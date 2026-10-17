Терзиев: Много години не са инвестирани необходимите усилия за подмяна на топлопреносната мрежа в София

Много години не са инвестирани необходимите усилия, за да се подменят тръби и да се решават навреме авариите. Сега наваксването ни струва много на всички. Така кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти честите спирания на топлоподаването поради аварии и планови ремонти, предават от БТА.
Той съобщи, че до средата на ноември трябва да са приключили всички ремонтни дейности на "Топлофикация София". Кметът изрази надежда това да осигури един по-спокоен сезон за софиянци, въпреки дискомфорта от последните месеци. По-добре сега, отколкото когато са минусови температури, коментира кметът спирането на топлоподаването.
Справка на БТА в сайта на "Топлофикация" показва, че топлоподаването поради планови ремонти и аварии към днешна дата е спряно в части: кв. "Изток", центъра на София, "Яворов", "Младост" 1, "Дианабад", "Изгрев, "Изток", "Слатина", "Лозенец", "Студентски град", "Мусагеница".
Кметът на София Васил Терзиев се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
12:14 17.10.2026
2 Абе....
Къде са парите за ремонт и поддръжка?
12:16 17.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Исторически парк
12:20 17.10.2026
5 ТЪНКАТА ИДЕЯ НА ДС И ТЕРЗИЯТА
Коментиран от #7
12:24 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 О, Морес
До коментар #5 от "ТЪНКАТА ИДЕЯ НА ДС И ТЕРЗИЯТА":Никой нищо няма да приватизира.Това дружество, заедно с градския транспорт и боклука са трите най-млечни крави на София-гражданите ги хранят, други ги доят.Яко ги доят!Но не са кметовете.Други са.С разни прякори.МОДЕЛ,кво да правиш.
12:36 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 То въобще не са.
12:46 17.10.2026
10 Знания от нашият Бог - Космоса
Отговор:
Понеже Слънчевите Лъчи топлят нашите Човешки Сърца!
12:56 17.10.2026
11 Потресен
12:56 17.10.2026
12 Знания от нашият Бог - Космоса
Отговор:
Понеже Слънчевите Лъчи топлят нашите Човешки Сърца!
12:59 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 за да не мръзнат дечицата
13:05 17.10.2026
16 Факт
Кой харчеше? Кажете им имената, де! Разписвали са се на фишовете.
13:06 17.10.2026
17 Тити на Кака
1. Моите предшественици санираха едиколко си километра топлопреносна мрежа за трите години преди да ме изберете за кмет.
2. За моите три години аз санирах два / три, четири....n/ пъти повече км топлопреносна мрежа. Но това не е достатъчно, за да се решат проблемите, защото всички преди мен са ремонтирали по-малко. Нужни са още усилия в тази посока.
Сещате ли се защо недоразумението ДСТерзи не говори в този формат?
Аз се сещам.
13:06 17.10.2026
18 лама Иво
13:09 17.10.2026
19 оня с коня
цял живот провинцията им плаща парното на тия гадниСОФИЯНЦИ
13:11 17.10.2026