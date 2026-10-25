Румен Радев: Президентът трябва да има ясни позиции

Най-вероятно няма да бъде избран президент още на първи тур заради ниската избирателна активност. Това заяви премиерът Румен Радев, след като гласува на президентските избори.

Той призова гражданите да упражнят правото си на глас, като подчерта значението на масовото участие. „Колкото по-масов е вотът, толкова по-легитимен е изборът“, заяви Радев.

Радев: Националният интерес трябва да е водещ

Премиерът каза, че е гласувал за „действена и отговорна пред българските граждани президентска институция“ и за това националният интерес да бъде императив за всички институции.

По думите му в непредвидимите времена, в които живеем, държавният глава трябва да има знания, опит, ясни позиции и принципи, както и готовност да ги отстоява.

Критики към предизборната кампания

Радев не определи кандидатите като неубедителни и не свърза пряко ниската активност с техните качества. Според него причината е по-скоро в начина, по който е протекла кампанията.

„По-скоро тази кампания беше базирана на компромати, инсценировки – кална кампания. Затова се отблъснаха избирателите“, каза министър-председателят.

Той посочи и друга причина за демотивацията на гражданите – чувствителната преднина на първия пред втория кандидат. Радев не назова конкретни кандидати и не посочи числови данни за разликата между тях.