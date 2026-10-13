Потъналият край Крапец кораб е HS DIGNITY

Потъналият след атака с дронове кораб на около 17 морски мили от Крапец е HS DIGNITY. Петима души от екипажа са спасени, а 11 моряци се издирват, съобщи областният управител на Добрич Руслан Страхилов.

По-рано през деня беше разпространена информация за 13 издирвани членове на екипажа. По-късно актуализираните данни са за 11 души в неизвестност. Спасителните действия продължават, като в операцията е участвал и плавателен съд, намирал се в близост до потъналия кораб.

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Два кораба са били ударени край българския бряг

Инцидентът с HS DIGNITY е вторият случай с търговски кораб в района. Плавателният съд „Челси 3“ е бил поразен на около 18 морски мили, или приблизително 30 километра, от брега срещу Бяла. Корабът плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е собственост на Украйна.

Целият екипаж на „Челси 3“ от 15 души е спасен. Шестима моряци са пострадали, като петима са с леки наранявания, а един е с леки изгаряния.

Премиерът Румен Радев определи случилото се като „абсолютно недопустима“ атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Българските власти координират действията по издирването на моряците от HS DIGNITY.

Разследва се произходът на атаките

Към момента няма официално потвърждение кой стои зад атаките с дронове. Инцидентите са станали в Черно море, извън териториалните води на България, но в непосредствена близост до българския бряг.

Очаква се спасителната операция край Крапец да продължи с издирване на останалите членове на екипажа на HS DIGNITY. Допълнителните данни за кораба и хората на борда ще бъдат обявени от компетентните институции.

Източници: btvnovinite.bg