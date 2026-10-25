Румен Радев: Президентът трябва да има ясни позиции

Най-вероятно няма да бъде избран президент още на първи тур заради ниската избирателна активност. Това заяви премиерът Румен Радев, след като гласува на президентските избори.
Той призова гражданите да упражнят правото си на глас, като подчерта значението на масовото участие. „Колкото по-масов е вотът, толкова по-легитимен е изборът“, заяви Радев.
Радев: Националният интерес трябва да е водещ
Премиерът каза, че е гласувал за „действена и отговорна пред българските граждани президентска институция“ и за това националният интерес да бъде императив за всички институции.
По думите му в непредвидимите времена, в които живеем, държавният глава трябва да има знания, опит, ясни позиции и принципи, както и готовност да ги отстоява.
Критики към предизборната кампания
Радев не определи кандидатите като неубедителни и не свърза пряко ниската активност с техните качества. Според него причината е по-скоро в начина, по който е протекла кампанията.
„По-скоро тази кампания беше базирана на компромати, инсценировки – кална кампания. Затова се отблъснаха избирателите“, каза министър-председателят.
Той посочи и друга причина за демотивацията на гражданите – чувствителната преднина на първия пред втория кандидат. Радев не назова конкретни кандидати и не посочи числови данни за разликата между тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 така е
Коментиран от #5, #11
12:30 25.10.2026
3 Последния Софиянец
12:30 25.10.2026
4 така е
Коментиран от #13, #14
12:31 25.10.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "така е":Бойко Борисов не е гласувал
Коментиран от #18
12:31 25.10.2026
6 !!!?
12:31 25.10.2026
7 Кирил
Например че наркобосовете трябва да лежат в затвора
12:31 25.10.2026
8 родител
Коментиран от #19
12:34 25.10.2026
9 чорап
12:34 25.10.2026
10 Йода
12:35 25.10.2026
11 Да се знае
До коментар #2 от "така е":ГЕРБ подкрепят наркойотова, а тя обира зависимия вот.
12:35 25.10.2026
12 Малееееее,
Коментиран от #25
12:35 25.10.2026
13 Анонимен
До коментар #4 от "така е":РАДЕВ ПИТАЙТЕ КЪДЕ СА ПАРИТЕ МИЛИОНИТЕ И ЗАЩО РАДЕВ ДИКТАТОРСКИ НАЛОЖИ ТЕЗИ СЧУПЕНИ МАШИНИ ЗАЩО НИ ОСТАВИ БЕЗ ИЗБОР ТОВА Е ДИКТАТ
12:36 25.10.2026
14 Много Запознат
До коментар #4 от "така е":Машинките на мадуро са собственост на адвокат свързат с Росатом.
12:36 25.10.2026
15 Руската тен
12:37 25.10.2026
16 Пич
Как ясно заяви, че няма да дадем пари за Украйна!!!
А като отидЕ при Урсулианците - разписвА, разписвА....
И за еврото така...
12:37 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
До коментар #8 от "родител":8 докога такива радеви подлоги по сайтовете ще разпространяват клевети и са толерирани с цел заблуда на малоумниците само радеви подлоги клеветят очернят заплашват върлуват необезпокоявани от години ТОВА Е ДИКТАТ
12:38 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И това кой го казва?
12:39 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анонимен
12:40 25.10.2026
24 Кирил
12:40 25.10.2026
25 И кво ?
До коментар #12 от "Малееееее,":Не ти ли е ясно , че щом "партньорите" , които дойдоха крият какви са били дроновете , значи са украински ?! / "Действия срещу журналист" ? То пък един "журналист" !
12:40 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЛЕД МИРНИЯ ДОГОВОР БКП - САЩ.
...
СИ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВСИЧКИТЕ НИ ПРОВАЛИ
.......
НЯМА ДЪРЖАВА В СВЕТА КЪДЕТО ГРАЖДАНИН ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ДИРЕКТНО С ЖАЛБА
.......
А ИМАМЕ 2 РАЗПОКЪСАНИ СЪДА КОИТО САМО
ГОРЯТ ФИНАНСОВ РЕСУРС...
12:40 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 кабакрадев
12:43 25.10.2026
30 Даката
Коментиран от #38
12:43 25.10.2026
31 !!!?
Не случайно демоскопските централи нямат право да са активни по време на изборния процес !!!?
12:44 25.10.2026
32 Като вас ли господине
12:44 25.10.2026
33 Кой го казва?
12:44 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Иван
12:45 25.10.2026
36 радко
12:45 25.10.2026
37 6798
12:45 25.10.2026
38 Даката
До коментар #30 от "Даката":Как можахте на предишните избори да гласувате, за това нещо румен радев... акъл ли нямахте?
Сега за илияна йотова ли се каните, ами то е същото като за румен радев, все кофти в червата русофили.
12:45 25.10.2026
39 ЕДГАР КЕЙСИ
12:46 25.10.2026
40 Дааааа
12:46 25.10.2026
41 Успех!
Толкова за ясните позиции и свирения мач с мадуровки!
12:46 25.10.2026
42 Анджо
12:47 25.10.2026
43 ШОРТ
Коментиран от #49
12:47 25.10.2026
44 Гого
12:47 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ани
12:50 25.10.2026
48 До мозъка
12:50 25.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 в тоз сайт
12:54 25.10.2026
52 Наглост фатмашка без край
12:55 25.10.2026
53 Само Ботев Враца!
12:56 25.10.2026
54 Европейца
12:56 25.10.2026