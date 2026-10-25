Спречкване в Пловдив заради шапка на член на СИК

Спречкване между двама избиратели и член на секционна избирателна комисия е станало в изборна секция в Средно училище „Димитър Матевски“ в район „Тракия“ в Пловдив. Сигналът е подаден от други членове на комисията, съобщи председателят на 16-а Районна избирателна комисия – Пловдив град Ивайло Василев.
По данни на членовете на СИК техният колега е излязъл извън изборното помещение, където е бил забелязан от мъж и жена. Двамата не са одобрили шапката му, на която е имало знак. Василев заяви: „Не става дума за агитация или призив за гласуване.“
След като членът на комисията се върнал в секцията, двамата избиратели го последвали и започнали спор с него. Те направили опит да му отнемат шапката, а при последвалото бутане той залитнал и ударил друг член на СИК, който се намирал зад него.
На място е имало полицай, който е прекратил действията на двамата избиратели и ги е извел от секцията. Снети са обяснения от тримата участници в спречкването.
„Можеше да ескалира, но благодарение на бързата намеса на служителя на МВР това не се случи“, каза Ивайло Василев. Към момента няма данни за повдигнати обвинения по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Столичанин
15:30 25.10.2026
2 Цвете
15:34 25.10.2026
3 Жоржета стресираща
15:34 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Евгени от Алфапласт
15:35 25.10.2026
6 Цвете
15:36 25.10.2026
7 Шефа на пиар отдела на Румен Радев
Николай Бареков:
🚨🅱️Сглобката отврати хората, за да изпъкне корпоративния вот и стяга кървава война за балотажа❗️
С компроматната си кампания Асен Василев, Ивайло Мирчев и неговите силиконови тролове направиха всичко възможно да отвратят и погнусят хората.
Това бе планирана стратегия, за да остане основно корпоративния вот на първи тур, където ДПС и ГЕРБ, които ужким не участват, всъщност са най-силни❗️
15:36 25.10.2026
8 Изумен
ОСТАВКА
15:39 25.10.2026
9 Искали да му скроят шапката
15:42 25.10.2026
10 604
15:43 25.10.2026
11 Чума
15:44 25.10.2026
12 Не е интересно
"Господ пази лудите и пияните" (народна поговорка).
15:45 25.10.2026
13 РЕАЛИСТ
15:48 25.10.2026
14 РЕАЛИСТ
16:01 25.10.2026