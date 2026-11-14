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Следователите изслушаха двамата кандидати за ВСС

Следователите изслушаха двамата кандидати за ВСС

14 Ноември, 2026 18:06 546 2

  • висш съдебен съвет-
  • следователи-
  • бойко атанасов-
  • петко петков-
  • избори

Общото събрание започна с час закъснение заради липса на кворум. Бойко Атанасов и Петко Петков се борят за единственото място на следователите

Следователите изслушаха двамата кандидати за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общото събрание на следователите за избор на представител във Висшия съдебен съвет започна с един час закъснение заради липса на кворум. При първоначалната регистрация са се записали 162 магистрати при необходим минимум от 228, а след едночасовото отлагане заседанието е започнало с 175 участници от общо 453 следователи с право на глас.

На събранието са били избрани председател и членове на избирателната комисия, както и съставите на избирателните секции. Двамата кандидати за единственото място от квотата на следователите са представили концепциите си и са отговаряли на въпроси на колегите си.

Бойко Атанасов работи в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, а Петко Петков е следовател в Националната следствена служба.

Атанасов предлага преглед на работата на досегашния ВСС и промени в правилата за конкурсите за магистрати. В концепцията му са заложени още мерки за подобряване на следствената дейност, повишаване на ефективността на прокуратурата и решаване на проблеми в Прокурорската колегия на съвета.

Петков настоява за разширяване на правомощията на следователите, ускоряване на конкурсните процедури и ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Той предлага и законодателни промени, които според представената му концепция да дадат на следователите по-широки правомощия при разследването на сложни дела, киберпрестъпления и мащабни финансови злоупотреби.

На въпрос защо кандидатите са само двама, изпълняващият функциите директор на Националната следствена служба Мариан Маринов е отговорил: „Хората са преценили дали да се кандидатират“. Той е изразил съжаление, че следователите имат само един представител в Прокурорската колегия на ВСС.

Същинският вот ще се проведе на 21 ноември с хартиени бюлетини в пет избирателни секции. Гласуването ще бъде от 08:00 до 18:00 часа. С избора на следователския представител ще приключи излъчването на 11-те членове на ВСС от професионалната квота.


София / България
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