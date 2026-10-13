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Илияна Йотова: Русия има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, но ще поставим въпроса за Черно море

Илияна Йотова: Русия има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, но ще поставим въпроса за Черно море

13 Октомври, 2026 21:42 893 45

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  • черно море

България и Румъния ще поискат включването на извънредна точка, посветена на сигурността на Черно море, в дневния ред на предстоящата среща на върха на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел

Илияна Йотова: Русия има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, но ще поставим въпроса за Черно море - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България и Румъния ще поискат включването на извънредна точка, посветена на сигурността на Черно море, в дневния ред на предстоящата среща на върха на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел. Целта е да се постигне обща позиция на европейските държави и впоследствие да започнат преговори с останалите страни от Черноморския басейн за прекратяване на военните действия и осигуряване на безопасността на корабоплаването. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медиите във връзка с атаките с дронове в Черно море, предаде репортер на ФОКУС.

Йотова посочи, че подготовката на българските институции е започнала още през нощта, като първостепенна задача е била спасяването на моряците от двата засегнати кораба. От единия кораб са спасени всички моряци, а от другия - петима.

"Първо искам да благодаря на спасителните екипи, защото те бяха първите, които се включиха. Тяхната задача беше да спасят колкото се може повече моряци от потъващите кораби“, заяви президентът.

Тя обясни, че още рано сутринта е бил свикан кризисен съвет, на който са били възложени оперативни задачи на различните служби и министерства.

След това денят е преминал в дипломатически разговори и координация с румънските и турските партньори. Йотова съобщи, че е провела продължителен разговор с румънския президент, за да бъдат съгласувани първоначалните действия на двете държави.

"Целта ни е, на базата на общ текст, да сезираме Европейския съвет, който ще заседава на 15 и 16 октомври. Заедно ще поискаме извънредна точка, посветена специално на Черно море“, посочи тя.

По думите ѝ въпросът не трябва да се разглежда единствено в контекста на войната между Русия и Украйна, а да бъде поставен самостоятелно, така че да се потърси общо становище на правителствата в Европейския съюз. На тази основа впоследствие трябва да започнат преговори и с останалите държави от Черноморския басейн, включително Турция.

Президентът обърна внимание, че последните нападения са извършени в морски коридор, който е от съществено значение за корабоплаването и икономическите интереси на държавите в региона.

НАТО обсъжда допълнителни мерки за сигурността на Черно море

Йотова съобщи още, че сигурността на Черно море е била включена като специална точка в заседанието на Северноатлантическия съвет.

По думите ѝ по отношение на България се очертават две направления за действие. Първото е свързано с разследването и възможността с помощта на средства на НАТО да бъдат установени местоположението и състоянието на потъналите кораби. Второто предвижда осигуряване на допълнителни средства за защита, включително минно оборудване и други охранителни и подсигуряващи системи.

Проведен е и телефонен разговор между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, като се подготвя среща, посветена на сигурността на Черно море.

"Всички тези мерки са насочени към постигането на мораториум върху използването на дронове и прекратяването на всякакви военни действия в целия Черноморски басейн“, заяви президентът.

Тя подчерта, че подобни действия не трябва да бъдат ограничени само до морския коридор край България, тъй като това няма да доведе до съществени резултати.

България ще постави въпроса и пред ООН

За осигуряването на безопасното корабоплаване България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН, съобщи Йотова. Тя отбеляза, че работата на Съвета е усложнена от обстоятелството, че Русия е негов постоянен член и разполага с право на вето. Въпреки това българската страна ще предприеме необходимите действия въпросът да бъде поставен за разглеждане.

Президентът изтъкна стратегическото значение на Черно море като транспортен коридор, от който зависят доставките на храни за населението в Африка и Азия.

Задействането на член 4 от НАТО трябва да бъде внимателно обмислено

В отговор на въпрос при какво развитие на ситуацията България би поискала консултации по член 4 от Северноатлантическия договор Йотова заяви, че решението трябва да бъде внимателно обмислено. Тя посочи, че въпреки множеството подобни инциденти Турция и Румъния, които също са членове на НАТО, досега не са задействали член 4. По думите ѝ консултациите и координацията между България, Европейския съюз, НАТО, партньорите и съседните държави вече обхващат голяма част от необходимите действия.

Йотова очерта и възможността за съвместно задействане на механизма от няколко държави.

"След включването на извънредната точка в дневния ред на срещата на върха в Брюксел, ако се прецени, че е необходимо задействането на член 4, това би имало много по-голяма тежест, ако бъде направено от група държави, включително България и Румъния“, заяви президентът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вето

    23 6 Отговор
    Руската снаха Йотова щяла да постави въпроса - сигурно под масата.

    Коментиран от #5, #7, #37

    21:45 13.10.2026

  • 3 Европеец

    30 3 Отговор
    Господ да пази България от такава президентка, която ни набутва между шамарите....

    21:45 13.10.2026

  • 4 Дзак

    14 4 Отговор
    Да проверяват товарите на всеки кораб през териториалните води и икономическата зона на България.

    Коментиран от #12

    21:47 13.10.2026

  • 5 Проблем!

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Вето":

    Пусин не си пада по жени.

    21:47 13.10.2026

  • 6 С това вето

    11 3 Отговор
    Ще оправите света.

    21:50 13.10.2026

  • 7 Европеец

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вето":

    Не знам чия и каква снаха е.... Но знам че е червена партийна кариеристка, станала евроатлантичка... Знам че и България няма полза от такъв президент.....

    Коментиран от #11

    21:50 13.10.2026

  • 8 какво ще поставяш

    15 3 Отговор
    като си никоя в играта ?

    Коментиран от #19

    21:51 13.10.2026

  • 9 Хммм

    4 18 Отговор
    Йотова ще спечели втори, но и трети мандат!

    21:51 13.10.2026

  • 10 Оффф ,

    14 3 Отговор
    тя другарката , не само разбирала как да помилва нарко дилъри , ами и от правата на Русия на вето в ООН ? Отвратителна и непоносимо елементарна скорпионка !

    21:52 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Корабите не са в териториални води а в 200 милната икономическа зона..Извън теротиалните води всеки кораб може да преминава и България няма юрисдикция там в 200 милната зона

    21:55 13.10.2026

  • 13 Кой има интерес, г-жо Йотова?

    9 3 Отговор
    Корабособственикът на "Chelsea-3" (IMO: 9361392) е украинската компания Black Sea Shipping Management, базирана в Одеса, Украйна.
    Като физическо лице, собственик и управител на компанията се легитимира украинският гражданин Евгени Золтиков, който направи и първите официални коментари пред морските медии след инцидента.

    Прави впечатление, че корабите, на които няма украински екипаж са потопени, а корабите с украински екипажи са с добра плавучест. Така турският кораб "Alfa Watan", с екипаж от сирийци и капитан турчин e потопен, а също и корабът HS Dignity с екипаж от сирийци и турци е потопен.

    Корабът с украинци и азери "Able" беше на дрейф и вече е отбуксиран от турски влекач в Турция.
    А корабът с украинци и азери "Chealsea-3" e с отдадена котва и в добро състояние, видимо от видеорепортажите.

    21:59 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 никога

    9 2 Отговор
    няма да разбера защо бабите не си гледат и възпитават внуците, ами се правят на президентки, бизнес дами или простит.. Какъв спомен ще остави във внучето си тази персона? Няма я подкрепящата и любяща баба, има баба по телевизора, която громи Русия и сезира ООН. Горкото дете, дано поне другата баба компенсира липсата на топлота, уют и емоционална подкрепа. Иначе тази баба му спретна купон за годишнината за над 20000 лв. Богата баба. Браво! Детето ще запомни десетките хиляди от баба за рождения ден, но също както и при българите в душата му ще е пусто. Нищо, затова са измислени хосписите.

    22:01 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    9 4 Отговор
    ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА ПРОКРЕМЪ.СКАТА ПРОПУТИНСКАТА ИЗЛЕЗ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕЗИДЕНСТВО

    22:02 13.10.2026

  • 18 Да денонсира Конвенцията от Монтрьо

    2 2 Отговор
    • Строги ограничения за военни кораби:
    • За държави, които нямат излаз на Черно море (нечерноморски държави), важат строги лимити: общият тонаж на техните военни кораби в Черно море не може да надвишава 30 000 до 45 000 тона, а максималният им престой е ограничен до 21 дни.
    • Напълно се забранява преминаването на чужди самолетоносачи.

    22:04 13.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Николова , София

    6 5 Отговор
    Говорителка на Кремъл ..пфу ..токо прст като комуст няма нито приказката знае как да каже нито държанието и като на президент...като селяка Тодор който искаше да станем 16 република

    22:05 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стига стари дъвки

    5 2 Отговор
    Важното е да се търси решение, а не само да се поставят въпроси на които отговорите са очевАдни.

    22:07 13.10.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    "РУСОФИЛИТЕ" ОТ БСП ПРОДАВАТ ОРЪЖИЯ НА
    УКРАЙНА ... СЪВСЕМ СЕ ИЗВРАТИХА
    РОДНИНИТЕ НА ИЛИЯНА
    ...

    22:09 13.10.2026

  • 25 Украински дронове, г-жо Йотова?

    6 3 Отговор
    И двата кораба с украинци са напуснати, независимо, че НЕ е имало опасност да потънат.
    Обикновено екипажа напускат кораба само и единствено когато има непосредствена опасносност корабът да потъне. На 06.10.2026 г. и на 13.10.2026 г. смесените украино-азерски екипажи напускат корабите си без да има непосредствена опасност за тяхното потъване.

    И в двата с случая с украинци на корабите, корабите са напуснати като по инструкция, въпреки, че напускането им, и особено напускането на кораба "Chealsea-3",на Евгени Золтиков, не е било наложително. Още повече, че на "Chealsea-3" дори спасителната лодка на кърмата не беше спусната на вода!

    22:09 13.10.2026

  • 26 Е.С.

    3 2 Отговор
    Корабът “АЗОВ КОНКОРД” е свързан с руски икономически кръгове и интереси. Каква полза имат руснаците да го удрят?! Това не ми е ясно. Много се оплетохте в лъжите и не знам кой ще гласува за Йотова?!

    Коментиран от #29, #31

    22:11 13.10.2026

  • 27 Къде е истината, г-жо Йотова?

    5 1 Отговор
    Корабът "Chealsea-3" изглежда като непокътнат, с лек крен от около 3 градуса на ляв борд,

    НО ИЗГЛЕЖДА ПЪЛЕН - ЗАТОПЕН ДО ТОВАРНАТА МАРКА,

    докато навсякъде в интернет и по масмедиите се тръби, че бил празен!

    Коментиран от #30

    22:12 13.10.2026

  • 28 Смрадливка

    5 1 Отговор
    Тая сама си произнесе присъдата! Вън от България!

    22:14 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И кой тръби, че корабът бил празен?

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Къде е истината, г-жо Йотова?":

    Когато пишеш в интернет, не забравяй, че всеки който го прочете, може да се разрови за ище информация.

    Коментиран от #38, #44

    22:14 13.10.2026

  • 31 Ти пък

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Е.С.":

    Толкова им е акъла
    На руснаците.

    22:15 13.10.2026

  • 32 Украинците обстрелват своите кораби

    3 1 Отговор
    Защото Русия никога не би го направилa. Така както не би обстрелвала и украинските градове.

    22:17 13.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Черно море не е море на НАТО

    6 5 Отговор
    1. Украйна непрекъснато ескалира ситуацията в Черно море - удря НПЗ, нефтени танкери и какво ли не. Но вие, уважаеми наши евроатлантици, подкрепяте украинските действия и предоставяте оръжия за Украйна. И сега ревете.
    2. Франция, Англия и други наши "партньори", действат като пирати, опитват се да нарушат руското корабоплаване. Редно би било да осъдим и техните действия, които ескалират ситуацията и логично водят до отговор.
    3. Каните повече НАТО в Черно море заради тази трагична ситуация с двата кораба, което ГАРАНТИРАНО, ще доведе до още по-голяма ескалация и вероятно повече удари. Защото войната в Украйна почна на първо място заради разширяването на НАТО и вероятността "алиансът" да се намърда в Украйна и Черноморието.

