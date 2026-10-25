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Кирил Вълчев: Президентството да бъде място за съгласие
  Тема: Избори

Кирил Вълчев: Президентството да бъде място за съгласие

25 Октомври, 2026 15:04 531 21

  • кирил вълчев-
  • президентски избори-
  • избори 2026-
  • избирателна активност-
  • българия

Кандидатът за вицепрезидент призова гражданите да гласуват и посочи демографията като най-важната национална тема

Кирил Вълчев: Президентството да бъде място за съгласие - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на глас и призова гражданите да участват в изборите. Той благодари на вече гласувалите и изрази надежда избирателната активност да се увеличи до края на изборния ден.

„Аз гласувах за това президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Най-важната е в България да има повече българи – те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома“, заяви Вълчев.

Като основа за развитието на страната той посочи общество, основано на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие и знание.

Вълчев свърза гласуването с навечерието на Димитровден и с историческата памет за българската държавност.

„Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата „Свети Димитър“ в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

По думите му чрез участието си във вота гражданите поемат отговорност не само към паметта за българската държавност, но и към бъдещето на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боко

    5 1 Отговор
    Имаме човек,имама човек и там,имаме човек,който има човек

    15:08 25.10.2026

  • 3 Сила

    13 1 Отговор
    Пътешественика на държавни разноски се готви за ново околосветско пътешествие за сметка на данъкоплатците !!!
    Обърнете внимание на телосложението му , врата , гърба и по надолу и прочетете описанието на кир Михалаки ....класика !!! Нищо ново 150 години по късно ...

    Коментиран от #9

    15:09 25.10.2026

  • 4 Сачева

    2 3 Отговор
    Нашето си е най- хубаво

    15:09 25.10.2026

  • 5 Радио Ереван

    15 1 Отговор
    Гледам Вълчев и си мисля, че, ако имаше награди "Аскеер" за политически театър, Радев щеше да ги обере всичките – за постановка, за режисура, за сценични ефекти и за главна роля. Самородният му талант се прояви, още като беше президент…

    15:09 25.10.2026

  • 6 Посмешище

    15 1 Отговор
    Неизбръснат , с бяла риза и черно сако - като келнер махмурлия ! На Йоца кавалера ръси тъпни крилати !

    Коментиран от #10

    15:12 25.10.2026

  • 7 Анджо

    7 4 Отговор
    Да, като спечели и със всичко ще се съгласяват с господин КЕШ. Сега ще видим колко са русофилите, защото те само ще ходят да гласуват за тоя.

    15:13 25.10.2026

  • 8 Анджо

    6 2 Отговор
    Хората не искат да гласуват защото ще се развалят машините и после трябва да купуваме нови.😂😂😂🤭🙆

    15:15 25.10.2026

  • 9 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    той врат няма , главата му направо върху торса !

    Коментиран от #11

    15:15 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Айде,бе.Разбрахме ви

    6 1 Отговор
    Президенството е място за разбиране с наркотрафикантите.

    15:24 25.10.2026

  • 13 Ъхъм, с Радев се разбирате

    6 1 Отговор
    От един калъп сте вадени.

    15:26 25.10.2026

  • 14 Пълно разбирателство

    8 1 Отговор
    Мир и любов.
    Роднина, милиционер, роднина,милиционер...
    И така далее..., както казва шефът им Путин.

    15:28 25.10.2026

  • 15 е защо така

    3 1 Отговор
    превърнете го в място за къпане

    15:33 25.10.2026

  • 16 Съгласие като досега

    7 1 Отговор
    с наркоси и копринки

    15:34 25.10.2026

  • 17 Съгласие

    6 1 Отговор
    с льольо и йочка! Не и не!

    15:35 25.10.2026

  • 18 Въпрос

    8 1 Отговор
    Този смешно ли ще е вицето на Йотова?

    15:41 25.10.2026

  • 19 Не се

    5 1 Отговор
    А може ли да броим с арабски числа?😅

    15:45 25.10.2026

  • 20 Избирай

    5 1 Отговор
    народе, между наркотрафикант и наркозависим.

    15:57 25.10.2026

  • 21 опа

    2 0 Отговор
    Олио Мазнев

    16:03 25.10.2026

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