Важните новини във ФАКТИ на 17.10.2026 г.

Започна общото събрание на прокурорите. Изслушват 25 претенденти за новия ВСС

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съобщават от News.bg.

При акцията на полицията: Пробвали да изнесат чанта с лични карти на пациенти от болница „Св. Георги“ в Пловдив

Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив при акцията на полицията срещу мащабната схема за милиони при източване на НЗОК. Това разказа в предаването "Говори сега" по БНТ наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив Димитър Пехливанов. Той уточни, че разследващите са открили 15 празни легла и 15 липсващи пациенти. По думите му личните карти са били използвани в схема за фиктивни хоспитализации, чрез които легловата база на отделението е изглеждала постоянно запълнена.

Как празни болнични легла се превърнаха в машина за милиони?

Андрей Новаков: България трябваше да поиска консултации по член 4 на НАТО

Военни конвои за защита на търговските кораби в Черно море по подобие на мисията в Червено море са необходими за гарантиране на сигурността на корабоплаването. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Андрей Новаков в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му европейските държави могат да организират ескорт на търговските кораби през безопасни морски коридори.

Денков: Действията на Путин са абсолютно предвидими. Той е хищник и разглежда другите държави като плячка

Има цена, която България плаща за първоначалния абсолютно грешен подход във външната политика на това правителство. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Той определи като стъпка в правилната посока искането на България от нейните съюзници на антидрон системи, зенитно-ракетни комплекси, авиация и патрулна авиация, но подчерта, че то е закъсняло.

Костадинов във Варна: Ако гласувате за "Възраждане", гласувате за мир и сигурност

„Ако искате мир, гласувайте за „Възраждане“. Ако искате суверенитет, благоденствие, сигурност, спокойствие и добри доходи, направете различен избор с номер 11 за Костадин Костадинов и Петър Волгин.“ С този призив кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов се обърна към варненци по време на отворена среща на открито на входа на Морската градина във Варна.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна в България, посрещнаха го с протест пред Синодалната палата

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна днес в България на официално тридневно посещение по покана на Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ), съобщават от bTV. Визитата е свързана с историческите чествания, посветени на небесния покровител на българския народ – свети Йоан Рилски Чудотворец.

Бивш министър на икономиката: Намаляването на ДДС за бензина и дизела може да свали цената с до 20 цента на колонка

Намаляването на ДДС за бензина и дизела може да свали цената с до 20 цента на колонка. Това обясни бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му подобна мярка може да има осезаем ефект върху цените на горивата, но прилагането ѝ трябва да бъде съобразено с възможностите на държавния бюджет. „Въпрос е как бюджетът би си го позволил и какво друго би трябвало държавата да направи, за да приложи мярката“, посочи Борисов.

По данни на НСИ: 47% от българите с ниско образование живеят в бедност

Близо половината от работещите българи с начално или без образование живеят под линията на бедност. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., представени по повод Международния ден за изкореняване на бедността, който отбелязваме на 17 октомври, цитирани от Dariknews.bg.

Полк. Миленски: Още след първата атака с дронове трябваше да бъде поискано задействането на член 4

Задействането на член 4 от договора на НАТО трябваше да бъде поискано още след първата атака с дронове. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS полковник Владимир Миленски по отношение на ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България. По думите му ценното на член 4 е да не се стига до член 5.

Той определи реакцията на управляващите като отчайващо закъсняла. "Станахме свидетели на бавене след първия удар в очакване, че нещо може би ще се случи, което да даде възможност на правителството да каже, че това не е Русия. Моят извод е, че по отношение на националната сигурност нашето правителство реагира само на шамари. Няма стратегия, няма дългосрочно мислене", коментира полк. Миленски.

"Нямам идея какви точно антидрон системи са поискали. Те не дават такава информация. Знаем, че парламентът утвърди закупуването на немска зенитно-ракетна система, която може да работи и като антидрон система", каза той.

Йотова в Белоградчик: Българският корен ни спасява от бурите на днешния ден

Трябва да пазим българския корен и българската идентичност в днешния размирен и труден свят, в който често губим ориентир. Самочувствието ни на българи, наследници на близо 14-вековна история и здравият ни корен не позволяват да ни повалят бурите на днешния ден. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани в Белоградчик, където беше гост на кулинарния празник „Вкусовете на белоградчишката есен“.

Катастрофа между кола и камион край Луковит. Загинала е 72-годишна жена

Жена е загинала при катастрофа край Луковит, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

От ЦИК напомнят : Изтича срокът за подаване на заявления за отстраняване на грешки в избирателните списъци

Днес изтича срокът, в който всеки избирател може да подаде заявление за отстраняването на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък спрямо него. Това напомниха от Централната избирателна комисия (ЦИК) на страницата си във фейсбук, цитирани от БТА.

