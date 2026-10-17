Терзиев: Много години не са инвестирани необходимите усилия за подмяна на топлопреносната мрежа в София

Много години не са инвестирани необходимите усилия, за да се подменят тръби и да се решават навреме авариите. Сега наваксването ни струва много на всички. Така кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти честите спирания на топлоподаването поради аварии и планови ремонти, предават от БТА.

Той съобщи, че до средата на ноември трябва да са приключили всички ремонтни дейности на "Топлофикация София". Кметът изрази надежда това да осигури един по-спокоен сезон за софиянци, въпреки дискомфорта от последните месеци. По-добре сега, отколкото когато са минусови температури, коментира кметът спирането на топлоподаването.

Справка на БТА в сайта на "Топлофикация" показва, че топлоподаването поради планови ремонти и аварии към днешна дата е спряно в части: кв. "Изток", центъра на София, "Яворов", "Младост" 1, "Дианабад", "Изгрев, "Изток", "Слатина", "Лозенец", "Студентски град", "Мусагеница".

Кметът на София Васил Терзиев се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.