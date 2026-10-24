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Приключи вотът за прокурорската квота във ВСС
  Тема: Избори

Приключи вотът за прокурорската квота във ВСС

24 Октомври, 2026 18:22 855 3

  • всс-
  • прокурори-
  • съдебна система-
  • гласуване

Броенето на бюлетините и съставянето на протоколите ще се предават на живо. Резултатите се очакват до 23:00 часа

Приключи вотът за прокурорската квота във ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Приключи гласуването за четирима членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на прокурорите. Вотът се проведе с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, а броенето ще бъде предавано на живо.

Право на глас имаха 1567 прокурори, които избираха между 25 кандидати. Към 13:00 часа своя вот бяха упражнили 968 души, което представлява избирателна активност от 61,77 процента. За редовност на избора е необходимо да са гласували повече от половината прокурори, включени в избирателния списък.

Броенето ще се излъчва онлайн

След края на изборния ден секционните комисии отварят урните, установяват действителността на бюлетините и преброяват гласовете за всеки кандидат. Процедурата включва и съставянето, прочитането, подписването и публичното обявяване на протоколите.

Висшият съдебен съвет организира публично видеонаблюдение в реално време във всяка секция. Така онлайн ще се виждат не само броенето на бюлетините, но и опаковането и запечатването на изборните книжа и материали. При техническо прекъсване на живото излъчване броенето може да продължи, ако локалното видеозаснемане не е спряно.

Сканирано копие от протокола трябва да бъде изпратено на избирателната комисия не по-късно от 21:00 часа. До 23:00 часа председателят на комисията трябва да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултатите за всеки кандидат и имената на избраните членове на ВСС.

Кандидатите бяха изслушани на 17 октомври

Изборът е продължение на Общото събрание на прокурорите, проведено на 17 октомври. Тогава кандидатите представиха концепциите си и отговаряха на въпроси на свои колеги.

В хода на изборния ден председателят на секционната комисия в Сливен прокурор Христо Христов каза пред БНР, че „голяма част от колегите са ангажирани професионално с дежурства“ покрай президентските избори. В секцията в Сливен право на глас имаха 36 прокурори.

След обявяването на протоколите ще стане ясно кои четирима кандидати ще заемат местата от прокурорската квота в новия състав на Висшия съдебен съвет.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


София / България
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  • 1 На Тия !

    2 2 Отговор
    Кой ли им Вярва !

    18:25 24.10.2026

  • 2 ужас

    1 0 Отговор
    Предлагам Цацаров, Гешев, Кокинов, Сарафов, резерва Петю Еврото.

    18:54 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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