Антон Кутев: Към момента няма достатъчно основания България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор

България не трябва да посочва Русия като виновник за атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море, преди да има категорични доказателства. Това заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“ в ефира на Евронюз България. По думите му страната ни е потърсила съдействие от ЕС и НАТО, а руската посланичка е била извикана в Министерството на външните работи. „Не можем да обявяваме някого за виновен, без да имаме достатъчно доказателства“, подчерта Кутев.

Проф. Огнян Минчев: Путин се опитва да въвлече периферията както на НАТО, така и на Евросъюза, в украинския конфликт

Европейският съвет посочи, за разлика от София, единствения възможен източник на атаките по търговски кораби в близост до българските и румънските брегове на Черно море - Русия. Конкретни мерки обаче така и не бяха набелязани след двата дни съвещания в Брюксел тази седмица, констатира пред БНР политологът проф. Огнян Минчев. Според него, след като само за седмица край Бяла и Шабла бяха потопени два кораба, на действията на Москва трябва да бъдат поставени твърди граници, но това ще е съпроводено с големи рискове, тъй като България не е подготвена срещу такъв тип агресия.

Васил Терзиев: Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване

Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване, съобщи кметът Васил Терзиев, цитиран от БТА. Терзиев днес се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк.

Костадин Костадинов: Хора, непомирисвали барут, говорят за война, а ние искаме мир

“Отбих военната си служба през 2002 г., заклех се във вярност само на България (тогава не бяхме в НАТО), научих се да боравя с оръжие, обучиха ме да свалям самолети и ракети, създадох приятелства за цял живот и се гордея, че съм ефрейтор от запаса на ВВС.

Терзиев: Много години не са инвестирани необходимите усилия за подмяна на топлопреносната мрежа в София

Много години не са инвестирани необходимите усилия, за да се подменят тръби и да се решават навреме авариите. Сега наваксването ни струва много на всички. Така кметът на София Васил Терзиев коментира пред журналисти честите спирания на топлоподаването поради аварии и планови ремонти, предават от БТА.

Радостин Василев: Очаквам голяма изненада на президентските избори

Илияна Йотова може да не спечели президентските избори на първи тур, а смятаните за сигурни участници в балотажа да останат извън него. Такъв развой допуска кандидатът на МЕЧ за президентския пост Радостин Василев.

Патриарх Вартоломей пожела на България мир и благоденствие

Вселенският патриарх Вартоломей пристига в България за тридневна визита по покана на българския патриарх Даниил. В интервю преди посещението той заяви, че очаква то да укрепи отношенията между Константинополската и Българската православна църква.

Липсата на кворум отложи избора на прокурорите за ВСС

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет беше отложено с един час заради липса на кворум. В залата са се регистрирали 449 прокурори при 1570 вписани в избирателния списък.

Пожар избухна отново край частни ниви във Филиповци

Пожар е избухнал отново в района на столичния квартал „Филиповци“. Огънят е обхванал частни ниви вечерта на 16 октомври. Сигналът е подаден около 19:30 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ пред БТА. В публикация на „Телеграф“ се посочва, че пламъците са избухнали около 19:40 часа.

Стоян Тричков обвини КНСБ в политическо влияние заради протестите

Депутатът от „Прогресивна България“ Стоян Тричков заяви, че протестите на синдикатите са съгласувани с ГЕРБ и ДПС. Той направи коментара пред bTV на фона на националната протестна кампания на КНСБ за по-високи доходи и на спора около бюджета за 2027 г.

Димитър Недялков: България изостава във войните на дроновете

България изостава в адаптирането към съвременните начини за водене на война и трябва да възстанови способностите си за разработване и производство на военни системи. Това заяви полковник професор Димитър Недялков, преподавател във Военната академия, в разговор за развитието на военната авиация, безпилотните системи и сигурността в Черноморския регион.

Златанов: Само български служби са били на „Челси-3“

На кораба „Челси-3“ са се качвали само служители на Морска администрация, Военноморските сили и „Гранична полиция“. Това заяви директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. По думите му корабът е бил придвижен до пристанището в Бургас, за да бъдат извършени огледи и да се изяснят причините и обстоятелствата около инцидента.

Започва изборът на нов състав на ВСС

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет започва с Общото събрание на прокурорите. То се провежда в София и поставя началото на процедурата за избор на членове от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи.