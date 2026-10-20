Две български дронови системи вече наблюдават Черно море

Две български безпилотни системи вече наблюдават териториалното море, а до края на седмицата се очаква да бъде разгърната и трета. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг, посветен на мерките за сигурност след атаките срещу търговски кораби в близост до българското крайбрежие.

Едната система е на Съвместното командване на специалните операции, а другата – на Сухопътните войски. Те изпълняват разузнавателни мисии от въздуха, като наблюдават различни зони от териториалното море.

Третата система ще има радарни средства

„Това, което изпълняват като мисии, е разузнаване от въздуха. Наблюдаваме нашето териториално море в различни зони, като ги сменяме“, заяви Димитър Стоянов.

Подготвяната трета безпилотна система ще разполага с по-широки разузнавателни възможности. По думите на министъра тя ще бъде оборудвана с оптични, инфрачервени и радарни средства.

„Тя е с много по-големи способности за разузнаване – с оптични, инфрачервени и радарни средства. С всеки изминал ден увеличаваме нашите възможности“, посочи Стоянов.

Паралелно с българските средства за наблюдение НАТО е изпратило съюзнически разузнавателен самолет. Решението е взето след отправено от България искане за допълнителни способности за наблюдение и защита на въздушното пространство.

Самолетът е американски военноморски Boeing P-8A Poseidon. Стоянов уточни, че националният флаг на машината не променя съюзническия характер на мисията.

Два съюзнически екипа подпомагат България

„Това, че има флаг на конкретна държава, не означава, че средството не е съюзническо. То работи в нашето пространство в рамките на НАТО“, обясни министърът.

В страната работят и два съюзнически екипа, които оказват съдействие на българските власти. Сред специалистите има експерти, чиято дейност е свързана с изследването на дронове и взривни материали.

Информацията от разузнавателния самолет се споделя в рамките на НАТО и при необходимост достига до компетентните български структури. България разполага и със собствени средства за наблюдение на морската обстановка на Военноморските сили и морската администрация.

Според Стоянов тези способности се нуждаят от модернизация. Разглеждат се различни технологични решения за защита на крайбрежието и териториалните води, но част от тях изискват значителни инвестиции. Министърът посочи и значението на предвидените средства за отбрана в бюджета за 2027 г.

Военната прокуратура разследва случая с „Челси 3“

Стоянов коментира и намерените останки на борда на кораба „Челси 3“, който беше изтеглен до пристанището в Бургас след атака. Той призова да не се правят предварителни заключения дали става дума за части от дрон, взривно устройство или други предмети.

„Нека оставим разследващите органи да си свършат работата. Нямам информация какви точно са останките и за какво става въпрос“, каза министърът.

Военната прокуратура ръководи разследването на инцидента, а в него участват служители на „Военна полиция“. При необходимост могат да бъдат привлечени и Военноморските сили.