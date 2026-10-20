Новини
България »
София »
Две български дронови системи вече наблюдават Черно море

Две български дронови системи вече наблюдават Черно море

20 Октомври, 2026 15:24 1 401 20

  • черно море-
  • безпилотни системи-
  • нато-
  • дронове-
  • димитър стоянов

До края на седмицата се очаква да бъде разгърната и трета система с оптични, инфрачервени и радарни средства. НАТО е изпратило и разузнавателен самолет

Две български дронови системи вече наблюдават Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две български безпилотни системи вече наблюдават териториалното море, а до края на седмицата се очаква да бъде разгърната и трета. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг, посветен на мерките за сигурност след атаките срещу търговски кораби в близост до българското крайбрежие.

Едната система е на Съвместното командване на специалните операции, а другата – на Сухопътните войски. Те изпълняват разузнавателни мисии от въздуха, като наблюдават различни зони от териториалното море.

„Това, което изпълняват като мисии, е разузнаване от въздуха. Наблюдаваме нашето териториално море в различни зони, като ги сменяме“, заяви Димитър Стоянов.

Третата система ще има радарни средства

Подготвяната трета безпилотна система ще разполага с по-широки разузнавателни възможности. По думите на министъра тя ще бъде оборудвана с оптични, инфрачервени и радарни средства.

„Тя е с много по-големи способности за разузнаване – с оптични, инфрачервени и радарни средства. С всеки изминал ден увеличаваме нашите възможности“, посочи Стоянов.

Паралелно с българските средства за наблюдение НАТО е изпратило съюзнически разузнавателен самолет. Решението е взето след отправено от България искане за допълнителни способности за наблюдение и защита на въздушното пространство.

Самолетът е американски военноморски Boeing P-8A Poseidon. Стоянов уточни, че националният флаг на машината не променя съюзническия характер на мисията.

„Това, че има флаг на конкретна държава, не означава, че средството не е съюзническо. То работи в нашето пространство в рамките на НАТО“, обясни министърът.

Два съюзнически екипа подпомагат България

В страната работят и два съюзнически екипа, които оказват съдействие на българските власти. Сред специалистите има експерти, чиято дейност е свързана с изследването на дронове и взривни материали.

Информацията от разузнавателния самолет се споделя в рамките на НАТО и при необходимост достига до компетентните български структури. България разполага и със собствени средства за наблюдение на морската обстановка на Военноморските сили и морската администрация.

Според Стоянов тези способности се нуждаят от модернизация. Разглеждат се различни технологични решения за защита на крайбрежието и териториалните води, но част от тях изискват значителни инвестиции. Министърът посочи и значението на предвидените средства за отбрана в бюджета за 2027 г.

Военната прокуратура разследва случая с „Челси 3“

Стоянов коментира и намерените останки на борда на кораба „Челси 3“, който беше изтеглен до пристанището в Бургас след атака. Той призова да не се правят предварителни заключения дали става дума за части от дрон, взривно устройство или други предмети.

„Нека оставим разследващите органи да си свършат работата. Нямам информация какви точно са останките и за какво става въпрос“, каза министърът.

Военната прокуратура ръководи разследването на инцидента, а в него участват служители на „Военна полиция“. При необходимост могат да бъдат привлечени и Военноморските сили.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 1 Отговор
    Черно море е много красиво, чудесно е за наблюдение с дрон.

    Коментиран от #3, #5

    15:25 20.10.2026

  • 2 Фатмашки

    11 0 Отговор
    вълнения .

    15:29 20.10.2026

  • 3 ХЕЙТЪР

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    ТОЙ И ЕВНУХЪТ Е МНОГО ДОБЪР НАБЛЮДАТЕЛ.АМА НЕ СТАВА ЗА СЪЩИНСКАТА ЧАСТ

    15:29 20.10.2026

  • 4 Въх,

    9 0 Отговор
    Ко ша праим ся?!

    15:29 20.10.2026

  • 5 Рибар

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    мога дабре, само да не се оплетат в мрежите ..

    15:32 20.10.2026

  • 6 Доротея

    5 5 Отговор
    И въпреки всички усилия, Волгин ще бъде Седмият президент!

    Коментиран от #8

    15:35 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сега са изборите за шести

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Доротея":

    Защо го мразиш и не му даваш шанс? Дотогава няма да е жив. Все пак го вписаха в Миротворецъ.

    15:50 20.10.2026

  • 9 Пич

    9 2 Отговор
    Двете български противодронови системи са - у Варна на една стълба, матрос Пешо, и у Бургас на друга стълба, матрос Гошо!!!
    С бинокли!!!
    Толкова!!!

    15:51 20.10.2026

  • 10 Шамандура с транспондер

    5 0 Отговор
    А със секретната програмата за специално обучени гларуси шпиони, ко стана?

    16:00 20.10.2026

  • 11 оня с коня

    4 2 Отговор
    Само за СЪЗЕРЦАНИЕ на Дронове които ОПРАСКВАТ търговски кораби в Икономическата ни зона и ни нанасят Масивни Иконом щети ли ще се профукат парите на Бълг. Данъкоплатци?А КЪДЕ Е реалната ОГНЕВА ЗАЩИТА срещу дронове нахлули във водите ни?това Правителство трябва да бъде ИЗМЕТЕНО чрез протести час по-скоро защото е като завързан Камък на шията на БГ и я тегли неумолимо към дъното!

    Коментиран от #15

    16:08 20.10.2026

  • 12 Балон

    4 1 Отговор
    Какво се е случило в териториални води? Или разгърнахте боклуци, за да регистрирате предстоящо събитие?!

    16:11 20.10.2026

  • 13 Авъх

    4 0 Отговор
    Наблюдатели!

    16:13 20.10.2026

  • 14 Вече?

    5 0 Отговор
    До момента т.е. никой от БГ не го е наблюдавал това море, при все войната от над 2 г. на една плюнка разстояние.. Тъжна ксртинка..

    16:17 20.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Единствената опозиция

    2 0 Отговор
    на това правителство са Ненчев - Кирилова и Костадинов - Волгин.

    16:34 20.10.2026

  • 17 Правителството

    1 1 Отговор
    потърси помощ от съюзниците!

    Правилно решение!

    Купуват модерни радари.
    Модерно ПВО.
    ТРЯБВАТ и дронове - за разузнаване и прихващане.

    16:37 20.10.2026

  • 18 Чапай

    3 0 Отговор
    Сезона свърши,какво ще наблюдавате , воайори.

    18:32 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове