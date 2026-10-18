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Видин към Илияна Йотова: Залагаме на Вас, за да има България път напред!
  Тема: Избори

Видин към Илияна Йотова: Залагаме на Вас, за да има България път напред!

18 Октомври, 2026 06:42, обновена 18 Октомври, 2026 06:50 910

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В дунавския град посрещнаха кандидата за президент с думите: Илияна си е наша

Видин към Илияна Йотова: Залагаме на Вас, за да има България път напред! - 1
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Илияна Йотова си е наша, на Видин. Дълги години имаше тук офис като евродепутат и познава отблизо проблемите на региона и болките на хората. За нея Видин е начало, а не край на държавата, затова ще бъде винаги част от нашия край. За да има България път напред, трябва да заложим на Илияна Йотова. С тези думи посрещнаха във Видин кандидата за президент. За да я подкрепят заедно с Кирил Вълчев на изборите за президент и вицепрезидент, бяха дошли хора от цялата област, представители на местната власт, на подкрепящите партии „Прогресивна България“ и БСП.

„През цялата си политическа кариера нямам изречение без България в него. Заедно с Кирил Вълчев ще работим за България, която се грижи за своите граждани, за България със силен глас в Европа и света“, посочи от своя страна Илияна Йотова.

В разговора с хората във Видин кандидатът за президент посочи основните проблеми, с които трябва да се справят институциите – бедността и големите неравенства. Тя коментира, че в следващия бюджет на държавата приоритет трябва да са най-бедните и уязвими хора.

„Моята политика е заедно да вземаме добрите решения за България – всички институции според правомощията си, със силата и енергията на всяка българка и всеки българин“, заяви Илияна Йотова. По думите ѝ когато няма стабилно правителство и разбирателство между институциите, най-добре вървят схемите на определени хора, които мислят само за собственото си добруване. Йотова припомни, че с президента Румен Радев никога не са се изкушили да влязат в съглашателства и да участват в сглобки, каквото и да им е коствал този отпор.

Тема на срещата беше и войната в Украйна. Кандидатът за президент отново подчерта необходимостта от мирни преговори час по-скоро, в които активно трябва да участва Европейският съюз, който сега гледа отстрани. „България може да бъде силният глас за мир и аз, правителството и мнозинството в парламента работим за това“, посочи Илияна Йотова. Позицията на кандидата за президент беше приета с единодушно одобрение от присъстващите на срещата. Хората я поздравиха и за силното ѝ изказване от най-високата трибуна – на ООН.


Видин / България
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