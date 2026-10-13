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След ударите в Черно море: България разполага още две системи с дронове и допълнителни ракетни комплекси

След ударите в Черно море: България разполага още две системи с дронове и допълнителни ракетни комплекси

13 Октомври, 2026 17:06 1 001 41

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  • системи с дронове-
  • ракетни комплекси

На въпрос дали вече е установен произходът на дроновете, поразили двата търговски кораба, военният министър заяви, че засега няма окончателно потвърждение. Въпреки това той изрази предположение, че атаките вероятно са извършени с руски безпилотни апарати.

След ударите в Черно море: България разполага още две системи с дронове и допълнителни ракетни комплекси - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след ударите с дронове срещу два търговски кораба. Ще бъдат разположени още две безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси, както и засилване на наблюдението в региона. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг, посветен на ударите с дронове по товарни кораби в Черно море, цитиран от Нова телевизия.
По думите му обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информация.
Военният министър обяви, че страната ни ще разположи допълнителни средства за наблюдение и противодействие на безпилотни апарати. Част от техниката вече е придобита, а военнослужещите, които ще работят с нея, са преминали обучение.

„Като последваща мярка ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната беше придобита наскоро, а екипажите току-що се завърнаха от обучение. Надявам се в най-скоро време да я разположим. Имаме и други способности, включително на Силите за специални операции“, обясни Стоянов.

Министърът посочи, че се предприемат и мерки за усилване на противовъздушната отбрана чрез допълнително разполагане на зенитно-ракетни комплекси. Според него обаче трябва ясно да се разграничават възможностите за защита на българската територия от действията, които въоръжените сили могат да предприемат извън териториалните води.

„Трябва да повишаваме способностите си, но и да имаме съзнанието, че Военновъздушните сили и въобще Въоръжените сили на могат да отговорят на конкретна заплаха при наличието на такава в териториалните води, а не в международни води. Нямаме ангажимент в това отношение, нямаме задължение, нямаме и право да го правим“, заяви Стоянов.

Той уточни, че възможностите за военно съпровождане на търговски кораби също са ограничени. „Българските Военноморски сили могат да конвоират плавателни съдове само в нашите териториални води. Що се отнася до съпровождането с дронове, принципно това е възможно за държавите, които разполагат с подобна техника“, посочи министърът.

Какво се знае за атакуваните кораби?

Стоянов представи и информация за сигналите, получени след нападенията срещу двата търговски плавателни съда. По думите му единият кораб е Aegis Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, който се е намирал в района край Крапец. Сигналът за атаката е получен малко след 13 часа.
По-късно, в 19:28 часа, е постъпил сигнал за помощ и от втори кораб, намиращ се на около 17 морски мили от българското крайбрежие.

Министърът съобщи, че към единия от атакуваните плавателни съдове е бил насочен катер, който е оказал помощ на екипажа. По отношение на кораба край Крапец той посочи, че на борда са се намирали 16 души, като шестима са били спасени, а издирването на останалите е продължило.

За другия кораб Стоянов уточни, че е плавал под малтийски флаг, бил е украинска собственост, а 16-членният му екипаж е включвал украински и азербайджански граждани.

След получаването на информацията за инцидентите е била разпоредена реакция на Военноморските сили. Стоянов съобщи, че е издадена заповед за включване на фрегата, базирана в Бургас, както и за използване на военни хеликоптери.

„Веднага беше подадена команда към Военноморските сили. Фрегатата е дислоцирана в Бургас. В същото време два хеликоптера, които бяха в готовност, излетяха сутринта и кацнаха в „Чайка“, след което се насочиха към района на инцидента“, обясни министърът.

По думите му действията на военните са насочени към подпомагане на операцията и наблюдение на района, в който са били атакувани корабите.

България, Румъния и Турция подготвят общи мерки

Министърът потвърди, че е провел телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция. Основна тема е била влошаващата се среда за сигурност в Черно море и необходимостта от по-тясна координация между трите държави.

„Това, за което се договорихме, е по-добро сътрудничество, своевременно подаване и обмен на информация. Имаме обща констатация за ситуацията – Черно море вече се е превърнало в зона на конфликта и е необходимо да бъдат набелязани допълнителни мерки“, заяви Стоянов.

