Решителната битка за прокурорската квота във ВСС е днес

Прокурорите гласуват повторно за четирима свои представители във Висшия съдебен съвет. Вотът започна в 8:00 часа и трябва да приключи в 18:00 часа, като в него отново участват всички 25 кандидати.

До повторното гласуване се стигна, след като първият тур на 24 октомври завърши без избран кандидат. От общо 1567 прокурори с право на глас са гласували 1363, а действителните бюлетини са 1350. За да бъде избран кандидат още на първия тур, са били необходими поне 676 гласа.

„Обявяват, че при избора, проведен на 24 октомври 2026 година, няма избрани кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите“, обяви председателят на избирателната комисия Емил Георгиев.

Петков води след първия тур

Най-много гласове е получил Пламен Петков от Софийската районна прокуратура – 479. След него се нареждат Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил с 400 гласа, Красимира Филипова с 365 и Добринка Калчева от Апелативната прокуратура в Пловдив с 337 гласа.

Сред кандидатите с по-близки резултати са още прокурори от различни прокуратури в страната. Разпределението на гласовете от първия тур обаче не определя избраните членове, тъй като на повторния вот всички кандидати отново могат да получат подкрепа.

По-нисък праг за валидност

Правилата предвиждат повторният избор да е редовен, ако в него участват най-малко 33% от прокурорите с право на глас. При първия тур изискването беше за участие на повече от половината от включените в избирателните списъци.

Съгласно правилата при повторното гласуване решаващ е броят на получените гласове. Ако не бъдат избрани четирима кандидати с необходимото мнозинство, за избрани се смятат кандидатите с най-много гласове. При равен резултат се провежда жребий.

Гласуването се провежда с хартиени бюлетини в 29 секции в страната. Отварянето на урните, преброяването и проверката на бюлетините се извършват под видеонаблюдение. Избирателната комисия трябва да обяви резултатите и решението си за редовността на избора до 23:00 часа.

След прокурорския вот предстоят изборите за останалите представители на професионалната квота. Общото събрание на съдиите е насрочено за 31 октомври, а гласуването за техните представители във ВСС ще бъде на 7 ноември. Следователите ще проведат общо събрание на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.

Източници: bnrnews.bg, segabg.com, bta.bg