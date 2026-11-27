Бюджетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2027 г. ще бъде 1210,25 млн. евро, или с 14% повече спрямо настоящата година. По-високият ресурс е предназначен основно за пътна и водна инфраструктура, съобщи регионалният министър Иван Шишков.

Средствата за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища ще нараснат със 109 млн. евро, или с 24%. По думите на Шишков увеличението е свързано с очаквани с 110 млн. евро по-високи приходи от пътни такси. „Това става без увеличение на данъците“, заяви министърът.

Шишков очаква през 2027 г. да започне наваксване на натрупаните пропуски при поддържането на пътната мрежа. За проектиране на нови пътища са заложени 63,13 млн. евро. Ресурсът ще бъде използван за подготовка на проекти за около 1300 километра трасета, в които се включват ново строителство и основни ремонти.

Подготовка на 1300 километра пътища

Последно средства за проектиране на нови пътища са били предвидени в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2023 г. Част от проектите ще бъдат възложени на Националния център за териториално развитие към МРРБ, а останалите ще се изпълняват от външни изпълнители след процедури.

Проектите няма да бъдат завършени в рамките на една година, но според министъра подготовката ще създаде възможност обектите да бъдат построени, включително чрез публично-частно партньорство, или да бъдат ремонтирани. Сред обсъжданите направления са нови пътни връзки, обходи и магистрални отсечки.

В представените от Шишков данни за състоянието на пътния сектор се посочват натрупани ангажименти на АПИ за повече от 6 млрд. лева от 2019 г. насам. Министърът свърза числото с одит на Сметната палата. Като пример той посочи установен в одита случай, при който обект с дължина 48 километра е отчетен като изпълнен за шест дни – между 12 и 18 декември 2019 г.

Повече средства за ВиК и общински проекти

През 2027 г. ще започне проектиране на 40 водоснабдителни обекта в 16 области. За тази дейност са предвидени 20,57 млн. евро – 9,6 пъти повече спрямо инвестираните през 2026 г. Сред проектите е и липсващото водоснабдяване на населени места, които трябва да бъдат захранени от язовир „Луда Яна“.

Още около 20 млн. евро ще бъдат насочени към строителство на водоснабдителна инфраструктура. Общият ресурс за водния сектор ще достигне около 45 млн. евро, или три пъти повече спрямо бюджета за 2026 г. За геозащитни обекти са предвидени 5,55 млн. евро, а за превантивни геозащитни дейности – 1,14 млн. евро.

По Инвестиционната програма за общински проекти ще продължат плащанията, като в изявлението си Шишков посочи ресурс от 650 млн. евро. „Работим добре с кметовете и НСОРБ и считам, че ще завършим проектите“, заяви регионалният министър.

Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2027 г. на 16 ноември 2026 г. Предвидените средства за МРРБ и отделните направления са част от проектобюджета и ще влязат в сила след приемането му от Народното събрание.

Източници: bntnews.bg