Илияна Йотова: Русия има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, но ще поставим въпроса за Черно море

България и Румъния ще поискат включването на извънредна точка, посветена на сигурността на Черно море, в дневния ред на предстоящата среща на върха на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел. Целта е да се постигне обща позиция на европейските държави и впоследствие да започнат преговори с останалите страни от Черноморския басейн за прекратяване на военните действия и осигуряване на безопасността на корабоплаването. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медиите във връзка с атаките с дронове в Черно море, предаде репортер на ФОКУС.
Йотова посочи, че подготовката на българските институции е започнала още през нощта, като първостепенна задача е била спасяването на моряците от двата засегнати кораба. От единия кораб са спасени всички моряци, а от другия - петима.
"Първо искам да благодаря на спасителните екипи, защото те бяха първите, които се включиха. Тяхната задача беше да спасят колкото се може повече моряци от потъващите кораби“, заяви президентът.
Тя обясни, че още рано сутринта е бил свикан кризисен съвет, на който са били възложени оперативни задачи на различните служби и министерства.
След това денят е преминал в дипломатически разговори и координация с румънските и турските партньори. Йотова съобщи, че е провела продължителен разговор с румънския президент, за да бъдат съгласувани първоначалните действия на двете държави.
"Целта ни е, на базата на общ текст, да сезираме Европейския съвет, който ще заседава на 15 и 16 октомври. Заедно ще поискаме извънредна точка, посветена специално на Черно море“, посочи тя.
По думите ѝ въпросът не трябва да се разглежда единствено в контекста на войната между Русия и Украйна, а да бъде поставен самостоятелно, така че да се потърси общо становище на правителствата в Европейския съюз. На тази основа впоследствие трябва да започнат преговори и с останалите държави от Черноморския басейн, включително Турция.
Президентът обърна внимание, че последните нападения са извършени в морски коридор, който е от съществено значение за корабоплаването и икономическите интереси на държавите в региона.
НАТО обсъжда допълнителни мерки за сигурността на Черно море
Йотова съобщи още, че сигурността на Черно море е била включена като специална точка в заседанието на Северноатлантическия съвет.
По думите ѝ по отношение на България се очертават две направления за действие. Първото е свързано с разследването и възможността с помощта на средства на НАТО да бъдат установени местоположението и състоянието на потъналите кораби. Второто предвижда осигуряване на допълнителни средства за защита, включително минно оборудване и други охранителни и подсигуряващи системи.
Проведен е и телефонен разговор между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, като се подготвя среща, посветена на сигурността на Черно море.
"Всички тези мерки са насочени към постигането на мораториум върху използването на дронове и прекратяването на всякакви военни действия в целия Черноморски басейн“, заяви президентът.
Тя подчерта, че подобни действия не трябва да бъдат ограничени само до морския коридор край България, тъй като това няма да доведе до съществени резултати.
България ще постави въпроса и пред ООН
За осигуряването на безопасното корабоплаване България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН, съобщи Йотова. Тя отбеляза, че работата на Съвета е усложнена от обстоятелството, че Русия е негов постоянен член и разполага с право на вето. Въпреки това българската страна ще предприеме необходимите действия въпросът да бъде поставен за разглеждане.
Президентът изтъкна стратегическото значение на Черно море като транспортен коридор, от който зависят доставките на храни за населението в Африка и Азия.
Задействането на член 4 от НАТО трябва да бъде внимателно обмислено
В отговор на въпрос при какво развитие на ситуацията България би поискала консултации по член 4 от Северноатлантическия договор Йотова заяви, че решението трябва да бъде внимателно обмислено. Тя посочи, че въпреки множеството подобни инциденти Турция и Румъния, които също са членове на НАТО, досега не са задействали член 4. По думите ѝ консултациите и координацията между България, Европейския съюз, НАТО, партньорите и съседните държави вече обхващат голяма част от необходимите действия.
