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Иван Николов поема транспорта и градската мобилност на София

Иван Николов поема транспорта и градската мобилност на София

19 Октомври, 2026 15:05 476 3

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Сред основните приоритети на новия заместник-кмет са обновяването на подвижния състав, развитието на транспортната мрежа, подобряването на условията на труд и осигуряването на устойчиво финансиране на обществения транспорт

Иван Николов поема транспорта и градската мобилност на София - 1
Снимка: СО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев назначава Иван Николов за заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“, считано от вторник, 20 октомври. Досега Николов е директор на дирекция „Транспорт“ в Столична община, където от 2017 г. работи по управлението и развитието на обществения транспорт, оптимизацията на транспортната мрежа и подготовката на инвестиционни проекти.

Основната задача пред новия заместник-кмет е да ускори изпълнението на започнатите проекти и да осигури по-добра координация с транспортните дружества. Приоритетите включват въвеждането в експлоатация на новите превозни средства, оптимизацията на маршрутите и подобряването на скоростта и редовността на градския транспорт чрез по-добра организация на движението и приоритет за превозните средства на обществения транспорт.

Работата ще бъде насочена и към осигуряване на допълнително финансиране за модернизацията и ежедневната дейност на транспортните дружества, подобряване на условията на труд и преодоляване на недостига на кадри. Сред задачите са също подготовката на нов Генерален план за организация на движението и разработването на транспортен модел на София.

„Иван познава работата на общината и транспортната система отвътре. Важно е екипите да работят координирано и с ясни приоритети, за да ускорим изпълнението на проектите, които са важни за града. Целта е подготвената работа да се превръща в конкретни резултати за софиянци“, заявява кметът Васил Терзиев.

„Поемам отговорността за работата на транспортното направление и за резултатите от нея. Имаме ясни приоритети и добра основа, върху която да надграждаме. Моята задача е да осигуря необходимата координация, да придвижваме проектите с необходимото темпо и да следим за изпълнението на поетите ангажименти. Важно е работата ни да води до реални подобрения, които хората усещат в ежедневното си придвижване“, заявява Иван Николов.

Обновяване на градския транспорт

Столична община работи по програма за обновяване на подвижния състав, която включва доставки на нови трамваи, автобуси и влакове на метрото. Паралелно с това се планират инвестиции в модернизацията на депата и транспортната инфраструктура.

  • За „Столичен електротранспорт“ през 2027 г. са предвидени доставки на общо 75 трамвая и 50 електробуса, а през 2028 г. – още 18 широкорелсови трамвая за линии 20 и 22, за които се планира сключване на договор до края на 2026 г.
  • За „Столичен автотранспорт“ предстои доставката на 42 съчленени автобуса втора употреба през 2026–2027 г., както и на туристически и 12-метрови автобуси. В началото на 2027 г. се предвижда стартирането на обществени поръчки за 200 нови автобуса, от които 130 съчленени и 70 стандартни, с планирани доставки през 2028 г.
  • За „Метрополитен“ се очаква доставката на 8 нови влака за линия 3 до януари 2027 г., както и на още 16 влака за линии 1, 2 и 4 през 2028 г.

По-добри връзки и условия за придвижване

Развитието на велосипедната инфраструктура също е сред приоритетите на направлението, в координация с направление “Строителство”. Фокусът ще бъде върху изграждането на нови участъци и свързването на съществуващите велоалеи в безопасни и използваеми маршрути между кварталите, централната градска част, парковете и основните точки на притегляне.

Работата ще обхване и организацията на движението, по-ефективното управление на светофарните уредби и мерките за пътна безопасност. Транспортното планиране ще се съгласува с развитието на уличната инфраструктура и нуждите на пешеходците, така че да се осигурят по-безопасни и удобни условия за придвижване с различните видове транспорт.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Котка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Василеску":

    А ти от къде знаеш?

    15:32 19.10.2026

  • 3 Столичанин

    1 0 Отговор
    Боже мили, кой е този?

    15:41 19.10.2026

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