    И наистина, прави впечатление сдържаната позиция на страни като Турция и Грузия, която е в пълен противовес на поведението на пуделите България и Румъния....

    Коментиран от #39

    22:23 13.10.2026

  • 35 Сатана Z

    3 1 Отговор
    От отчаяние йотовица тръгна да агитира и в старческите домове и да пише на хората с деменция в тях на листче номера на бюлетината си...за съжаление от дни тук не се одобряват снимки да публикувам и ще се ужасите

    22:24 13.10.2026

  • 36 Академик Петър Иванов

    1 0 Отговор
    И професор в още 8 области -
    ПРАЗНИ ГЛАВИ НА ПОЛИТИЦИ, ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ, ПРАЗНИ ДЖОБОВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ПРАЗНИ НАДЕЖДИ, ПРАЗНИ ЗАЛИ
    Истината, която се крие, е, че нито комунистката-тамплиерка от ДС др. Йотова, нито Сашо Апашо, нито оня Гюро който ще загуби балотажа и оня тъпанар копейката ще спечелят изборите за президент.
    Както ви казах вече, президент със сигурност ще стане друг човек. Знаете кой. Но да ви помогна - Радостин Василев който единствен досега няма обвързаности с мафията в България.

    22:24 13.10.2026

  • 37 Видьо Троев Видев

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Вето":

    Колко тъп трябва да си, за да си комунист и след 1989г.? Питам гласувалите за комунистите Радев и Йотова.

    Д-р Михаил Кръстев
    13.10.2026 в 12:59
    1. Гонене на мутрофанова от България.
    2. Късане на дипломатически отношения с вечно вражеска русия.
    3. Актуализиране и възстановяване на Закона за защита на държавата от 1924-та година.

    Да се взривят всички паметници с петолъчки в изпълнение на

    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В
    БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обнародван в Държавен вестник, бр.37 от 5 май 2000 г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска
    работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на
    чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска
    конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във
    времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална
    катастрофа.
    Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия
    са отговорни за:
    1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на
    европейската цивилизация;
    2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
    3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и
    всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
    4. моралния и икономическия упадък на държавата;
    5. установяването на централизирано директивно управление

    22:25 13.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Видьо Троев Видев

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Черно море не е море на НАТО":

    Това за НАТО са измишльотините на Путин, повтаряни от полезните идиоти-папагалите копейки.Всичките съседни страни на Русия са приети в НАТО, много преди Путин да анексира Крим и да окупира Украйна!

    22:31 13.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Асен Василев също е гневен

    0 0 Отговор
    И преди малко избухна

    22:34 13.10.2026

  • 42 Туй нещо

    3 0 Отговор
    Няма да стане президент.

    22:38 13.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Коментар 38

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "И кой тръби, че корабът бил празен?":

    Корабът CHELSEA 3 е плавал е под баласт по време на инцидента в Черно море на 13 октомври 2026 г.
    Това беше официално потвърдено от браншовата асоциация „Agrocereale“ и Агенцията по корабоплаване на Молдова.
    Корабът е плавал от Гиресун (Турция) към Гюргулиещ (Молдова), където е трябвало да бъде натоварен с 5000 тона слънчогледово семе. Планираната му дестинация след това е била Самсун (Турция).
    Това се потвърждава и от данните от AIS на “Chealsea-3”, според които газенето му е 2.8 метра, което е далеч под максималното му газене при пълно натоварване (3.9 метра).

    23:11 13.10.2026

  • 45 Каква

    0 0 Отговор
    самопреценка само има тази жена, да се натиска толкова за президент.

    23:26 13.10.2026

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