Кирил Вълчев: Президентството да бъде място за съгласие

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на глас и призова гражданите да участват в изборите. Той благодари на вече гласувалите и изрази надежда избирателната активност да се увеличи до края на изборния ден.

„Аз гласувах за това президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Най-важната е в България да има повече българи – те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома“, заяви Вълчев.

Като основа за развитието на страната той посочи общество, основано на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие и знание.

Вълчев свърза гласуването с навечерието на Димитровден и с историческата памет за българската държавност.

„Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата „Свети Димитър“ в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа“, посочи кандидатът за вицепрезидент.

По думите му чрез участието си във вота гражданите поемат отговорност не само към паметта за българската държавност, но и към бъдещето на страната.