„Маркет ЛИНКС“: 5,8% избирателна активност към 11,30 ч

Избирателната активност на президентските избори е 5,8% към 11:30 ч. по данни на социологическата агенция „Маркет ЛИНКС“. Предварителните очаквания на агенцията са за около 39% участие на първия тур.

„Ключовият въпрос на тези избори е именно колко граждани ще отидат до урните“, посочи социологът Добромир Живков. По думите му общественото напрежение по теми като сигурността и ескалацията в Черно море може да мобилизира част от избирателите.

Гласуването продължава до 20:00 ч.

Българските граждани избират президент и вицепрезидент. Изборният ден започна в 7:00 ч. и трябва да приключи в 20:00 ч. Ако пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 ч.

Вотът се провежда в страната и в секциите извън България. Според правилата за конкретната секция избирателите могат да гласуват с машина или с хартиена бюлетина. Данните за активността ще се проследяват през целия изборен ден.

Президентска двойка може да бъде избрана още на първия тур, ако получи повече от половината действителни гласове и в гласуването са участвали повече от половината избиратели по списък.