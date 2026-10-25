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Крум Зарков: Гласувайте, важно е да се възползваме от правата си

Крум Зарков: Гласувайте, важно е да се възползваме от правата си

25 Октомври, 2026 11:45 464 19

  • крум зарков-
  • избори-
  • президент

Важно е да имаме качествен, достоен държавен глава, каза лидерът на БСП

Крум Зарков: Гласувайте, важно е да се възползваме от правата си - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Моят избор в момент, когато напрежението в страната и отвън расте, е България в сигурни ръце". Това заяви пред журналисти председателят на НС на БСП Крум Зарков, след като упражни правото си на глас. По думите му президентът е много важна фигура в управлението на държавата - той може да изостря напрежението, може да донесе и успокоителен тон. "Моят избор е да имаме държавен глава, който да допринася за един нормален диалог между всички институции и политически сили, така че България да върви напред, а не да се връща назад към годините на яростно противопоставяне.", категоричен бе той.

Зарков подчерта, че изборът на президент е важен за всички българи и призова: "Важно е да имаме качествен, достоен държавен глава. Апелирам за участие в тези избори, за гласуване. Отнема точно 25 секунди. Важно е да се възползваме от правата си и да упражняваме отговорността си на граждани.".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как се нарича

    6 0 Отговор
    Председател, който седи на капрата?

    11:46 25.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    СТАНИШЕВИЦА Е ЗА ГЮРОВ И РУСОФОБИТЕ
    .....
    СТАНИШЕВ Е ЗА ЙОТОВА И РУСОФИЛИТЕ
    ......
    СЪВСЕМ СЕ ОБЪРКАХ ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАМ

    Коментиран от #8

    11:48 25.10.2026

  • 3 обективен

    10 1 Отговор
    БСП отдавна са в умряла кома , и ако си мислят ,че от тях зависи дали Йотова ще е президент , по добре да си носят цветята !!

    11:50 25.10.2026

  • 4 Г н Фекалиев

    5 1 Отговор
    Още от римската империя гласуваме и променяме само инструментите начина на мислене е един и същ..Еволюцията е спряла грабеж , разврат ,алчност, войни .. От кон на кола от копие на танк от пощальон на смартфон..! Технологията ще ни унищожи по бързо като не знаем как да я използваме..

    11:51 25.10.2026

  • 5 Не участвам в тая пародия

    6 1 Отговор
    Аха,направо тичам към урните.Знаейки че машините са настроени на името на Йоца,простж тръпна от киф че ще гласувам.

    11:53 25.10.2026

  • 6 Цвете

    3 1 Отговор
    ТИ ЗА КОГО ГЛАСУВА ? 😅

    11:54 25.10.2026

  • 7 БОЦ - ко

    3 1 Отговор
    Днес е ден за гласуванье,
    А от утре започва.......

    11:55 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Акъл

    6 0 Отговор
    от Кацамунски , че и за права забръщолевил ?

    11:59 25.10.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    РАДЕВАТА ДИКТАТУРА Е ТУК А ВСИЧКИ СТОЯТ ЗАЩО НЕ ИЗЛИЗА НИКОЙ

    12:00 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1489

    3 0 Отговор
    той права имал като плитик
    власт и пари

    а стадото има задьлжения
    даньци и да гласува за него

    12:03 25.10.2026

  • 15 Ти с какви

    6 0 Отговор
    права се подреди на държавна ясла ? Както и другите такива червени - с безобразни лъжи и фалшиви обещания към българските граждани , мръснишки и подло ! Марш !

    12:05 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Много вождове, много....

    4 0 Отговор
    Ще бъде доста забавно, ако изборната активност не мине 20%.
    Това също е вариант на протест. То друго не ни остана.
    И ще бъде доста забавно - 27 кандидат-двойки с под 27% изборна активност.

    12:10 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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