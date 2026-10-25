Ивелин Михайлов: Гласувам за промяна на системата

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски и призова българите да упражнят правото си на глас, без да се влияят от социологическите проучвания.

Михайлов заяви, че гласува за промяна на системата и за държава, в която законите и Конституцията се спазват. По думите му гражданите трябва да знаят какво могат да очакват от институциите.

„Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба. Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним“, каза Михайлов.

Лидерът на политическа партия „Величие“ прогнозира, че вероятно ще има втори тур. Според него избирателната активност няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран президент още на първия тур.

Коментар за убийството на Слави Бинев

Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев. Той заяви, че според него случаят не е свързан с изборите, а с промяната на цялата система.

По думите му вече има четири или пет знакови убийства. Михайлов каза още, че според него се наблюдава последователност при отстраняването на фигури, свързани с предишното и настоящото управление.