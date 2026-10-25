Крум Зарков: Гласувайте, важно е да се възползваме от правата си

"Моят избор в момент, когато напрежението в страната и отвън расте, е България в сигурни ръце". Това заяви пред журналисти председателят на НС на БСП Крум Зарков, след като упражни правото си на глас. По думите му президентът е много важна фигура в управлението на държавата - той може да изостря напрежението, може да донесе и успокоителен тон. "Моят избор е да имаме държавен глава, който да допринася за един нормален диалог между всички институции и политически сили, така че България да върви напред, а не да се връща назад към годините на яростно противопоставяне.", категоричен бе той.
Зарков подчерта, че изборът на президент е важен за всички българи и призова: "Важно е да имаме качествен, достоен държавен глава. Апелирам за участие в тези избори, за гласуване. Отнема точно 25 секунди. Важно е да се възползваме от правата си и да упражняваме отговорността си на граждани.".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как се нарича
11:46 25.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СТАНИШЕВ Е ЗА ЙОТОВА И РУСОФИЛИТЕ
......
СЪВСЕМ СЕ ОБЪРКАХ ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАМ
Коментиран от #8
11:48 25.10.2026
3 обективен
11:50 25.10.2026
4 Г н Фекалиев
11:51 25.10.2026
5 Не участвам в тая пародия
11:53 25.10.2026
6 Цвете
11:54 25.10.2026
7 БОЦ - ко
А от утре започва.......
11:55 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Акъл
11:59 25.10.2026
10 Анонимен
12:00 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 1489
власт и пари
а стадото има задьлжения
даньци и да гласува за него
12:03 25.10.2026
15 Ти с какви
12:05 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Много вождове, много....
Това също е вариант на протест. То друго не ни остана.
И ще бъде доста забавно - 27 кандидат-двойки с под 27% изборна активност.
12:10 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.