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Терзиев: Много години не са инвестирани необходимите усилия за подмяна на топлопреносната мрежа в София

Терзиев: Много години не са инвестирани необходимите усилия за подмяна на топлопреносната мрежа в София

17 Октомври, 2026 12:12 555 19

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  • подмяна-
  • топлопреносна мрежа

Кметът на столицата съобщи, че до средата на ноември трябва да са приключили всички ремонтни дейности на "Топлофикация София"

Терзиев: Много години не са инвестирани необходимите усилия за подмяна на топлопреносната мрежа в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Много години не са инвестирани необходимите усилия, за да се подменят тръби и да се решават навреме авариите. Сега наваксването ни струва много на всички. Така кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти честите спирания на топлоподаването поради аварии и планови ремонти, предават от БТА.

Той съобщи, че до средата на ноември трябва да са приключили всички ремонтни дейности на "Топлофикация София". Кметът изрази надежда това да осигури един по-спокоен сезон за софиянци, въпреки дискомфорта от последните месеци. По-добре сега, отколкото когато са минусови температури, коментира кметът спирането на топлоподаването.

Справка на БТА в сайта на "Топлофикация" показва, че топлоподаването поради планови ремонти и аварии към днешна дата е спряно в части: кв. "Изток", центъра на София, "Яворов", "Младост" 1, "Дианабад", "Изгрев, "Изток", "Слатина", "Лозенец", "Студентски град", "Мусагеница".

Кметът на София Васил Терзиев се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    9 2 Отговор
    Докога сектата ще командва София и талибаните..?

    12:14 17.10.2026

  • 2 Абе....

    12 0 Отговор
    Но пък редовно са събирани плащания от абонатите, като в тези плащания влиза и процент за поддръжка и ремонт на топлопреносната мрежа.
    Къде са парите за ремонт и поддръжка?

    12:16 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Исторически парк

    9 1 Отговор
    А ти 3 години къде спа бе резилее

    12:20 17.10.2026

  • 5 ТЪНКАТА ИДЕЯ НА ДС И ТЕРЗИЯТА

    2 1 Отговор
    Е ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ПАРНОТО И ПРОДАЖБАТА НА ВСИЧКО ОСТАНАЛО НЕ ОТКРАДНАТО НА ТЕЗИ КОИТО ГО СЛОЖИХА ЗА КМЕТ ..................... ФАНДЪШКА ТРЕВА ДА ПАСЕ ПРЕД ТОЯ КРАДЕЦ ОТ ДВЕ ПАРТИИ ЕДНОВРЕМЕННО ПП И ГЕРБ !

    Коментиран от #7

    12:24 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 О, Морес

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТЪНКАТА ИДЕЯ НА ДС И ТЕРЗИЯТА":

    Никой нищо няма да приватизира.Това дружество, заедно с градския транспорт и боклука са трите най-млечни крави на София-гражданите ги хранят, други ги доят.Яко ги доят!Но не са кметовете.Други са.С разни прякори.МОДЕЛ,кво да правиш.

    12:36 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То въобще не са.

    1 0 Отговор
    А тоя тарикат филма Топло ли ще прави?

    12:46 17.10.2026

  • 10 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 0 Отговор
    Защо самолетите хвърлят прах са пренасяне на топлите Лъчи на Слънцето в София?
    Отговор:
    Понеже Слънчевите Лъчи топлят нашите Човешки Сърца!

    12:56 17.10.2026

  • 11 Потресен

    2 0 Отговор
    Прекрасно, обаче защо не се сетихте лятото, когато ни бяхте спрели топлата вода за няколко седмици? Нали уж това беше, за да не го правите сега?

    12:56 17.10.2026

  • 12 Знания от нашият Бог - Космоса

    0 0 Отговор
    Защо самолетите хвърлят прах за да спират пренасянето на топлите Лъчи на Слънцето като Изгрее на ХорИзОнта до Залес на Слънцето на ХорИзОнта към Хората в София?
    Отговор:
    Понеже Слънчевите Лъчи топлят нашите Човешки Сърца!

    12:59 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 за да не мръзнат дечицата

    3 0 Отговор
    Мани я София ,важното е на Петрохан да е топло .

    13:05 17.10.2026

  • 16 Факт

    1 0 Отговор
    Много години се инвестираше в тлъсти бонуси, Мерцедеси, компаньонки, кръчми, екзотични екскурзии и скъпи вили.
    Кой харчеше? Кажете им имената, де! Разписвали са се на фишовете.

    13:06 17.10.2026

  • 17 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Нормален успешен кмет би излязъл със съобщение по проблема в следния формат:

    1. Моите предшественици санираха едиколко си километра топлопреносна мрежа за трите години преди да ме изберете за кмет.
    2. За моите три години аз санирах два / три, четири....n/ пъти повече км топлопреносна мрежа. Но това не е достатъчно, за да се решат проблемите, защото всички преди мен са ремонтирали по-малко. Нужни са още усилия в тази посока.

    Сещате ли се защо недоразумението ДСТерзи не говори в този формат?
    Аз се сещам.

    13:06 17.10.2026

  • 18 лама Иво

    0 0 Отговор
    Обаче Васко инвестира в хижа Петрохан

    13:09 17.10.2026

  • 19 оня с коня

    0 0 Отговор
    тия гадни софиянци дано им спрат парното тая зима

    цял живот провинцията им плаща парното на тия гадниСОФИЯНЦИ

    13:11 17.10.2026

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