Военното министерство засилва наблюдението по Черноморието с дронове

Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. Това съобщиха от пресцентъра на военното министерство.
Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.
В тази връзка Министерството на отбраната информира гражданите, че наблюдавани полети на дронове по Черноморието могат да бъдат свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И КОЙ ВЯРВА НА ВОЕННОТО НИ
Коментиран от #8
19:49 19.10.2026
2 ТАГАРЕВ ЛИ ЩЕ НАБЛЮДАВА
19:50 19.10.2026
3 пффф
19:52 19.10.2026
4 СЛЕПИТЕ ЩЕ ГЛЕДАТ
20:01 19.10.2026
5 дядя дръмпирушка да ви намеести
20:02 19.10.2026
6 Кина
20:04 19.10.2026
7 О, Морес
20:17 19.10.2026
8 Бангаранга
До коментар #1 от "И КОЙ ВЯРВА НА ВОЕННОТО НИ":Европервейзията отменя ли се?
20:17 19.10.2026
9 Хаха
20:20 19.10.2026