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Васил Терзиев: Не ми е самоцел да бъда кмет. За мен е водещо да бъда полезен

Васил Терзиев: Не ми е самоцел да бъда кмет. За мен е водещо да бъда полезен

20 Октомври, 2026 16:41 576 33

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Терзиев посочи, че до края на мандата ще продължи да работи за изпълнението на ключовите инфраструктурни проекти, модернизацията на градския транспорт, развитието на зелената система, повишаването на качеството на сметопочистването и ускоряването на работата на общината.

Васил Терзиев: Не ми е самоцел да бъда кмет. За мен е водещо да бъда полезен - 1
Снимка: Столична община
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Не ми е самоцел да бъда кмет. За мен водещо е да бъда полезен и да знам, че наистина съм придвижил дневния ред на града.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев в интервю за предаването „12+3“ по Българското национално радио. В отговор на въпрос дали ще се кандидатира за втори мандат той подчерта, че решението му ще зависи от това доколко е успял да изпълни поетите ангажименти към софиянци.
Терзиев посочи, че до края на мандата ще продължи да работи за изпълнението на ключовите инфраструктурни проекти, модернизацията на градския транспорт, развитието на зелената система, повишаването на качеството на сметопочистването и ускоряването на работата на общината.
„Единственото нещо, което има значение, е какво си обещал и какво си изпълнил“, заяви кметът. По думите му през последните осем-девет месеца вече се вижда ускоряване на работата и амбицията му е това темпо да продължи, заедно с дигитализацията на администрацията, по-голямата прозрачност и участието на гражданите в управлението на града.
Попитан директно за провалите в управлението си, Терзиев призна, че екипът му е допускал грешки, но защити разбирането си, че те трябва да бъдат повод за учене и подобрение.
„За мен провал е една грешка, която повтаряш постоянно. Грешки, че сме направили, направили сме. Отчитаме ги и за мен правенето на грешка е част от това да се подобряваш“, каза той.
Кметът подчерта, че се стреми да изгражда в администрацията култура, в която грешките се признават и анализират, вместо да бъдат прикривани. Според него окончателната оценка за управлението трябва да се основава на свършената работа и изпълнените обещания.
Сметопочистването: от преодоляване на кризата към по-високо качество на услугата
Като един от най-трудните управленски въпроси Терзиев коментира организацията на сметопочистването в София. Той призна, че в отделни райони е имало продължителни проблеми, но подчерта, че общината последователно стабилизира услугата и работи за подобряване на качеството ѝ.
„Сега вече криза няма. Това, по което се работи, е тази услуга да става все по-качествена. Зона по зона успяваме да го постигнем“, заяви кметът.
Терзиев припомни четирите основни цели, с които общината е започнала промените в системата: увеличаване на общинския капацитет, привличане на повече конкуренция, разминаване на сроковете на договорите за отделните зони и постигане на по-добро съотношение между цена и качество. По думите му това е позволило да бъдат избегнати разходи в размер на около 230 млн. евро, които иначе биха били платени за по-скъпа услуга без гаранция за необходимото качество.
Като пример за напредък той посочи районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, където след осем месеца затруднения през последните два месеца сметопочистването е стабилизирано, а работата по малките квартални улици се наваксва. Следващата цел е осезаемо подобрение на услугата и в други зони, включително в централната част на града - зони 1 и 7.
Кметът съобщи, че се подготвя и промяна в наредбата за отпадъците, която да въведе по-добра организация за изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци. Сред обсъжданите мерки са определяне на допустими количества, създаване на специализирани площадки и система за събиране по предварителна заявка и график.
Според Терзиев това е необходимо, за да се прекратят практиките около контейнерите да се натрупват стари мебели, строителни и опаковъчни отпадъци. Той призова и гражданите да участват по-активно в поддържането на чистотата, включително чрез правилно използване на контейнерите за разделно събиране.
Промените в екипа са част от стремежа към по-добри резултати
В отговор на въпроси за смените в ръководството на Столичната община Терзиев заяви, че кадровите решения са естествена част от управлението и не е необходимо всяка промяна да бъде свързвана със скандал, както сме свикнали да се случва в българската политика, където смяната на човек често се възприема като наказание или опит да бъде потушен скандал.
„Във всеки един момент, в който нещо може да се прави по-добре, то трябва да се прави по-добре“, подчерта той.
Кметът посочи, че новият заместник-кмет по транспорта е човек с дългогодишен опит в общинската система, който познава добре екипите и работата с Общинския съвет. Той увери, че ключовите транспортни проекти продължават, включително подготовката за обновяване на подвижния състав, като през следващата година се очакват доставки на нови превозни средства.
Чистият въздух остава приоритет
В началото на интервюто Терзиев коментира и мерките за подобряване на качеството на въздуха в София. Той посочи, че през последните три години дните с превишения на нормите намаляват, но общината трябва да продължи с усилията за ограничаване на замърсяването.
Кметът припомни новата програма за 37 млн. евро, която ще даде възможност на още около 11 000 домакинства безплатно да подменят старите си отоплителни уреди. Сред обсъжданите следващи мерки е и възможността нискоемисионната зона за автомобили постепенно да премине към целогодишно действие.
„Въздухът е нещото, което ни обединява абсолютно всички в този град – млади, стари, богати и бедни“, заяви Терзиев, като подчерта, че решенията трябва да се основават на надеждни измервания и реални данни.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    24 1 Отговор
    Полезен идиот.

