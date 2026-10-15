КНСБ отхвърли предложението за 660 евро минимална заплата

Разликата между 660 и 690 евро изглежда като няколко банкноти в месечния бюджет, но за хората на минимална заплата тя се превръща в постоянен спор за доходите, инфлацията и цената на труда. Именно около тази разлика се очерта новото напрежение между КНСБ и правителството.

Кабинетът предлага минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. да бъде 660 евро. Сумата е с 39,80 евро, или 6,4%, над сегашните 620,20 евро. При пълен работен месец, осемчасов работен ден и петдневна работна седмица минималното почасово възнаграждение би било 3,98 евро.

КНСБ обаче не приема предложението. Президентът на конфедерацията Пламен Димитров заяви, че синдикатът е настоявал за 690 евро - размер, който според него би се получил по отменения досегашен механизъм. „Властта събира негативи с това предложение“, каза Димитров, цитиран от БТА.

Синдикатът иска по-висок ръст на доходите

Предложените 660 евро са с 12,80 евро под максималната стойност от 672,80 евро, която беше посочена по-рано от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През август КНСБ представи и по-широк диапазон за минималното възнаграждение през 2027 г. - между 692 и 750 евро, като настоя критериите да включват покупателната способност и издръжката на живота.

Спорът не се ограничава само до минималната заплата. КНСБ отхвърля и заложения в бюджета ръст от 5% на заплатите в бюджетната сфера и 7,5% за педагогическите специалисти. Синдикатът настоява за 10% увеличение, което според Пламен Димитров би отговорило по-добре на натиска върху доходите.

Решението още не е окончателно

Проектът за минималната заплата е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи до 28 октомври. По-краткият срок е свързан с необходимостта размерът да бъде отчетен при подготовката на държавния бюджет за 2027 г. След приключването на консултациите окончателното решение трябва да бъде взето с постановление на Министерския съвет.

Преди това се очаква среща между Пламен Димитров и финансовия министър Гълъб Донев. КНСБ е обявила и протестно автошествие в София на 16 октомври от 12:00 часа. Според Димитров в него трябва да се включат около 3000 души с над 700 автомобила.

Така предложението за 660 евро остава междинна, а не окончателна точка в спора. За едната страна то е планиран ръст в рамките на новия механизъм, а за другата - знак, че най-ниските доходи отново изостават от реалните разходи за живот.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg