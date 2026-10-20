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Изборите за президент: 46 001 млади българи ще могат да гласуват за първи път
  Тема: Избори

Изборите за президент: 46 001 млади българи ще могат да гласуват за първи път

20 Октомври, 2026 14:43 510 17

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Общо 6 590 000 души имат право да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на брифинг

Изборите за президент: 46 001 млади българи ще могат да гласуват за първи път - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общо 6 590 000 души имат право да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. От тях 46 001 млади българи са навършили пълнолетие след предходните избори за държавен глава и ще могат да участват в президентски вот за първи път. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на брифинг, посветен на подготовката за изборния ден, цитирана от Нова телевизия.
Четири дни преди вота организацията навлиза в заключителната си фаза. Машинно гласуване ще има в 9373 избирателни секции в страната, като в 2249 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Общият брой на машините, които ще се използват в неделя, е 11 622.

Вече започва доставката на изборните книжа, хартиените бюлетини и специализираната хартия за машините до областните администрации. Материалите ще се съхраняват под засилена охрана до изборния ден.

От ЦИК уточниха, че секциите с една машина ще получат по две ролки хартия, а тези с две устройства ще разполагат с общо пет ролки.
Срокът за корекции в избирателните списъци изтича на 23 октомври

Гражданите, които установят пропуски или неточности в избирателните списъци, могат да подадат заявление за отстраняването им до петък, 23 октомври.

От комисията обърнаха специално внимание и на организацията за гласуване на хората със зрителни увреждания и затруднения в придвижването.

За президентските избори ще бъдат осигурени 1500 тактилни шаблона за самостоятелно гласуване с хартиена бюлетина. Те трябва да бъдат отпечатани до 23 октомври и доставени до районните избирателни комисии, които заедно с общинските администрации ще организират разпределението им.

Специалните шаблони са предназначени за хора със зрителни увреждания. Те покриват цялата бюлетина и имат прорези, съответстващи на местата за отбелязване на избора. Номерата на участниците във вота са обозначени на брайлова азбука, както и възможността „Не подкрепям никого“. При необходимост членовете на секционните комисии ще оказват съдействие, като информират избирателите за възможността да упражнят правото си на глас самостоятелно чрез шаблона.

Районните избирателни комисии и общините трябва да оповестят в кои секции ще бъдат осигурени тези помощни средства.

За хората със затруднения в придвижването ще има подходящи помещения, преимуществено разположени на първите етажи на сградите. От ЦИК подчертаха, че избирателите със зрителни увреждания или двигателни затруднения могат сами да изберат подходяща за тях секция, като преценката за достъпността ѝ е тяхна.
ЦИК обяви сроковете за президентския вот: Кога приключва кампанията и кога ще станат ясни резултатите

Централната избирателна комисия ще обяви резултатите от президентските избори до 48 часа след приключването на изборния ден. Ако никоя кандидатска двойка не получи необходимата подкрепа за победа на първия тур, ще бъде насрочен балотаж между двамата кандидати с най-много гласове. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова.

По думите ѝ предизборната кампания приключва в полунощ на 23 октомври. На 24 октомври, когато е денят за размисъл, няма да бъде разрешено публикуването на резултати от социологически проучвания, свързани с изборите.

До 17 часа на 24 октомври партиите, коалициите и инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация на застъпници. За секциите в страната документите се приемат от районните избирателни комисии, а за тези в чужбина - от ЦИК. Комисията продължава и регистрацията на наблюдатели от неправителствени организации.

В събота секционните избирателни комисии ще получат машините за гласуване, изборните книжа и останалите необходими материали.

Гласуването в неделя ще започне в 7:00 часа и по правило ще приключи в 20:00 часа. Ако пред секциите все още има избиратели, които чакат да упражнят правото си на глас, работата им може да бъде удължена, но не по-късно от 21:00 часа.

Същите правила ще важат и за секциите зад граница, като часовете ще се определят според местното време. След приключването на гласуването секционните комисии ще преброят гласовете, ще изготвят протоколите и ще ги предадат на съответните районни избирателни комисии.

Комисиите в чужбина ще изпращат на ЦИК сканирани копия на подписаните протоколи и избирателните списъци. До 27 октомври районните избирателни комисии трябва да предоставят сканираните протоколи с резултатите, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК.

В същия 48-часов срок комисията трябва да обяви резултатите от президентския вот и имената на избраните президент и вицепрезидент, ако има победител още на първия тур. Ако никоя кандидатска двойка не бъде избрана, ЦИК ще определи двете двойки с най-висок резултат, които ще участват във втори тур съгласно Конституцията.

Как ще гласуват хората с увреждания

От ЦИК припомниха, че избирателите със зрителни увреждания ще могат да използват специални тактилни шаблони за самостоятелно гласуване с хартиена бюлетина. За хората, чието здравословно състояние не позволява сами да извършат необходимите действия, е предвидена възможност за гласуване с придружител, включително при използване на машина.

Придружителят се посочва от самия избирател, а разрешението се дава от председателя на секционната комисия. Един човек няма право да бъде придружител на повече от двама избиратели. Членове на секционните комисии, застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции или инициативни комитети не могат да изпълняват тази функция.

От ЦИК изрично подчертаха, че неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Специални секции в болници, социални домове, затвори и на кораби

Комисията е определила и правилата за разкриване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за възрастни хора, специализирани социални институции, места за лишаване от свобода и задържане, както и на плавателни съдове под български флаг.

Такива секции могат да бъдат образувани при наличие на най-малко 10 избиратели, заявили желание да гласуват. Ръководителите на съответните институции и капитаните на корабите трябва да предоставят необходимата информация до 17:00 часа на 22 октомври, за да бъде избегнато дублиране на избиратели в списъците.

