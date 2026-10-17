Стоян Тричков обвини КНСБ в политическо влияние заради протестите

Депутатът от „Прогресивна България“ Стоян Тричков заяви, че протестите на синдикатите са съгласувани с ГЕРБ и ДПС. Той направи коментара пред bTV на фона на националната протестна кампания на КНСБ за по-високи доходи и на спора около бюджета за 2027 г.

„Няма как да не виждам политическо влияние, защото отскоро съветник на Пламен Димитров е доскорошната дясна ръка Йордан Цонев на санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ от САЩ и Великобритания лидер на ДПС – Делян Пеевски“, каза Тричков.

Депутатът не представи допълнителни доказателства за твърдението си, че протестите са политически координирани. Позицията му идва след обявената от КНСБ национална акция „За по-високи доходи!“, която включва протест и автошествие в София.

Управляващите не очакват отстъпление от бюджета

Тричков заяви, че управляващото мнозинство е готово да изслуша аргументираните позиции на синдикатите и работодателите. По думите му разговорите за формирането на минималната работна заплата вече са проведени между трите страни.

„Очевидно предстоят още протести, но не се плашим от протести. Те са една съществена част от живота и сме готови да чуем всяко едно аргументирано мнение“, заяви Стоян Тричков.

Той уточни, че правителството предлага в бюджета само това, което е възможно на този етап. От думите му стана ясно, че управляващите са готови да обсъждат мерки за подобряване на живота на хората, но вероятно няма да отстъпят от основните параметри на проектобюджета за 2027 г.

Акцент върху деца, майки, ученици и студенти

Тричков посочи, че „Прогресивна България“ поставя акцент върху средствата за децата, майките, учениците и студентите. Сред заявените приоритети са повишаване на детските надбавки и на майчинството през втората година.

„Нямаме никакво притеснение да казваме истината“, каза още депутатът.

КНСБ настоява за по-високи доходи и продължаване на разговорите по бюджета. Управляващите от своя страна дават сигнал, че ще участват в преговори, но не планират съществено отстъпление от подготвяната финансова рамка.

Източници: actualno.com, nova.bg