След ударите в Черно море: България разполага още две системи с дронове и допълнителни ракетни комплекси

България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след ударите с дронове срещу два търговски кораба. Ще бъдат разположени още две безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси, както и засилване на наблюдението в региона. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг, посветен на ударите с дронове по товарни кораби в Черно море, цитиран от Нова телевизия.
По думите му обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информация.
Военният министър обяви, че страната ни ще разположи допълнителни средства за наблюдение и противодействие на безпилотни апарати. Част от техниката вече е придобита, а военнослужещите, които ще работят с нея, са преминали обучение.
„Като последваща мярка ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната беше придобита наскоро, а екипажите току-що се завърнаха от обучение. Надявам се в най-скоро време да я разположим. Имаме и други способности, включително на Силите за специални операции“, обясни Стоянов.
Министърът посочи, че се предприемат и мерки за усилване на противовъздушната отбрана чрез допълнително разполагане на зенитно-ракетни комплекси. Според него обаче трябва ясно да се разграничават възможностите за защита на българската територия от действията, които въоръжените сили могат да предприемат извън териториалните води.
„Трябва да повишаваме способностите си, но и да имаме съзнанието, че Военновъздушните сили и въобще Въоръжените сили на могат да отговорят на конкретна заплаха при наличието на такава в териториалните води, а не в международни води. Нямаме ангажимент в това отношение, нямаме задължение, нямаме и право да го правим“, заяви Стоянов.
Той уточни, че възможностите за военно съпровождане на търговски кораби също са ограничени. „Българските Военноморски сили могат да конвоират плавателни съдове само в нашите териториални води. Що се отнася до съпровождането с дронове, принципно това е възможно за държавите, които разполагат с подобна техника“, посочи министърът.
Какво се знае за атакуваните кораби?
Стоянов представи и информация за сигналите, получени след нападенията срещу двата търговски плавателни съда. По думите му единият кораб е Aegis Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, който се е намирал в района край Крапец. Сигналът за атаката е получен малко след 13 часа.
По-късно, в 19:28 часа, е постъпил сигнал за помощ и от втори кораб, намиращ се на около 17 морски мили от българското крайбрежие.
Министърът съобщи, че към единия от атакуваните плавателни съдове е бил насочен катер, който е оказал помощ на екипажа. По отношение на кораба край Крапец той посочи, че на борда са се намирали 16 души, като шестима са били спасени, а издирването на останалите е продължило.
За другия кораб Стоянов уточни, че е плавал под малтийски флаг, бил е украинска собственост, а 16-членният му екипаж е включвал украински и азербайджански граждани.
След получаването на информацията за инцидентите е била разпоредена реакция на Военноморските сили. Стоянов съобщи, че е издадена заповед за включване на фрегата, базирана в Бургас, както и за използване на военни хеликоптери.
„Веднага беше подадена команда към Военноморските сили. Фрегатата е дислоцирана в Бургас. В същото време два хеликоптера, които бяха в готовност, излетяха сутринта и кацнаха в „Чайка“, след което се насочиха към района на инцидента“, обясни министърът.
По думите му действията на военните са насочени към подпомагане на операцията и наблюдение на района, в който са били атакувани корабите.
България, Румъния и Турция подготвят общи мерки
Министърът потвърди, че е провел телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция. Основна тема е била влошаващата се среда за сигурност в Черно море и необходимостта от по-тясна координация между трите държави.
„Това, за което се договорихме, е по-добро сътрудничество, своевременно подаване и обмен на информация. Имаме обща констатация за ситуацията – Черно море вече се е превърнало в зона на конфликта и е необходимо да бъдат набелязани допълнителни мерки“, заяви Стоянов.
Той съобщи, че се подготвя и среща на по-високо военно равнище, в която да участват министрите на отбраната и началниците на отбраната на трите държави. „Предвидили сме в най-кратки срокове да организираме среща между министрите на отбраната и началниците на отбраната на България, Турция и Румъния. В момента се уточняват датите и се надяваме това да се случи възможно най-скоро“, обясни той. Целта е да бъдат обсъдени конкретни действия за засилване на наблюдението и защитата на корабоплаването в Черноморския регион.
