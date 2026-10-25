Крум Зарков: Гласувайте, важно е да се възползваме от правата си

"Моят избор в момент, когато напрежението в страната и отвън расте, е България в сигурни ръце". Това заяви пред журналисти председателят на НС на БСП Крум Зарков, след като упражни правото си на глас. По думите му президентът е много важна фигура в управлението на държавата - той може да изостря напрежението, може да донесе и успокоителен тон. "Моят избор е да имаме държавен глава, който да допринася за един нормален диалог между всички институции и политически сили, така че България да върви напред, а не да се връща назад към годините на яростно противопоставяне.", категоричен бе той.

Зарков подчерта, че изборът на президент е важен за всички българи и призова: "Важно е да имаме качествен, достоен държавен глава. Апелирам за участие в тези избори, за гласуване. Отнема точно 25 секунди. Важно е да се възползваме от правата си и да упражняваме отговорността си на граждани.".