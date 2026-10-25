Изборният ден започна с проблеми с машини в няколко области, протича спокойно

Изборният ден за президентските избори започна в 07:00 часа в 12 669 секции в страната. В първите часове бяха отчетени технически проблеми с машини в няколко области, а в Бургас и Хасковско отделни секции преминаха към гласуване с хартиени бюлетини.

Машини не сработиха в Бургас и Хасковско

В Бургас 36-а секция премина на хартия заради неработеща машина. В някои секции в града до 08:00 часа не е бил отчетен нито един глас, а началото на вота е било съпроводено с ниска активност.

„Още вчера тази машина беше под съмнение, тъй като беше установен проблем с нейния четец. Тази сутрин отново бе направен опит да бъде стартиран изборният ден с нея, но отново възникна проблем“, обясни председателят на РИК-Бургас Георги Михов. По думите му е възможно подобен проблем да има и в още една секция.

В област Хасково машина не е заработила в село Елена, въпреки опита на техник да я поправи. В секцията, в която имат право да гласуват около 370 души, изборите продължават с хартиени бюлетини. В областта са разкрити 475 секции за около 225 000 избиратели. Четири машини са имали проблем със стартирането заради преминаването към зимно часово време, но неизправностите са били отстранени. Няколко членове на секционни комисии не са се явили, като са били заменени.

Над 400 000 избиратели във Варна

Във Варна секциите са отворили без съществени затруднения. При няколко машини са установени проблеми, но те са били отстранени бързо. Право на глас в областта имат над 400 000 души.

Сред тях са моряци на кораби. Секция на борда може да бъде образувана при наличие на поне 10 български граждани от екипажа, които искат да гласуват. Капитанът изпълнява функциите на председател на секционната комисия, а резултатите се отчитат чрез радиовръзка с Районната избирателна комисия.

Пловдив: 2312 души гласуват за първи път

В Пловдив всички секции са отворили навреме. Право на глас имат над 305 000 души, сред които 2312 младежи, навършили пълнолетие. В списъците са включени и шестима столетници.

Машинно гласуване е организирано в 466 от общо 488 секции. Над 60 екипа на енергодружеството за Южна България са в готовност да реагират при прекъсване на електрозахранването.

Нарушение при повторно гласуване в Русе

Всички 335 секции в Русе са отворили навреме. В една от тях машината не е била настроена спрямо зимното часово време и е извикан техник.

В града е установено и едно нарушение. След като машината не е отпечатала разписка, секционната комисия е допуснала избирателят да гласува повторно. В 13 секции са осигурени специални шаблони за хора със зрителни увреждания.

Вот в затворите и ниска активност в началото

В Кърджали са разкрити 546 секции. В над 350 от тях се гласува само машинно, а в почти 200 - само с хартиени бюлетини. В началото на деня активността в областта е била ниска.

В Монтана са отворени всичките 289 секции. Право на глас имат 113 567 души, като в 184 секции се гласува с машини, а в 105 - с хартиени бюлетини.

В Стара Загора изборите се провеждат в 492 секции за 280 923 избиратели. В 367 от тях се гласува само с машина, а в останалите 125 - само с хартиена бюлетина.

В 26 секции в страната могат да гласуват хора, лишени от свобода, които нямат влязла в сила присъда. Право на вот имат 1364 души. В затвора и ареста в Стара Загора са разкрити две секции, в които могат да гласуват 85 души.

В Благоевград изборният ден протича спокойно, въпреки два регистрирани технически проблема с машини, които са били отстранени.