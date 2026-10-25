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„Маркет ЛИНКС“: 5,8% избирателна активност към 11,30 ч
  Тема: Избори

„Маркет ЛИНКС“: 5,8% избирателна активност към 11,30 ч

25 Октомври, 2026 11:54 779 23

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • маркет линкс-
  • добромир живков

Социологическата агенция очаква около 39% участие на първия тур. Българите гласуват за президент и вицепрезидент

„Маркет ЛИНКС“: 5,8% избирателна активност към 11,30 ч - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на президентските избори е 5,8% към 11:30 ч. по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Предварителните очаквания на агенцията са за около 39% участие на първия тур.

„Ключовият въпрос на тези избори е именно колко граждани ще отидат до урните“, посочи социологът Добромир Живков. По думите му общественото напрежение по теми като сигурността и ескалацията в Черно море може да мобилизира част от избирателите.

Гласуването продължава до 20:00 ч.

Българските граждани избират президент и вицепрезидент. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Ако пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 ч.

Вотът се провежда в страната и в секциите извън България. Според правилата за конкретната секция избирателите могат да гласуват с машина или с хартиена бюлетина. Данните за активността ще се проследяват през целия изборен ден.

Президентска двойка може да бъде избрана още на първия тур, ако получи повече от половината действителни гласове и в гласуването са участвали повече от половината избиратели по списък.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор
    Гласувах във Великобритания. На половин час с кола, платих за паркинг, но дадох гласа си за България без намеса във война, без Истанбулски конвенции, без скакалци от друга цивилизация да я налазват, без секти по хижите, които да примамват деца. Гласувах за президент, който не е наркозависим, лекуван в наркокомуна .

    Коментиран от #7, #11, #23

    11:58 25.10.2026

  • 3 1488

    6 1 Отговор
    колко вьлнуващо
    сутринта като беше 0.5 ми се изправиха косите

    11:59 25.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    АЗ БИХ ПОСТАВИЛ ТЕЗИСА МАЛКО ПО - РАЗЛИЧНО
    .... " НАЙ БЕДНАТА СТРАНА В ЕС ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ:)

    11:59 25.10.2026

  • 5 Анонимен

    7 7 Отговор
    Толкова милиони радев разсава с мадуровките за да назначи Драгойчева защо тези двамата използват президенството за лични цели и изобщонеи се търси отговорност

    Коментиран от #8

    11:59 25.10.2026

  • 6 НСО, ДОЦА И РАДЕВ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ!

    3 5 Отговор
    ВИДИШ ЛИ КОЛА СЪС СИН БУРКАН - ЛЯГАЙ НА ЗЕМЯТА!

    12:04 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Мадуровките ги докараха в България петроханците от ППДБ, щото без тях щяха да гледат парламента отвън.

    Коментиран от #22

    12:04 25.10.2026

  • 9 БОЦ - ко

    3 2 Отговор
    Не дрънкайте ми "врели, некипели"
    И без избори се знае кой печели 😭

    12:06 25.10.2026

  • 10 Кирил

    6 1 Отговор
    Което значи че тази институция е излишна, паразитна. Струва 80 милиона евро годишно. С тези пари се прави по една модерна оборудвана болница

    12:08 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    На предните избори хората гласуваха и какво получиха НИЩО Сега ще почнат вопли плонжове анализи и сказки А да видиме сега защо се стигна до тук

    12:15 25.10.2026

  • 14 ГЛАСУВАТ САМО РОДНИНИТЕ?

    5 1 Отговор
    РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ ПОЛИТИЦИТЕ. НАРОДА ОЧАКВАШЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ А КАКВО ПОЛУЧИ?

    12:16 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Смока

    2 1 Отговор
    Спят още хората.

    12:23 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Не, 9- и песимист, не!":

    Шегуваш се , нали? Я погледни календара. Днес не е 1-ви април.

    12:29 25.10.2026

  • 21 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо изтрихте коментара ми?! Лъжа ли е, че процентите на фатмашката слугиня се топят като майски сняг и разликата с Гюров вече е под 8%! Лъжа ли , че има надежда България да бъде свободна от фатмащина и да не е застаршена от второ руско робство?

    12:33 25.10.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    А сега лично Радев диктаторски ги наложи сега радев ги наложи лично защо пишеш измислици В ГЕРМАНИЯ СЕ ГЛАСУВА С ХАРТИЯ И ПО ПОЩАТА а тук Диктатор ми налага президенството тези двамата го използват за лични целиняма закони за тези двамата ЗАЩО

    12:34 25.10.2026

  • 23 Роскомнадзор

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Какви ги вършиш в гнилия запад? Твоите данъци отиват за оръжие за Украйна. На балотажа гласувай в Москва!

    12:35 25.10.2026

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