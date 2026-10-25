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Инджов: Разликата между първия и втория може да се скъси
  Тема: Избори

Инджов: Разликата между първия и втория може да се скъси

25 Октомври, 2026 15:07 1 179 24

  • президентски избори-
  • иво инджов-
  • избирателна активност-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Политологът допуска изненада при много ниска избирателна активност и посочва мотивираното ядро на ПП-ДБ като възможен фактор

Инджов: Разликата между първия и втория може да се скъси - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Възможно е разликата между първия и втория кандидат на президентските избори да се скъси значително при много ниска избирателна активност. Това заяви политологът Иво Инджов пред Българското национално радио в изборния ден.

„Една много ниска избирателна активност може да поднесе и изненада“, каза Инджов. По думите му твърдите ядра на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са силно мотивирани да гласуват, което може да повлияе на дистанцията между водещите кандидатпрезидентски двойки.

Ниска активност и липса на кандидати на големи партии

Инджов свърза слабата активност с вялата предизборна кампания и с факта, че ГЕРБ и ДПС не участват със свои кандидатпрезидентски двойки. Според него решението на ДПС да не подкрепи кандидат на първия тур, както и липсата на собствен кандидат на ГЕРБ, са сред причините за очертаващото се ниско участие.

Политологът допусна, че част от избирателите на ГЕРБ може да не отидат до урните. Той отбеляза и че Андрей Гюров неколкократно е търсил подкрепа сред тези избиратели, но предупреди, че подобен ход може да се окаже спорен за „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Две различни позиции за войната в Украйна

По оценката на Инджов основното политическо противопоставяне в кампанията е свързано с геополитическата ориентация на България и позициите по войната в Украйна. Той определи като едната линия позицията на управляващите и двойката Илияна Йотова – Даниел Вълчев, а като друга – подкрепата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за Андрей Гюров и Георги Кънев.

Според политолога тези външнополитически теми трудно мобилизират избиратели извън твърдите партийни ядра. Той обърна внимание и на факта, че в президентския вот участват 27 кандидатпрезидентски двойки, което според него допълнително разпръсква гласовете.

Балотажът е насрочен за 1 ноември

На изборите за президент и вицепрезидент участват 27 кандидатски листи, като 20 са издигнати от инициативни комитети, а 7 – от политически партии. Ако никоя двойка не получи необходимото мнозинство при изискуемата избирателна активност, на 1 ноември ще се проведе втори тур между двамата кандидати с най-много гласове на първия тур.

Инджов заяви, че окончателната картина ще стане ясна след края на изборния ден.

Източници: bnrnews.bg, segabg.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама дьо Петрохански

    27 34 Отговор
    Точно така, Инджов, българите горят от желание да пукнат на украинския фронт заедно с техните деца за да може такива като теб да станат милиардери за година-две на техен гръб.

    15:11 25.10.2026

  • 2 Хихи

    13 29 Отговор
    А може и да се увеличи

    15:12 25.10.2026

  • 3 хаха

    27 9 Отговор
    И първия, и втория, и третия са пълни бАклуци. Каквото и поселението в Блатото.

    Коментиран от #9

    15:15 25.10.2026

  • 4 хехе

    8 21 Отговор
    И какво като се скъси разликата балотаж ще има при всички случаи.

    15:15 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа!🤔

    5 24 Отговор
    Българите не желаят да гласуват с машини, за предложените им кандидати! Точка!

    15:16 25.10.2026

  • 7 Аве

    8 10 Отговор
    това си е чисто агитиране?!

    15:22 25.10.2026

  • 8 А50

    9 17 Отговор
    Ядрото ПП ДБ е не повиче от 200 000, другото бяха измами. Ако съберат повече от 400 000 значи има нещо гнило

    15:23 25.10.2026

  • 9 А50

    4 17 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Абе така говориш защото така ти уйдисва, но първи си гласувал за тиктокъра Гюру

    Коментиран от #15

    15:26 25.10.2026

  • 10 А50

    5 15 Отговор
    Преди малко гласувах и не ми направи впечатление да е ниска активността. До края сигурно ще има към 35%

    15:28 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Изумен

    2 13 Отговор
    Днес се случва нещо немислимо! Управлението на мунчо кРадев Боташов загуби легитимност и доверие и няма как да управлява занапред. Кандидата на ПБ ,135- годишната БСП (бивша БКП) с 1 милион членове през 1989 г.,на ВМРО на агент Иван ,АБВ на агент Гоце ,Българския антифашистки съюз и още 9 формации не може да победи Гюров издигнат от ИК и подкрепен от ПП-ДБ. Няма как мунчо крадецов да управлява занапред без легитимност и доверие.
    ОСТАВКА

    Коментиран от #16

    15:38 25.10.2026

  • 13 Наго Диго

    2 10 Отговор
    Всичко е нагласено, "обикновените хора" да пропуснат тези избори. "Умните и красивите" са мобилизирани, даже на село не си ходят, за да гласуват в София и големите градове. Генералската групировка разчита на администрацията и партийните ядра, а за останалите кандидати, "каквото се качи".

    Коментиран от #18

    15:39 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 напред към урните народе

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "след малко":

    да изметет червената свлоч!!!

    Коментиран от #19

    15:48 25.10.2026

  • 18 А50

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Наго Диго":

    Така и те равчитат на ниска актшвност, за да изпъкнат. Хората си мислат, че не е много важно да гласуват, но ако по някаква сльчайност спичели случайника Грую ще почнат всякакви диверсии срещу Радев и после честити им пепейци петроханци, милиарди за 404, пълен контрол на урсула над Бългория

    Коментиран от #20

    15:49 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 чибаве

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "А50":

    гренясалакопейко

    15:50 25.10.2026

  • 21 А50

    0 4 Отговор
    Това което ще видим днес е максимума на умнокрасивите, но нормалните да се замислят дали искат петроханци да се разпжреждат с децата ни

    Коментиран от #22, #23

    15:51 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 нормалните хора

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "А50":

    искат да живеят като граждани на развита съвременна и европейска държава където се зачитат правата на всеки а не мракобесен средновековен геноцид по съветски модел!

    15:54 25.10.2026

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор
    Допуска политологът че част от Избирателите на ГЕРБ може да не отидат до Урните- така е,но НА ВТОРИЯ тур?...

    16:06 25.10.2026

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