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Румен Радев: Президентът трябва да има ясни позиции
  Тема: Избори

Румен Радев: Президентът трябва да има ясни позиции

25 Октомври, 2026 12:27 510 54

  • румен радев-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • предизборна кампания-
  • президентска институция

Премиерът призова гражданите да гласуват и заяви, че ниската активност вероятно ще попречи на избор на държавен глава още на първи тур

Румен Радев: Президентът трябва да има ясни позиции - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-вероятно няма да бъде избран президент още на първи тур заради ниската избирателна активност. Това заяви премиерът Румен Радев, след като гласува на президентските избори.

Той призова гражданите да упражнят правото си на глас, като подчерта значението на масовото участие. „Колкото по-масов е вотът, толкова по-легитимен е изборът“, заяви Радев.

Радев: Националният интерес трябва да е водещ

Премиерът каза, че е гласувал за „действена и отговорна пред българските граждани президентска институция“ и за това националният интерес да бъде императив за всички институции.

По думите му в непредвидимите времена, в които живеем, държавният глава трябва да има знания, опит, ясни позиции и принципи, както и готовност да ги отстоява.

Критики към предизборната кампания

Радев не определи кандидатите като неубедителни и не свърза пряко ниската активност с техните качества. Според него причината е по-скоро в начина, по който е протекла кампанията.

„По-скоро тази кампания беше базирана на компромати, инсценировки – кална кампания. Затова се отблъснаха избирателите“, каза министър-председателят.

Той посочи и друга причина за демотивацията на гражданите – чувствителната преднина на първия пред втория кандидат. Радев не назова конкретни кандидати и не посочи числови данни за разликата между тях.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така е

    4 5 Отговор
    На мен по ми е интересно Бойко Борисов за кого гласува? Ама нещо не го дават.

    Коментиран от #5, #11

    12:30 25.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 12 Отговор
    Говорите за мир а строите голяма военна база във Варна срещу Русия.И Зеленски стана президент с обещания за мир с Русия.

    12:30 25.10.2026

  • 4 така е

    17 1 Отговор
    Преди тези избори дадохме над 15 милиона Евро за "ремонт" на машините. КОЙ открадна парите за ремонта? Докога ще спите бе хора? До кога!

    Коментиран от #13, #14

    12:31 25.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Бойко Борисов не е гласувал

    Коментиран от #18

    12:31 25.10.2026

  • 6 !!!?

    25 2 Отговор
    Президентът не трябва да покровителства наркоразпространението в България...!!!?

    12:31 25.10.2026

  • 7 Кирил

    21 1 Отговор
    Трябва
    Например че наркобосовете трябва да лежат в затвора

    12:31 25.10.2026

  • 8 родител

    7 7 Отговор
    А Боко защо не се кандидатира за президент !! Та той е най-великият българин за всички времена , защото успя да продаде и окраде държавата ,и изгони над два мил. млади

    Коментиран от #19

    12:34 25.10.2026

  • 9 чорап

    8 6 Отговор
    Боко и Шиши в затвора кога бреееее???????????

    12:34 25.10.2026

  • 10 Йода

    15 2 Отговор
    Жалък зелен чорап.

    12:35 25.10.2026

  • 11 Да се знае

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    ГЕРБ подкрепят наркойотова, а тя обира зависимия вот.

    12:35 25.10.2026

  • 12 Малееееее,

    15 2 Отговор
    Президентът трябва да има ясна позиция"Като на Радев.Дедрт дни след удара по корабите,той още шикалкави чии са дроновете.Няма позиция и за действията на НСО срещу журналист.

    Коментиран от #25

    12:35 25.10.2026

  • 13 Анонимен

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    РАДЕВ ПИТАЙТЕ КЪДЕ СА ПАРИТЕ МИЛИОНИТЕ И ЗАЩО РАДЕВ ДИКТАТОРСКИ НАЛОЖИ ТЕЗИ СЧУПЕНИ МАШИНИ ЗАЩО НИ ОСТАВИ БЕЗ ИЗБОР ТОВА Е ДИКТАТ

    12:36 25.10.2026

  • 14 Много Запознат

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    Машинките на мадуро са собственост на адвокат свързат с Росатом.

    12:36 25.10.2026

  • 15 Руската тен

    9 1 Отговор
    Ия още ръси мъдрости като от правец

    12:37 25.10.2026

  • 16 Пич

    6 2 Отговор
    Какъв мъж...!!!
    Как ясно заяви, че няма да дадем пари за Украйна!!!
    А като отидЕ при Урсулианците - разписвА, разписвА....
    И за еврото така...

    12:37 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "родител":

    8 докога такива радеви подлоги по сайтовете ще разпространяват клевети и са толерирани с цел заблуда на малоумниците само радеви подлоги клеветят очернят заплашват върлуват необезпокоявани от години ТОВА Е ДИКТАТ

    12:38 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И това кой го казва?

    8 0 Отговор
    Радев - ясни позиции. В България едно, в Брюксел обратното. Наглец!

    12:39 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    6 1 Отговор
    Радевмадуровки диктат смята че ще векува хахахаха Радев това не ти е президинството да се криеш там

    12:40 25.10.2026

  • 24 Кирил

    5 1 Отговор
    Тоя е по зле и от банкянската тиква

    12:40 25.10.2026

  • 25 И кво ?

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Малееееее,":

    Не ти ли е ясно , че щом "партньорите" , които дойдоха крият какви са били дроновете , значи са украински ?! / "Действия срещу журналист" ? То пък един "журналист" !