Йотова очерта и възможността за съвместно задействане на механизма от няколко държави.
"След включването на извънредната точка в дневния ред на срещата на върха в Брюксел, ако се прецени, че е необходимо задействането на член 4, това би имало много по-голяма тежест, ако бъде направено от група държави, включително България и Румъния“, заяви президентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вето
Коментиран от #5, #7, #37
21:45 13.10.2026
3 Европеец
21:45 13.10.2026
4 Дзак
Коментиран от #12
21:47 13.10.2026
5 Проблем!
До коментар #2 от "Вето":Пусин не си пада по жени.
21:47 13.10.2026
6 С това вето
21:50 13.10.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "Вето":Не знам чия и каква снаха е.... Но знам че е червена партийна кариеристка, станала евроатлантичка... Знам че и България няма полза от такъв президент.....
Коментиран от #11
21:50 13.10.2026
8 какво ще поставяш
Коментиран от #19
21:51 13.10.2026
9 Хммм
21:51 13.10.2026
10 Оффф ,
21:52 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
До коментар #4 от "Дзак":Корабите не са в териториални води а в 200 милната икономическа зона..Извън теротиалните води всеки кораб може да преминава и България няма юрисдикция там в 200 милната зона
21:55 13.10.2026
13 Кой има интерес, г-жо Йотова?
Като физическо лице, собственик и управител на компанията се легитимира украинският гражданин Евгени Золтиков, който направи и първите официални коментари пред морските медии след инцидента.
Прави впечатление, че корабите, на които няма украински екипаж са потопени, а корабите с украински екипажи са с добра плавучест. Така турският кораб "Alfa Watan", с екипаж от сирийци и капитан турчин e потопен, а също и корабът HS Dignity с екипаж от сирийци и турци е потопен.
Корабът с украинци и азери "Able" беше на дрейф и вече е отбуксиран от турски влекач в Турция.
А корабът с украинци и азери "Chealsea-3" e с отдадена котва и в добро състояние, видимо от видеорепортажите.
21:59 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 никога
22:01 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
22:02 13.10.2026
18 Да денонсира Конвенцията от Монтрьо
• За държави, които нямат излаз на Черно море (нечерноморски държави), важат строги лимити: общият тонаж на техните военни кораби в Черно море не може да надвишава 30 000 до 45 000 тона, а максималният им престой е ограничен до 21 дни.
• Напълно се забранява преминаването на чужди самолетоносачи.
22:04 13.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Николова , София
22:05 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стига стари дъвки
22:07 13.10.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
УКРАЙНА ... СЪВСЕМ СЕ ИЗВРАТИХА
РОДНИНИТЕ НА ИЛИЯНА
...
22:09 13.10.2026
25 Украински дронове, г-жо Йотова?
Обикновено екипажа напускат кораба само и единствено когато има непосредствена опасносност корабът да потъне. На 06.10.2026 г. и на 13.10.2026 г. смесените украино-азерски екипажи напускат корабите си без да има непосредствена опасност за тяхното потъване.
И в двата с случая с украинци на корабите, корабите са напуснати като по инструкция, въпреки, че напускането им, и особено напускането на кораба "Chealsea-3",на Евгени Золтиков, не е било наложително. Още повече, че на "Chealsea-3" дори спасителната лодка на кърмата не беше спусната на вода!
22:09 13.10.2026
26 Е.С.
Коментиран от #29, #31
22:11 13.10.2026
27 Къде е истината, г-жо Йотова?
НО ИЗГЛЕЖДА ПЪЛЕН - ЗАТОПЕН ДО ТОВАРНАТА МАРКА,
докато навсякъде в интернет и по масмедиите се тръби, че бил празен!
Коментиран от #30
22:12 13.10.2026
28 Смрадливка
22:14 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И кой тръби, че корабът бил празен?
До коментар #27 от "Къде е истината, г-жо Йотова?":Когато пишеш в интернет, не забравяй, че всеки който го прочете, може да се разрови за ище информация.