Хората, постъпили в тези заведения или качили се на кораб след изготвянето на списъците, ще могат да бъдат дописвани в изборния ден. За целта трябва да представят документ за самоличност и да подпишат декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Същата възможност е предвидена и за служебно ангажираните служители в тези институции при изпълнение на законовите условия.

Българите в чужбина ще могат да бъдат дописвани в списъците

ЦИК вече е приела методическите указания за работа на секционните комисии извън страната както при машинно, така и при хартиено гласуване. Българските граждани с избирателни права, които не фигурират в предварителните списъци зад граница, ще могат да бъдат дописвани на място.

Те трябва да представят необходимия документ за самоличност и да попълнят декларация, че не са упражнили и няма да упражнят правото си на глас в друга секция.

В цялата страна вече се провеждат обучения на членовете на секционните избирателни комисии и демонстрации на машинното гласуване. Очаква се те да приключат до средата на седмицата. От ЦИК изразиха надежда, че няма да се стигне до масови смени на вече обучени членове.

Нова функционалност показва секциите и видеонаблюдението

По време на брифинга беше представено и приложението „Избори 360 градуса“, което ще предоставя информация за избирателните секции и резултатите от гласуването.

Чрез интерактивна карта гражданите ще могат да разглеждат секциите в страната, а впоследствие и тези в чужбина. За всяка секция ще бъдат достъпни нейният номер, адресът, броят на избирателите и обобщените изборни резултати.

Предвидена е и възможност за достъп до файловете от видеонаблюдението след приключване на изборния процес. Избирателите ще могат да проверяват къде трябва да гласуват, като въведат ЕГН, собствено име и код за сигурност. Системата вече отразява и подадените в срок заявления за гласуване по настоящ адрес, уточниха от ЦИК.

Частични местни избори: Балотажи в три села на 25 октомври

Говорителят на ЦИК представи и резултатите от организацията на частичните местни избори, проведени в неделя в 14 населени места в страната.

В три села - Яворово, Рудник и Малорад - ще се проведе втори тур на 25 октомври, едновременно с президентските избори. В Малорад ще бъде осигурено и машинно гласуване, докато в останалите две населени места вотът ще се проведе само с хартиени бюлетини.

От ЦИК уточниха, че двата вида избори ще бъдат организирани напълно отделно. За президентския вот и местните балотажи ще работят различни секционни избирателни комисии, разположени в отделни помещения, за да се избегне смесване на изборните процедури.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заради

    6 2 Отговор
    Задължените машини, няма да гласувам.
    Но на балотажа ще гласувам задължително. Срещу Йотова.

    Коментиран от #8, #11

    14:45 20.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 2 Отговор
    Аз така и не се възползвах от тази "привилегия".

    14:46 20.10.2026

  • 3 Аз няма да гласувам отново

    3 2 Отговор
    Призовавам и вас да не се хабите и да ходите и да си мислите че нещо ще се промени за ваше добро и полза

    14:49 20.10.2026

  • 4 Трол

    0 5 Отговор
    Младите българи нямат търпение да отидат до урните и да упражнят гражданското си право.

    14:49 20.10.2026

  • 5 Нексус

    2 1 Отговор
    Общо 6 590 000 души имат право да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент


    То няма толкова хора в Бгстан......
    Да са не повече от 4.5М българите.
    Друготомще да е мъртви души и братя от брега.....

    Коментиран от #9

    14:50 20.10.2026

  • 6 това е много

    2 1 Отговор
    Добре, значи още 46 001четиридесет и шест хиляди и Един гласа за Нона ЙотОва. Браво само така, вече ръкопляскаме

    14:50 20.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 За Гюров, значи

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Заради":

    Е, и младите така ще гласуват.
    А аз не подкрепям никого.

    14:54 20.10.2026

  • 9 Споко, сичките 9 млн са налице

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нексус":

    Половината са в чужбина. Ще гласуват оттам, ако не са арестувани за далавери.
    Какъв ти е проблемът?

    14:56 20.10.2026

  • 10 БОЦ - ко

    3 3 Отговор
    От "Славния" Девети да сега,
    Комуняги все са във властта !
    А "народа" плюе някаква си демокрация,
    Всъщност - комунистическа мутация

    Коментиран от #13

    14:58 20.10.2026

  • 11 Жалко, че Волгиното Коци

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Заради":

    няма да е на балотаж, за да гласувам срещу него.

    14:59 20.10.2026

  • 12 Млад гласувник

    2 0 Отговор
    За по-малко от 10000 € не мърдам от компа.

    15:04 20.10.2026

  • 13 Пич с теглич

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "БОЦ - ко":

    Отлична поезия, баце!

    Коментиран от #15

    15:06 20.10.2026

  • 14 Привилегия за балъци

    2 1 Отговор
    В момента ,в който детето ми навърчи пълнолетие и придобие право да гласува лично аз като отговорен родител ще го лиша от това право. Смятам да му разясня обстойно защо няма смисъл да гласува и как нпкой друг ще се нагуши на негов гръб.

    15:12 20.10.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пич с теглич":

    Така е, ама няма кой да чуе...

    15:13 20.10.2026

  • 16 Извинявайте

    3 0 Отговор
    Но в Уикипедия на България няма толкова население към 2025 г,справката е на Статистически институт.Нещо има май грешка...

    15:14 20.10.2026

  • 17 Троян

    0 0 Отговор
    Тия млади българи вече им раздадоха по педесет евро и ги проиграха на ротативките в казиното. После дай пари за кафе бате. Боже.

    15:36 20.10.2026

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