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Васил Терзиев: Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване

Васил Терзиев: Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване

17 Октомври, 2026 13:10 335 8

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Продължават нашите усилия за почистване на езерата на Южния парк, каза още кметът на София

Васил Терзиев: Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване, съобщи кметът Васил Терзиев, цитиран от БТА. Терзиев днес се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.

Продължават нашите усилия за почистване на езерата на Южния парк, каза пред журналисти кметът Терзиев. По думите му това е един от най-хубавите проекти на гражданите от инициативата "Идеи за града".

Васил Терзиев благодари на всички доброволци, както и на екипите на общинското предприятие "Паркове и градини", които почистват вътре в самото езеро. Целта е това, което е превзето от папури и не е поддържано с години, да бъде облагородено, каза кметът. Той подчерта важността на управлението на водните ресурси не само от естетическа гледна точка, но и от гледна точка на безопасност при наводнения.

След Южния парк Терзиев се отправи към столичния район "Слатина", където се присъедини към квартално почистване заедно с гражданите.

Край езерата в Южния парк бяха събрани над 350 чувала с растителни отпадъци, а клоните бяха надробени и извозени с близо 15 малки камиона. В края на акцията бреговете на езерата "Скритото" и "Осморката", както и голяма част от брега на езеро "Панорама" бяха почистени от саморасла храстовидна растителност, припомниха от Общината резултатите от почистването през миналия уикенд, когато стотици доброволци се включиха в почистването на над 15 места в различни части на София.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    4 0 Отговор
    Съберете ги на едно място и ги показвайте на туристите!

    13:11 17.10.2026

  • 2 Ми това ти е работата бе..

    2 0 Отговор
    Нали за това взимаш пари и имаш привилегии.

    Коментиран от #5

    13:14 17.10.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    И след Евровизия ще има много за чистене.

    13:16 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ми това ти е работата бе..":

    Като те слушам, най-малко за министър на благоустройството ставаш, ако не и за церемониалмайстор.

    13:19 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нексус

    0 0 Отговор
    Припомняме, че президентът е върховен главнокомандващ и като такъв е добре да познава армията или поне да е преминал през нея. Само така един човек, изпитал допир до метала и аромата на барут, знае, че мирът трябва да се опази на всяка цена.

    Я вижте какви глупости твори Костя Копейкин в съседната статия и факти.ру като национален платен предател му помага, недопускайки коментари.
    На всяка цена трябвало мир, четете ли?
    Значи да подаряваме безкрай територии на Путлер, без значение украински или български

    13:33 17.10.2026

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