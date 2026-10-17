Васил Терзиев: Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване

Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване, съобщи кметът Васил Терзиев, цитиран от БТА. Терзиев днес се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.

Продължават нашите усилия за почистване на езерата на Южния парк, каза пред журналисти кметът Терзиев. По думите му това е един от най-хубавите проекти на гражданите от инициативата "Идеи за града".

Васил Терзиев благодари на всички доброволци, както и на екипите на общинското предприятие "Паркове и градини", които почистват вътре в самото езеро. Целта е това, което е превзето от папури и не е поддържано с години, да бъде облагородено, каза кметът. Той подчерта важността на управлението на водните ресурси не само от естетическа гледна точка, но и от гледна точка на безопасност при наводнения.

След Южния парк Терзиев се отправи към столичния район "Слатина", където се присъедини към квартално почистване заедно с гражданите.

Край езерата в Южния парк бяха събрани над 350 чувала с растителни отпадъци, а клоните бяха надробени и извозени с близо 15 малки камиона. В края на акцията бреговете на езерата "Скритото" и "Осморката", както и голяма част от брега на езеро "Панорама" бяха почистени от саморасла храстовидна растителност, припомниха от Общината резултатите от почистването през миналия уикенд, когато стотици доброволци се включиха в почистването на над 15 места в различни части на София.