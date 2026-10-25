Инджов: Разликата между първия и втория може да се скъси

Възможно е разликата между първия и втория кандидат на президентските избори да се скъси значително при много ниска избирателна активност. Това заяви политологът Иво Инджов пред Българското национално радио в изборния ден.
„Една много ниска избирателна активност може да поднесе и изненада“, каза Инджов. По думите му твърдите ядра на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са силно мотивирани да гласуват, което може да повлияе на дистанцията между водещите кандидатпрезидентски двойки.
Ниска активност и липса на кандидати на големи партии
Инджов свърза слабата активност с вялата предизборна кампания и с факта, че ГЕРБ и ДПС не участват със свои кандидатпрезидентски двойки. Според него решението на ДПС да не подкрепи кандидат на първия тур, както и липсата на собствен кандидат на ГЕРБ, са сред причините за очертаващото се ниско участие.
Политологът допусна, че част от избирателите на ГЕРБ може да не отидат до урните. Той отбеляза и че Андрей Гюров неколкократно е търсил подкрепа сред тези избиратели, но предупреди, че подобен ход може да се окаже спорен за „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.
Две различни позиции за войната в Украйна
По оценката на Инджов основното политическо противопоставяне в кампанията е свързано с геополитическата ориентация на България и позициите по войната в Украйна. Той определи като едната линия позицията на управляващите и двойката Илияна Йотова – Даниел Вълчев, а като друга – подкрепата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за Андрей Гюров и Георги Кънев.
Според политолога тези външнополитически теми трудно мобилизират избиратели извън твърдите партийни ядра. Той обърна внимание и на факта, че в президентския вот участват 27 кандидатпрезидентски двойки, което според него допълнително разпръсква гласовете.
Балотажът е насрочен за 1 ноември
На изборите за президент и вицепрезидент участват 27 кандидатски листи, като 20 са издигнати от инициативни комитети, а 7 – от политически партии. Ако никоя двойка не получи необходимото мнозинство при изискуемата избирателна активност, на 1 ноември ще се проведе втори тур между двамата кандидати с най-много гласове на първия тур.
Инджов заяви, че окончателната картина ще стане ясна след края на изборния ден.
Източници: bnrnews.bg, segabg.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лама дьо Петрохански
15:11 25.10.2026
2 Хихи
15:12 25.10.2026
3 хаха
Коментиран от #9
15:15 25.10.2026
4 хехе
15:15 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдаа!🤔
15:16 25.10.2026
7 Аве
15:22 25.10.2026
8 А50
15:23 25.10.2026
9 А50
До коментар #3 от "хаха":Абе така говориш защото така ти уйдисва, но първи си гласувал за тиктокъра Гюру
Коментиран от #15
15:26 25.10.2026
10 А50
15:28 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Изумен
ОСТАВКА
Коментиран от #16
15:38 25.10.2026
13 Наго Диго
Коментиран от #18
15:39 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 напред към урните народе
До коментар #16 от "след малко":да изметет червената свлоч!!!
Коментиран от #19
15:48 25.10.2026
18 А50
До коментар #13 от "Наго Диго":Така и те равчитат на ниска актшвност, за да изпъкнат. Хората си мислат, че не е много важно да гласуват, но ако по някаква сльчайност спичели случайника Грую ще почнат всякакви диверсии срещу Радев и после честити им пепейци петроханци, милиарди за 404, пълен контрол на урсула над Бългория
Коментиран от #20
15:49 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 чибаве
До коментар #18 от "А50":гренясалакопейко
15:50 25.10.2026
21 А50
Коментиран от #22, #23
15:51 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 нормалните хора
До коментар #21 от "А50":искат да живеят като граждани на развита съвременна и европейска държава където се зачитат правата на всеки а не мракобесен средновековен геноцид по съветски модел!
15:54 25.10.2026
24 оня с коня
16:06 25.10.2026