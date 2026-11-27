Жители на 20 столични района планират протест заради липсата на парно и топла вода в София. Организаторите обявяват, че ще блокират движението на „Орлов мост“ между 17 и 22 часа. В протеста се очаква да се включат и студенти, недоволни от проблемите с отоплението и топлата вода в общежитията.

Близо 90% от студентските общежития в Студентски град са без парно и топла вода или получават услугата с прекъсвания. По данни, представени от председателя на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, в някои блокове проблемът продължава повече от два месеца.

Кризисен щаб ще следи авариите

След среща на 26 ноември кметът на София Васил Терзиев обяви създаването на кризисен щаб между Столичната община, „Топлофикация София“ и висшите училища. Целта е да се координират действията по възстановяване на топлоподаването и да се следят авариите и плановите ремонти.

„Проблемът няма да бъде решен с протести“, заяви Васил Терзиев.

Кметът посочи, че проблемите са натрупвани с десетилетия заради недостатъчни инвестиции в топлопреносната мрежа. По думите му кризисният щаб трябва да подобри комуникацията между дружеството, общината и академичната общност, но конкретен общ срок за пълното възстановяване на услугата не е обявен.

Близо 500 аварии в мрежата

Около 500 аварии са възникнали в мрежата на „Топлофикация София“. По отстраняването им работят около 200 служители на дружеството, съобщи Българското национално радио. На интернет страницата на дружеството са посочени отделни аварии и планови ремонти в различни столични райони, част от които са с очаквани срокове за възстановяване в края на ноември и началото на декември.

Проблемите не са ограничени само до студентските общежития. През последните дни сигнали за прекъсвания на парното и топлата вода има и от други квартали на София, което увеличава натиска върху общината и топлофикационното дружество.

Протестът трябва да покаже мащаба на недоволството, докато кризисният щаб предстои да следи изпълнението на ремонтите и действията за възстановяване на нормалното топлоподаване.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, bntnews.bg