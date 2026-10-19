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Военното министерство засилва наблюдението по Черноморието с дронове

Военното министерство засилва наблюдението по Черноморието с дронове

19 Октомври, 2026 19:45 396 9

  • министерство на отбраната-
  • наблюдение-
  • черноморие-
  • дронове

Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

Военното министерство засилва наблюдението по Черноморието с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. Това съобщиха от пресцентъра на военното министерство.

Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

В тази връзка Министерството на отбраната информира гражданите, че наблюдавани полети на дронове по Черноморието могат да бъдат свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И КОЙ ВЯРВА НА ВОЕННОТО НИ

    1 0 Отговор
    МИНИСТЕРСТВО ПЪЛНО С КРАДЦИ И ЛЪЖЦИ !?

    Коментиран от #8

    19:49 19.10.2026

  • 2 ТАГАРЕВ ЛИ ЩЕ НАБЛЮДАВА

    3 1 Отговор
    ДОКАТО КРАДЕ ?

    19:50 19.10.2026

  • 3 пффф

    0 0 Отговор
    Пиши го бегъл сезона а знам сумати и хора ядът хляб от туризма...Гладна зима и лято ще е май.

    19:52 19.10.2026

  • 4 СЛЕПИТЕ ЩЕ ГЛЕДАТ

    2 0 Отговор
    С дронове - СМЕЕЕХ.

    20:01 19.10.2026

  • 5 дядя дръмпирушка да ви намеести

    0 1 Отговор
    Ако просиянците направят един десант в камчия и определят зоната за НОВА Държава ....какво правите???Трябва около черноморието да има войскови части и този анклав до варна да се блокира!

    20:02 19.10.2026

  • 6 Кина

    0 0 Отговор
    Как ще стане това наблюдение хич не знам..?

    20:04 19.10.2026

  • 7 О, Морес

    0 0 Отговор
    Имам питане.Позволяват ли на "наблюдаващите" бойци,щото те гледат картината от камерите на дрона ,по малко ,за кураж дето се вика,по 100-200 грама конячец,водчица или уиски ?

    20:17 19.10.2026

  • 8 Бангаранга

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И КОЙ ВЯРВА НА ВОЕННОТО НИ":

    Европервейзията отменя ли се?

    20:17 19.10.2026

  • 9 Хаха

    1 0 Отговор
    Само с наблюдение няма да стане.

    20:20 19.10.2026

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