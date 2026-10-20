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Георги Кабаков с нов престижен наряд от УЕФА

Георги Кабаков с нов престижен наряд от УЕФА

20 Октомври, 2026 16:16 581 2

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  • селта виго-
  • български съдии

Ще свири Селтик – Селта Виго

Георги Кабаков с нов престижен наряд от УЕФА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският съдия Георги Кабаков получи поредно сериозно признание от УЕФА. Опитният рефер ще ръководи двубоя между Селтик и Селта Виго от третия кръг на Лига Европа. Срещата ще се проведе на 22 октомври, четвъртък, от 22:00 часа на стадион „Селтик Парк“ в Глазгоу.

Кабаков ще разчита на добре познат екип от български арбитри. Негови асистенти край тъчлинията ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Никола Попов е определен за четвърти съдия. За системата за видеопомощ на съдиите (ВАР) ще отговарят германците Сьорен Щрокс и Роберт Шрьодер.

Нарядът за двубоя в Глазгоу идва само седмица след предишното европейско назначение на българина. Тогава Кабаков ръководи срещата между норвежкия Викинг и Байерн Мюнхен, завършила при зрелищното равенство 3:3.

Мачът привлече сериозно внимание заради червения картон, който българският арбитър показа на Майкъл Олисе в заключителните минути. Решението предизвика различни реакции, но новото назначение на Кабаков показва, че УЕФА отново му поверява отговорна среща от европейските клубни турнири.

Според информацията оценката му за предишния двубой вероятно е била много добра и над 8,3, макар конкретният резултат от съдийското оценяване да не е официално посочен.

Сблъсъкът между Селтик и Селта Виго ще бъде третият мач на Кабаков в тазгодишното издание на Лига Европа. Българинът вече има и две срещи в Шампионската лига, както и един двубой от Лигата на конференциите.

Към европейските му ангажименти се добавя и среща от Лигата на нациите на УЕФА, а в българското първенство той е ръководил четири мача.

Поредният престижен наряд затвърждава присъствието на Георги Кабаков сред съдиите, на които европейската футболна централа поверява двубои на високо ниво.


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  • 1 Този

    0 1 Отговор
    Не го ли псуваха от Байерн Мюнхен преди една седмица.

    16:26 20.10.2026

  • 2 Гуги

    0 0 Отговор
    Репортаж от сиенен

    17:20 20.10.2026

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