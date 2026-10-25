Кирил Вълчев: Президентството да бъде място за съгласие

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев упражни правото си на глас и призова гражданите да участват в изборите. Той благодари на вече гласувалите и изрази надежда избирателната активност да се увеличи до края на изборния ден.
„Аз гласувах за това президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Най-важната е в България да има повече българи – те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома“, заяви Вълчев.
Като основа за развитието на страната той посочи общество, основано на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие и знание.
Вълчев свърза гласуването с навечерието на Димитровден и с историческата памет за българската държавност.
„Защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата „Свети Димитър“ в Търново. Така че с гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа“, посочи кандидатът за вицепрезидент.
По думите му чрез участието си във вота гражданите поемат отговорност не само към паметта за българската държавност, но и към бъдещето на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Боко
15:08 25.10.2026
3 Сила
Обърнете внимание на телосложението му , врата , гърба и по надолу и прочетете описанието на кир Михалаки ....класика !!! Нищо ново 150 години по късно ...
Коментиран от #9
15:09 25.10.2026
4 Сачева
15:09 25.10.2026
5 Радио Ереван
15:09 25.10.2026
6 Посмешище
Коментиран от #10
15:12 25.10.2026
7 Анджо
15:13 25.10.2026
8 Анджо
15:15 25.10.2026
9 Ами
До коментар #3 от "Сила":той врат няма , главата му направо върху торса !
Коментиран от #11
15:15 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Айде,бе.Разбрахме ви
15:24 25.10.2026
13 Ъхъм, с Радев се разбирате
15:26 25.10.2026
14 Пълно разбирателство
Роднина, милиционер, роднина,милиционер...
И така далее..., както казва шефът им Путин.
15:28 25.10.2026
15 е защо така
15:33 25.10.2026
16 Съгласие като досега
15:34 25.10.2026
17 Съгласие
15:35 25.10.2026
18 Въпрос
15:41 25.10.2026
19 Не се
15:45 25.10.2026
20 Избирай
15:57 25.10.2026
21 опа
16:03 25.10.2026