Той съобщи, че се подготвя и среща на по-високо военно равнище, в която да участват министрите на отбраната и началниците на отбраната на трите държави. „Предвидили сме в най-кратки срокове да организираме среща между министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Турция и Румъния. В момента се уточняват датите и се надяваме това да се случи възможно най-скоро“, обясни той. Целта е да бъдат обсъдени конкретни действия за засилване на наблюдението и защитата на корабоплаването в Черноморския регион.

„Няма логика дроновете да са украински“

На въпрос дали вече е установен произходът на дроновете, поразили двата търговски кораба, министърът заяви, че засега няма окончателно потвърждение. Въпреки това той изрази предположение, че атаките вероятно са извършени с руски безпилотни апарати. „Няма яснота какви точно са дроновете. Но няма логика да бъдат украински, при положение че корабите са украинска собственост. При тази ситуация предполагаме, че дроновете са руски“, коментира Стоянов.

Той не представи окончателни доказателства за произхода на безпилотните апарати, като подчерта, че изясняването на обстоятелствата продължава.

България няма да иска задействане на член 4 от НАТО

Военният министър беше категоричен, че на този етап България няма намерение да поиска официални консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. По думите му въпросът вече е бил обсъждан в рамките на Консултативния съвет за национална сигурност, където е постигнато съгласие, че подобна стъпка не е необходима. „По отношение на член 4 от НАТО - още на Консултативния съвет за национална сигурност, включително с участието на опозиционните партии, се обединихме около това, че не е необходимо той да бъде активиран. Това остава в сила и при новата ситуация“, заяви Стоянов.

Министърът посочи, че подобни инциденти са възниквали многократно от началото на войната в Украйна и че съюзниците препоръчват да не се прибягва автоматично до този механизъм при всяко ново събитие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    А бяхме мирна страна.

    Коментиран от #14, #21, #37

    17:07 13.10.2026

  • 2 ДРЪН, ДРЪН

    15 13 Отговор
    Арестувайте Тагарев и приятели, дето подариха на Украйна последните ракети за С300 - най-добрата ни зенитна система, макар и много стара.

    Коментиран от #19

    17:09 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    9 4 Отговор
    Български ракетчик!
    - Гошее, пали фитило!
    - Не мое, държава ни е дала влажен кибрит!

    Коментиран от #33

    17:10 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руските Терористи

    5 10 Отговор
    Вече са отчаяни
    И се мъчат
    Да водят война
    И извън Украйна.

    Коментиран от #16

    17:10 13.10.2026

  • 7 Нямало

    13 0 Отговор
    било окончателно потвърждение за произхода на дроновете , но вече от няма и накъде ,предположението било , че са руски ! Винаги завоалирани приказки , никога в прав текст .

    17:13 13.10.2026

  • 8 Пич

    8 1 Отговор
    А сега сериозно!!!
    Минчо е кретен, който им се върза!!! До завчера живеехме спокойно, и нищо не изискваше Мунчо да вземе страна!!! Наши кораби и инфраструктура ударени - няма!!!
    Украйна не ни есъюзник в НАТО !!!
    А днес вече се усеща напрежение във въздуха, заради тъпите Мунчовци, които накълваха на провокацията!!!
    Тези са много вредни за България!!!

    17:13 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 При Бойко нямаше такива неща

    4 8 Отговор
    А при Петков рашките не си и помисляха. А сега???

    17:23 13.10.2026

  • 13 Мунчовци

    4 3 Отговор
    Нали военният министър каза, че България няма нужда да участва в общата антидрон система?

    17:24 13.10.2026

  • 14 мън-мън

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    руски дронове, украински интереси.. нещо крият тези другари.
    Да не се окаже, че да някакви икономически игри и рекет.

    17:25 13.10.2026

  • 15 Щерю

    6 0 Отговор
    България разполага с едни големи и голи кълбета и мотовилката за раздрусване!
    Всичко е мижи да те лажем!

    17:26 13.10.2026

  • 16 Точно!

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Руските Терористи":

    ВСУ потрошиха ушанките в Донбас .Безсилието на кремълските нищожества е очевадно.

    17:26 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Митьото

    2 0 Отговор
    пак се рее в "ще". Некадърниците са като патки в кълчища!

    17:28 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ха, ха, ха...

    4 0 Отговор
    След следващото нападение, след де или два, още колко ще разположим? Не е важно колко безпилотни летателни системи за наблюдение ще разположим, а каква защита реално ще осигурим. И сега имаме закони, които никой не спазва и никой обаче не следи за спазването им, но какво от това? В парламента непрекъснато постъпват предложения за създаване на нови, които поти по нищо не се различават от старите. Като този за домашната ракия да речем.

