои зад атаките с дронове. Инцидентите са станали в Черно море, извън териториалните води на България, но в непосредствена близост до българския бряг.

Очаква се спасителната операция край Крапец да продължи с издирване на останалите членове на екипажа на HS DIGNITY. Допълнителните данни за кораба и хората на борда ще бъдат обявени от компетентните институции.

Източници: btvnovinite.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честния

    15 0 Отговор
    Сороси, отивам да ви купя Валидол.

    13:36 13.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Вярвате ли че руснаците шетат в нашите води без разрешение от Тръмп?

    13:41 13.10.2026

  • 3 Инфо дайте

    13 1 Отговор
    Никой не казва какъв е товарът на украинския кораб!? Там е разковничето на всички въпроси и отговори!!
    На това ако отговорите и дебатите могат да спрат....

    Коментиран от #12

    13:41 13.10.2026

  • 4 а къде

    12 0 Отговор
    отиде азовеца!?

    13:41 13.10.2026

  • 5 А какъв е бил

    11 0 Отговор
    товара на HS Dignity? Може ли журналята да попитат или им е забранено?

    Коментиран от #10

    13:42 13.10.2026

  • 6 Извънредно

    4 12 Отговор
    Решение на министерски съвет: България свива териториалните си води от 12 мили на 12 метра, защото нашите партньори от Русия имат нижда от повече пространство за стрелба по търговски кораби!!! Вечно признателни, н.прев. Румен Радев

    13:42 13.10.2026

  • 7 Хаха

    7 2 Отговор
    Защо още никой не казва с какво са били натоварени корабите!? И това ли е "класифицирана" информация, както и посещението на бандера Кирило!?
    А защо оцелелите, вкл. ранени моряци на предишните 2 кораба успяха скоропостижно да напуснат България след посещението на Кирило - няма ли да има следствие, разпити... И тези ли ще пустете да си ходят, дори обинтовани, с катетри и т.н....

    Коментиран от #9

    13:44 13.10.2026

  • 8 Ингелиз

    6 1 Отговор
    Как потъва кораб от въздушен дрон? Мисия невъзможна.

    13:44 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "А какъв е бил":

    Е как какъв е бил товара, карал е жито за Украйна и заради това взрива се е чул чак в Шабла.

    14:00 13.10.2026

  • 11 Сандо

    0 0 Отговор
    А какво са пренасяли тия кораби?Какъв е маршрута им?И има ли връзка с това произшествие посещението на Буданов?

    14:06 13.10.2026

  • 12 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Инфо дайте":

    Морска сол бе. Детска. За да има какво да ядат малките у краинчета. И понеже морската сол е изключително взривоопасна кораба потъва много бързо.

    14:10 13.10.2026

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