    Коментиран от #28

    16:47 20.10.2026

  • 2 В. Кризов

    4 2 Отговор
    - няма спор. Полезен е

    16:49 20.10.2026

  • 3 Ватманяк

    8 1 Отговор
    Но не е така. Единственото адекватно неща се случи след чак почти 3 години от началотона мандата - назначаавнето на заместник кмет по транспорта, който поне малко от молко отбира от тая работа - за разлика от предишните.

    16:50 20.10.2026

  • 4 До сега съм чул

    21 1 Отговор
    Че си бил полезен единствено на ламата насилник!

    16:53 20.10.2026

  • 5 И с кво си полезен бре смешник ?

    17 1 Отговор
    Два въпроса съм входил с номерче на 6 юни и още отговор нямам ....

    16:58 20.10.2026

  • 6 Софиянец

    17 1 Отговор
    ЧИБА БЕЗПОЛЕЗНИК! ЗА 3 ГОДИНИ ЕДНИ ГРАФИТИ НЕ МОЖА ДА ПОЧИСТИШ 🤣😂💩💀

    Коментиран от #23

    16:59 20.10.2026

  • 7 И с кво си полезен бре смешник ?

    14 0 Отговор
    Кални точки и тъпни. Хиляди дървета изсякохте ....

    16:59 20.10.2026

  • 8 Истината

    12 1 Отговор
    Това неадекватно ЧУЧЕЛО ще е най-полезно Six feet under ...

    16:59 20.10.2026

  • 9 Исторически парк

    18 1 Отговор
    Полезен да пълни джоба на педрохан за педооргии с малките дечица!

    16:59 20.10.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    12 1 Отговор
    Резил терзиев е българският епщайн!

    17:00 20.10.2026

  • 11 Някой

    7 1 Отговор
    Това е най-некадърния кмет на голямото село.

    17:02 20.10.2026

  • 12 МИТКО ПАЙНЕРА

    3 1 Отговор
    За да си "успешен Васил ,е нужно или да си Азис,или кмет на София :)))

    17:04 20.10.2026

  • 13 язе

    5 1 Отговор
    васко татин....каквото пипна все го ос-а....изчезни с 200 и повече не се появявай.....

    17:07 20.10.2026

  • 14 Тиква

    2 0 Отговор
    И з ч а д и е,подла и нагла

    17:13 20.10.2026

  • 15 Ааа

    6 0 Отговор
    А може ли поне да спреш да драскаш сэс спрей по стените и да спреш да блокираш цяла София като ти се докара колело, че не си много полезен така?!

    17:13 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами , бъди но

    1 0 Отговор
    Първо трябва да се справиш с напрежението в сос
    Тези хора нямат нагласа за са полезни
    Те само пречат с този разнобой
    С нова немогат да ти помагат
    Иначе, не се отказват от зоплатите

    Коментиран от #20

    17:16 20.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Васко ДС-то

    4 1 Отговор
    Е, оказа се безполезен, напускай!

    17:20 20.10.2026

  • 20 Къв СОС бре

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами , бъди но":

    Там пък са тотални корумпета всички до един

    Коментиран от #25

    17:21 20.10.2026

  • 21 ГанЧо

    2 1 Отговор
    То хубаво ама ....

    17:22 20.10.2026

  • 22 Тик-Ток

    4 1 Отговор
    Полезен идиот ,като батко си Киру

    17:22 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами

    2 0 Отговор
    ДС-УХОТО трябва да ни освободи от присъствието си.Не ставаш,бе...

    17:26 20.10.2026

  • 25 Вярно, мързи ги да търсят мненията на

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Къв СОС бре":

    софиянци и харчат грешни пари за реклами на уж някакви дейности
    Оядоха се на чужда сметка

    17:27 20.10.2026

  • 26 ЛУЗЪР

    2 0 Отговор
    Нагло комунистическо и з чадие.

    17:32 20.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 полезния

    2 0 Отговор
    Васе дай едни 50 бона си купя някоя хубава кола и избия борчовете

    17:35 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 дМуск

    2 0 Отговор
    бате ти си заменка на всеки предишен и само бели правите

    17:38 20.10.2026

  • 32 Полезен?

    1 0 Отговор
    Хайде тогава си събери бездомните кучета и боклука от улиците, за да видим дали ставаш за нещо

    17:39 20.10.2026

  • 33 Велик е нали ?

    0 0 Отговор
    Благодарение на корупцията им 22 апартамента бяха лишени от ослънченяване с нов строеж на 10 м. от 16 етажен ЕПК блок в Хиподрума с променен ПУП и кадастър с очевидно фалшиви очертания ... над 35 жалби и от умрял писмо ..

    17:47 20.10.2026

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