„Няма логика дроновете да са украински“
На въпрос дали вече е установен произходът на дроновете, поразили двата търговски кораба, министърът заяви, че засега няма окончателно потвърждение. Въпреки това той изрази предположение, че атаките вероятно са извършени с руски безпилотни апарати. „Няма яснота какви точно са дроновете. Но няма логика да бъдат украински, при положение че корабите са украинска собственост. При тази ситуация предполагаме, че дроновете са руски“, коментира Стоянов.
Той не представи окончателни доказателства за произхода на безпилотните апарати, като подчерта, че изясняването на обстоятелствата продължава.
България няма да иска задействане на член 4 от НАТО
Военният министър беше категоричен, че на този етап България няма намерение да поиска официални консултации по член 4 от Северноатлантическия договор. По думите му въпросът вече е бил обсъждан в рамките на Консултативния съвет за национална сигурност, където е постигнато съгласие, че подобна стъпка не е необходима. „По отношение на член 4 от НАТО - още на Консултативния съвет за национална сигурност, включително с участието на опозиционните партии, се обединихме около това, че не е необходимо той да бъде активиран. Това остава в сила и при новата ситуация“, заяви Стоянов.
Министърът посочи, че подобни инциденти са възниквали многократно от началото на войната в Украйна и че съюзниците препоръчват да не се прибягва автоматично до този механизъм при всяко ново събитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #21, #37
17:07 13.10.2026
2 ДРЪН, ДРЪН
Коментиран от #19
17:09 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
- Гошее, пали фитило!
- Не мое, държава ни е дала влажен кибрит!
Коментиран от #33
17:10 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Руските Терористи
И се мъчат
Да водят война
И извън Украйна.
Коментиран от #16
17:10 13.10.2026
7 Нямало
17:13 13.10.2026
8 Пич
Минчо е кретен, който им се върза!!! До завчера живеехме спокойно, и нищо не изискваше Мунчо да вземе страна!!! Наши кораби и инфраструктура ударени - няма!!!
Украйна не ни есъюзник в НАТО !!!
А днес вече се усеща напрежение във въздуха, заради тъпите Мунчовци, които накълваха на провокацията!!!
Тези са много вредни за България!!!
17:13 13.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 При Бойко нямаше такива неща
17:23 13.10.2026
13 Мунчовци
17:24 13.10.2026
14 мън-мън
До коментар #1 от "Последния Софиянец":руски дронове, украински интереси.. нещо крият тези другари.
Да не се окаже, че да някакви икономически игри и рекет.
17:25 13.10.2026
15 Щерю
Всичко е мижи да те лажем!
17:26 13.10.2026
16 Точно!
До коментар #6 от "Руските Терористи":ВСУ потрошиха ушанките в Донбас .Безсилието на кремълските нищожества е очевадно.
17:26 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Митьото
17:28 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ха, ха, ха...
17:30 13.10.2026
21 Световната карта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А коя е възможната трета страна, която може да играе така коварно и безпощадно?
1...
2...
3...
17:32 13.10.2026
22 Краси
Коментиран от #26
17:34 13.10.2026
23 Горски
17:36 13.10.2026
24 засега няма окончателно потвърждение.
-;-
засега няма окончателно потвърждение.
И за Молотов-Рибентроп няма достатъчно потвърждения
Колко са тъпи нашите русофили- за да си опазят властите 40-50 години ще усуквата дали комунизъма е вреден и комунистите колко са изроди!
17:37 13.10.2026
25 Лакеите на Пентагона
17:39 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ей махайте се бе!
17:42 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Манипулаторите
17:47 13.10.2026
31 Плоско, но работещо
17:48 13.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Така де
До коментар #4 от "Пич":Откъде накъде ние ще унищожаваме руски дронове. Те нали са приятелски. Ние сме за мир!
17:51 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Истината
17:53 13.10.2026
36 Искахте каскетаджия и зелени чорапи
Комунисти сър.
17:55 13.10.2026
37 По точно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не бива да дразним Русия като унищожаваме руски дронове. Ние сме за мир!
17:58 13.10.2026
38 Гост
17:58 13.10.2026
39 Неслужил
18:13 13.10.2026
40 12345
18:42 13.10.2026
41 Бавно развиващ
18:55 13.10.2026