Коментиран от #38, #44
22:14 13.10.2026
31 Ти пък
До коментар #26 от "Е.С.":Толкова им е акъла
На руснаците.
22:15 13.10.2026
32 Украинците обстрелват своите кораби
22:17 13.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Черно море не е море на НАТО
2. Франция, Англия и други наши "партньори", действат като пирати, опитват се да нарушат руското корабоплаване. Редно би било да осъдим и техните действия, които ескалират ситуацията и логично водят до отговор.
3. Каните повече НАТО в Черно море заради тази трагична ситуация с двата кораба, което ГАРАНТИРАНО, ще доведе до още по-голяма ескалация и вероятно повече удари. Защото войната в Украйна почна на първо място заради разширяването на НАТО и вероятността "алиансът" да се намърда в Украйна и Черноморието.
И наистина, прави впечатление сдържаната позиция на страни като Турция и Грузия, която е в пълен противовес на поведението на пуделите България и Румъния....
Коментиран от #39
22:23 13.10.2026
35 Сатана Z
22:24 13.10.2026
36 Академик Петър Иванов
ПРАЗНИ ГЛАВИ НА ПОЛИТИЦИ, ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ, ПРАЗНИ ДЖОБОВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ПРАЗНИ НАДЕЖДИ, ПРАЗНИ ЗАЛИ
Истината, която се крие, е, че нито комунистката-тамплиерка от ДС др. Йотова, нито Сашо Апашо, нито оня Гюро който ще загуби балотажа и оня тъпанар копейката ще спечелят изборите за президент.
Както ви казах вече, президент със сигурност ще стане друг човек. Знаете кой. Но да ви помогна - Радостин Василев който единствен досега няма обвързаности с мафията в България.
22:24 13.10.2026
37 Видьо Троев Видев
До коментар #2 от "Вето":Колко тъп трябва да си, за да си комунист и след 1989г.? Питам гласувалите за комунистите Радев и Йотова.
Д-р Михаил Кръстев
13.10.2026 в 12:59
1. Гонене на мутрофанова от България.
2. Късане на дипломатически отношения с вечно вражеска русия.
3. Актуализиране и възстановяване на Закона за защита на държавата от 1924-та година.
Да се взривят всички паметници с петолъчки в изпълнение на
ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В
БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
Обнародван в Държавен вестник, бр.37 от 5 май 2000 г.
Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска
работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на
чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска
конституция.
(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във
времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална
катастрофа.
Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия
са отговорни за:
1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на
европейската цивилизация;
2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и
всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
4. моралния и икономическия упадък на държавата;
5. установяването на централизирано директивно управление
22:25 13.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Видьо Троев Видев
До коментар #34 от "Черно море не е море на НАТО":Това за НАТО са измишльотините на Путин, повтаряни от полезните идиоти-папагалите копейки.Всичките съседни страни на Русия са приети в НАТО, много преди Путин да анексира Крим и да окупира Украйна!
22:31 13.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Асен Василев също е гневен
22:34 13.10.2026
42 Туй нещо
22:38 13.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Коментар 38
До коментар #30 от "И кой тръби, че корабът бил празен?":Корабът CHELSEA 3 е плавал е под баласт по време на инцидента в Черно море на 13 октомври 2026 г.
Това беше официално потвърдено от браншовата асоциация „Agrocereale“ и Агенцията по корабоплаване на Молдова.
Корабът е плавал от Гиресун (Турция) към Гюргулиещ (Молдова), където е трябвало да бъде натоварен с 5000 тона слънчогледово семе. Планираната му дестинация след това е била Самсун (Турция).
Това се потвърждава и от данните от AIS на “Chealsea-3”, според които газенето му е 2.8 метра, което е далеч под максималното му газене при пълно натоварване (3.9 метра).
23:11 13.10.2026
45 Каква
23:26 13.10.2026