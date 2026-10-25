Инджов: Разликата между първия и втория може да се скъси

Възможно е разликата между първия и втория кандидат на президентските избори да се скъси значително при много ниска избирателна активност. Това заяви политологът Иво Инджов пред Българското национално радио в изборния ден.

„Една много ниска избирателна активност може да поднесе и изненада“, каза Инджов. По думите му твърдите ядра на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са силно мотивирани да гласуват, което може да повлияе на дистанцията между водещите кандидатпрезидентски двойки.

Ниска активност и липса на кандидати на големи партии

Инджов свърза слабата активност с вялата предизборна кампания и с факта, че ГЕРБ и ДПС не участват със свои кандидатпрезидентски двойки. Според него решението на ДПС да не подкрепи кандидат на първия тур, както и липсата на собствен кандидат на ГЕРБ, са сред причините за очертаващото се ниско участие.

Политологът допусна, че част от избирателите на ГЕРБ може да не отидат до урните. Той отбеляза и че Андрей Гюров неколкократно е търсил подкрепа сред тези избиратели, но предупреди, че подобен ход може да се окаже спорен за „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Две различни позиции за войната в Украйна

По оценката на Инджов основното политическо противопоставяне в кампанията е свързано с геополитическата ориентация на България и позициите по войната в Украйна. Той определи като едната линия позицията на управляващите и двойката Илияна Йотова – Даниел Вълчев, а като друга – подкрепата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за Андрей Гюров и Георги Кънев.

Според политолога тези външнополитически теми трудно мобилизират избиратели извън твърдите партийни ядра. Той обърна внимание и на факта, че в президентския вот участват 27 кандидатпрезидентски двойки, което според него допълнително разпръсква гласовете.

Балотажът е насрочен за 1 ноември

На изборите за президент и вицепрезидент участват 27 кандидатски листи, като 20 са издигнати от инициативни комитети, а 7 – от политически партии. Ако никоя двойка не получи необходимото мнозинство при изискуемата избирателна активност, на 1 ноември ще се проведе втори тур между двамата кандидати с най-много гласове на първия тур.

Инджов заяви, че окончателната картина ще стане ясна след края на изборния ден.

Източници: bnrnews.bg, segabg.com