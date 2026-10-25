„Маркет ЛИНКС“: 5,8% избирателна активност към 11,30 ч

Избирателната активност на президентските избори е 5,8% към 11:30 ч. по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Предварителните очаквания на агенцията са за около 39% участие на първия тур.
„Ключовият въпрос на тези избори е именно колко граждани ще отидат до урните“, посочи социологът Добромир Живков. По думите му общественото напрежение по теми като сигурността и ескалацията в Черно море може да мобилизира част от избирателите.
Гласуването продължава до 20:00 ч.
Българските граждани избират президент и вицепрезидент. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Ако пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 ч.
Вотът се провежда в страната и в секциите извън България. Според правилата за конкретната секция избирателите могат да гласуват с машина или с хартиена бюлетина. Данните за активността ще се проследяват през целия изборен ден.
Президентска двойка може да бъде избрана още на първия тур, ако получи повече от половината действителни гласове и в гласуването са участвали повече от половината избиратели по списък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #7, #11, #23
11:58 25.10.2026
3 1488
сутринта като беше 0.5 ми се изправиха косите
11:59 25.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... " НАЙ БЕДНАТА СТРАНА В ЕС ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ:)
11:59 25.10.2026
5 Анонимен
Коментиран от #8
11:59 25.10.2026
6 НСО, ДОЦА И РАДЕВ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ!
12:04 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Анонимен":Мадуровките ги докараха в България петроханците от ППДБ, щото без тях щяха да гледат парламента отвън.
Коментиран от #22
12:04 25.10.2026
9 БОЦ - ко
И без избори се знае кой печели 😭
12:06 25.10.2026
10 Кирил
12:08 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:15 25.10.2026
14 ГЛАСУВАТ САМО РОДНИНИТЕ?
12:16 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Смока
12:23 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Не, 9- и песимист, не!":Шегуваш се , нали? Я погледни календара. Днес не е 1-ви април.
12:29 25.10.2026
21 Защо?
12:33 25.10.2026
22 Анонимен
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":А сега лично Радев диктаторски ги наложи сега радев ги наложи лично защо пишеш измислици В ГЕРМАНИЯ СЕ ГЛАСУВА С ХАРТИЯ И ПО ПОЩАТА а тук Диктатор ми налага президенството тези двамата го използват за лични целиняма закони за тези двамата ЗАЩО
12:34 25.10.2026
23 Роскомнадзор
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Какви ги вършиш в гнилия запад? Твоите данъци отиват за оръжие за Украйна. На балотажа гласувай в Москва!
12:35 25.10.2026