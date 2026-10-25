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Ивелин Михайлов: Гласувам за промяна на системата
  Тема: Избори

Ивелин Михайлов: Гласувам за промяна на системата

25 Октомври, 2026 10:50 320 13

  • ивелин михайлов-
  • президентски избори-
  • величие-
  • неофит рилски-
  • избирателна активност

Кандидатът за президент гласува в Неофит Рилски и призова българите да не се влияят от социологическите проучвания

Ивелин Михайлов: Гласувам за промяна на системата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски и призова българите да упражнят правото си на глас, без да се влияят от социологическите проучвания.

Михайлов заяви, че гласува за промяна на системата и за държава, в която законите и Конституцията се спазват. По думите му гражданите трябва да знаят какво могат да очакват от институциите.

„Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба. Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним“, каза Михайлов.

Лидерът на политическа партия „Величие“ прогнозира, че вероятно ще има втори тур. Според него избирателната активност няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран президент още на първия тур.

Коментар за убийството на Слави Бинев

Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев. Той заяви, че според него случаят не е свързан с изборите, а с промяната на цялата система.

По думите му вече има четири или пет знакови убийства. Михайлов каза още, че според него се наблюдава последователност при отстраняването на фигури, свързани с предишното и настоящото управление.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучето на Мими 🐕

    2 1 Отговор
    Фараонеееее!🤣🐕👍

    10:52 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 14/88

    1 1 Отговор
    тоз не би ли журналист тука скоро

    10:53 25.10.2026

  • 5 Пич

    3 1 Отговор
    Абе тези ги знаем бе, дайте някакви нормални хора без обсесии, които са решили да стават президенти!!!

    10:54 25.10.2026

  • 6 Овчар

    2 1 Отговор
    Днес ще гласуват само кочаните в България другите ще хапнат и ще пийнат..!

    10:54 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз да си го кажа

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    Време Възрожденско е настанало и колкото повече злобейте, толкова по-добре.

    10:55 25.10.2026

  • 9 ЦК на БКП

    0 0 Отговор
    Щом и мумиите.... - "цъфнахме и вързахме"....

    10:58 25.10.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Няма да те бъде

    11:00 25.10.2026

  • 11 Калеко Алеко

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "14/88":

    Ко риече?

    11:00 25.10.2026

  • 12 Въпрос

    0 0 Отговор
    Как Ивелин се е сдобил с парите, които има? Защото в прехода много мутри бяха първоначално заредени с куфарчета. Неговото семейство има общо с тези събития? По какъв начин са се сдобили с парите, имотите и бизнесите? Давани ли са им?

    11:02 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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