    17:30 13.10.2026

  • 21 Световната карта

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А коя е възможната трета страна, която може да играе така коварно и безпощадно?
    1...
    2...
    3...

    17:32 13.10.2026

  • 22 Краси

    6 0 Отговор
    Правителството на зелените чорапи е безпомощно и не може да защити от атаки. Срам и позор. Само взимат заплати!

    Коментиран от #26

    17:34 13.10.2026

  • 23 Горски

    3 1 Отговор
    Стратегията по спирането на обстрела по енергийните обекти от страна на американците не пожъна успех, а какво остава за индивидуален проект на шепа нации? Украинската страна ще си отстоява позицията за реципрочност и възпирането на финансирането на руската страна и руснаците ще продължат да отвръщат. По-важното е, че фашиста Зеленски потвърди спирането на трансфера на американското разузнаване в Украйна! Съединените щати снощи не предоставиха на Украйна разузнавателна информация за ракетния удар на руските въоръжени сили в Киев. Това заяви президентът на Украйна Владимир Зеленски. Според него това обстоятелство обяснява факта, че системата за противовъздушна отбрана не е имала време да реагира на изстрелването от руската територия. Тези се правят,че не разбират - води се война и след втория потопен ще има трети ,пети и т.н.Потопените от украинците кораби не са ли равнозначни на потопените от руснаците кораби.Трябва МИР иначе човечеството е под въпрос!но, при настъпило прекратяване на войната Европа е фалирала и единственото решение е война! Дано съм идиот и не съм прав в предположенията си!

    17:36 13.10.2026

  • 24 засега няма окончателно потвърждение.

    2 2 Отговор
    На въпрос дали вече е установен произходът на дроновете, поразили двата търговски кораба, военният министър заяви, че засега няма окончателно потвърждение. Въпреки това той изрази предположение, че атаките вероятно са извършени с руски безпилотни апарати.
    -;-
    засега няма окончателно потвърждение.
    И за Молотов-Рибентроп няма достатъчно потвърждения
    Колко са тъпи нашите русофили- за да си опазят властите 40-50 години ще усуквата дали комунизъма е вреден и комунистите колко са изроди!

    17:37 13.10.2026

  • 25 Лакеите на Пентагона

    4 1 Отговор
    Квото и да "разположат", едва ли бомбите убиващи руси, ще минават покрай нас необезспокоявани. Осигурна е безопасността само на ИНФЛАЦИЯТА ни.

    17:39 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ей махайте се бе!

    3 1 Отговор
    За нищо не ставате

    17:42 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Манипулаторите

    3 1 Отговор
    И кво? Некадърници!

    17:47 13.10.2026

  • 31 Плоско, но работещо

    4 1 Отговор
    Затова удрят кораби, за да купуваме безполезни системи. Със всеки дрон долетял до бг или в черноморието България дава стотици милиони.

    17:48 13.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Така де

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Откъде накъде ние ще унищожаваме руски дронове. Те нали са приятелски. Ние сме за мир!

    17:51 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Истината

    0 0 Отговор
    Те и украинците така се хилеха,ама как ще ни нападнат,като заиграха бомбите,и измират,се сетиха

    17:53 13.10.2026

  • 36 Искахте каскетаджия и зелени чорапи

    3 0 Отговор
    Те ви ги.При Жан Виденов ходехме полу-умряли от глад,при тези ще падат бомбите.
    Комунисти сър.

    17:55 13.10.2026

  • 37 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бива да дразним Русия като унищожаваме руски дронове. Ние сме за мир!

    17:58 13.10.2026

  • 38 Гост

    0 1 Отговор
    Браво, опазихте дините в още два бостана със системи за милион евро.

    17:58 13.10.2026

  • 39 Неслужил

    0 0 Отговор
    Системи с дронове,или против дронове?

    18:13 13.10.2026

  • 40 12345

    0 0 Отговор
    За да удрят кораби в бг-води ,просиянците може сами да направите изводи...Просия е в тежко ,безвъзвратно тежко състояние.тази война след 3ден ,води просиянската империя към РАзпад.връщане няма,там в просия ще има тежка гражданска война и отделяне на държави!бг трябва да поиска от Нато защита ,защото змията хапе безогледно преди да умре!

    18:42 13.10.2026

  • 41 Бавно развиващ

    1 0 Отговор
    Комуняга

    18:55 13.10.2026

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