    12:40 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    САМАТА НИ КОНСТИТУЦИЯ СЪЗДАДЕНА
    СЛЕД МИРНИЯ ДОГОВОР БКП - САЩ.
    ...
    СИ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВСИЧКИТЕ НИ ПРОВАЛИ
    .......
    НЯМА ДЪРЖАВА В СВЕТА КЪДЕТО ГРАЖДАНИН ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ДИРЕКТНО С ЖАЛБА
    .......
    А ИМАМЕ 2 РАЗПОКЪСАНИ СЪДА КОИТО САМО
    ГОРЯТ ФИНАНСОВ РЕСУРС...

    12:40 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 кабакрадев

    3 1 Отговор
    вервайте ми досега не съм ви излъгал!

    12:43 25.10.2026

  • 30 Даката

    8 2 Отговор
    Никога не съм гласувал за това русофилско същество румен радев, а като знам че е русофил и в червата, ми става два пъти по-противен.

    Коментиран от #38

    12:43 25.10.2026

  • 31 !!!?

    5 1 Отговор
    Мистър Кеш си позволява манипулативни твърдения в изборната секция...!
    Не случайно демоскопските централи нямат право да са активни по време на изборния процес !!!?

    12:44 25.10.2026

  • 32 Като вас ли господине

    3 0 Отговор
    Калина Секвоя, Секвоя Калина в лукс живота ми премина..

    12:44 25.10.2026

  • 33 Кой го казва?

    5 0 Отговор
    Тоя, дето се лашка между Изтока и Запада, между себе си и господарите си.

    12:44 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Иван

    4 0 Отговор
    Точно така. И за наркотрафикантите пак трябва да има ясна позиция защо ги помилва.

    12:45 25.10.2026

  • 36 радко

    3 0 Отговор
    имаш пълно мнозинство и никакви оправдания за батака който сътворяваш и грабежа ти от българския народ!!

    12:45 25.10.2026

  • 37 6798

    5 0 Отговор
    Тоя тупан прилича на Бай Тошо. Със сигурност Правешкият Цар е "вършал" из селата.

    12:45 25.10.2026

  • 38 Даката

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Даката":

    Как можахте на предишните избори да гласувате, за това нещо румен радев... акъл ли нямахте?
    Сега за илияна йотова ли се каните, ами то е същото като за румен радев, все кофти в червата русофили.

    12:45 25.10.2026

  • 39 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 0 Отговор
    "ФАЛШИВИЯ" РЕЗИДЕНТ НЯМА ЯСНИ ПОЗИЦИЙ .................... "МЕЖДУ ДВА СТОЛА, НА ЗЕМЯТА" ...................... НЯМА ТАКЪВ ГЕРОЙ, ДА Е "И ТАКО И ВАКО" .................... КРЪГЛА НУЛА ................... ФАКТ !

    12:46 25.10.2026

  • 40 Дааааа

    6 0 Отговор
    А НЕ фалш , лъжи , пошлост , никакво достойнство , непочтеност , подмолност и готов за лични облаги да жертва и Род Родина !

    12:46 25.10.2026

  • 41 Успех!

    4 0 Отговор
    27 - 27%?!
    Толкова за ясните позиции и свирения мач с мадуровки!

    12:46 25.10.2026

  • 42 Анджо

    4 1 Отговор
    Тоя няма ли да спре да говори едни и същи глупости.🤮🤮

    12:47 25.10.2026

  • 43 ШОРТ

    2 3 Отговор
    РУСОФИЛИТЕ ЩЕ СПАСЯТ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #49

    12:47 25.10.2026

  • 44 Гого

    1 0 Отговор
    По-добре жена му да беше на неговото място. Слабак

    12:47 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ани

    2 2 Отговор
    То резултата беше предизвестен още като нагласяха машините. Но аз гласувах, защото до следващите избори Радев може да ги отмени.

    12:50 25.10.2026

  • 48 До мозъка

    5 2 Отговор
    на костите си червен ! Никога не говори прав текст , а за респект към народа да не говорим . Сестра му е женена за руснак , и той военен пилот и той готов да пуска бомби....

    12:50 25.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 в тоз сайт

    0 0 Отговор
    ама изобщо няма цензура не няма такова нещо

    12:54 25.10.2026

  • 52 Наглост фатмашка без край

    0 0 Отговор
    Нагъл, долен и коварен измамник! Има потресаващото двуличие и наглост да дрънка за "ясна позиция", а вече 2 седмици се е подмокрил от страх и не смее да назове Русия като агресор, който взривява кораби в нашето Черно море! Страх го е, "льотчика"! Ами, то си е за страх, като нищо ще падне от някой висок етаж, ако намери и грам кураж да изкаже "ясна позиция"! Освен това, президентът ни не трябва да е с толкова отблъскваща физионимия като на селяндурина от Славяново, с огромна брадавица на нея до дългия нос, дето върви два метра пред него и със змийски очичики, които гладет кръвожадно и страшно! Пък дал Бог нос бе, дал Бог нос! Ама, за жалост друго не е дал!

    12:55 25.10.2026

  • 53 Само Ботев Враца!

    0 0 Отговор
    Румбата е БОГ!

    12:56 25.10.2026

  • 54 Европейца

    0 0 Отговор
    Наистина вярвах, че по-зле от царя няма накъде, но дойде тройната и си промених вярването - реших, че по-зле от тях е невъзможно. Еми не - дойде Баце... и остана. После започна промяната, шарлатанията и юмрука... сега Волен Сидеров и Жорж Ганчев ми се виждат като титани... Не съм вярвал, че някога ДПС, Атака, Възраждане ще ми се виждат като нормални партии в сравнение с останалата тиня

    12:56 25.10.2026

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