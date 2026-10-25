Новини
България »
Пловдив »
Спречкване в Пловдив заради шапка на член на СИК
  Тема: Избори

Спречкване в Пловдив заради шапка на член на СИК

25 Октомври, 2026 15:28 774 14

  • пловдив-
  • избори-
  • сик-
  • избирателна секция-
  • ивайло василев

Двама избиратели са последвали члена на комисията в секцията и са направили опит да му отнемат шапката. Полицаят на място е прекратил конфликта

Спречкване в Пловдив заради шапка на член на СИК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Спречкване между двама избиратели и член на секционна избирателна комисия е станало в изборна секция в Средно училище „Димитър Матевски“ в район „Тракия“ в Пловдив. Сигналът е подаден от други членове на комисията, съобщи председателят на 16-а Районна избирателна комисия – Пловдив град Ивайло Василев.

По данни на членовете на СИК техният колега е излязъл извън изборното помещение, където е бил забелязан от мъж и жена. Двамата не са одобрили шапката му, на която е имало знак. Василев заяви: „Не става дума за агитация или призив за гласуване.“

След като членът на комисията се върнал в секцията, двамата избиратели го последвали и започнали спор с него. Те направили опит да му отнемат шапката, а при последвалото бутане той залитнал и ударил друг член на СИК, който се намирал зад него.

На място е имало полицай, който е прекратил действията на двамата избиратели и ги е извел от секцията. Снети са обяснения от тримата участници в спречкването.

„Можеше да ескалира, но благодарение на бързата намеса на служителя на МВР това не се случи“, каза Ивайло Василев. Към момента няма данни за повдигнати обвинения по случая.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Столичанин

    11 14 Отговор
    М@йните са селяндури като всички останали провинциалисти 😆

    15:30 25.10.2026

  • 2 Цвете

    6 2 Отговор
    А ЗАЩО НЕ МУ " СКРОИХА " КАПАН И ДА ГО ИЗХВЪРЛЯТ ОТ СЕКЦИЯТА.НЯКОЙ СНИМАЛ ЛИ Е ? ШАПКАТА В РЪЦЕТЕ НА ПОЛИЦАИТЕ ЛИ Е? ДУШМАНИ И ПРЕДАТЕЛИ НАВСЯКЪДЕ, ЩО ЗА МРЪСНА РАБОТА? ТОЗИ ГО ПОКАЖЕТЕ ДОВЕЧЕРА ПО ВСИЧКИ ТЕЗИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. 🤔✊️👎

    15:34 25.10.2026

  • 3 Жоржета стресираща

    7 0 Отговор
    Малко свежест в тоа мижав интерес😀

    15:34 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    5 3 Отговор
    "О, Зайо, ти що си с шапка?"🤣

    15:35 25.10.2026

  • 6 Цвете

    4 1 Отговор
    Т Е Л Е В И З И И.ТОЗИ ГО ПОКАЖЕТЕ НА ВСЯКА ЦЕНА. С ШАПКА ИЛИ БЕЗ ШАПКА ,НЯМА ЗНАЧЕНИЕ. 🚔👮😠🤦‍♂️🫡🫵🤥🤔🇧🇬🇪🇺🇪🇺

    15:36 25.10.2026

  • 7 Шефа на пиар отдела на Румен Радев

    4 2 Отговор
    Николай Бареков реве като карпатски вълк от краха на регресивните ,червените, на гоце и агент иван и ние идваме на Манолова,които претърпяват разгром-
    Николай Бареков:
    🚨🅱️Сглобката отврати хората, за да изпъкне корпоративния вот и стяга кървава война за балотажа❗️

    С компроматната си кампания Асен Василев, Ивайло Мирчев и неговите силиконови тролове направиха всичко възможно да отвратят и погнусят хората.
    Това бе планирана стратегия, за да остане основно корпоративния вот на първи тур, където ДПС и ГЕРБ, които ужким не участват, всъщност са най-силни❗️

    15:36 25.10.2026

  • 8 Изумен

    7 7 Отговор
    Днес се случва нещо немислимо! Управлението на мунчо кРадев Боташов загуби легитимност и доверие и няма как да управлява занапред. Кандидата на ПБ ,135- годишната БСП (бивша БКП) с 1 милион членове през 1989 г.,на ВМРО на агент Иван ,АБВ на агент Гоце ,Българския антифашистки съюз и още 9 формации не може да победи Гюров издигнат от ИК и подкрепен от ПП-ДБ. Няма как мунчо крадецов да управлява занапред без легитимност и доверие.
    ОСТАВКА

    15:39 25.10.2026

  • 9 Искали да му скроят шапката

    1 0 Отговор
    Но е нямало НСО наблизо.

    15:42 25.10.2026

  • 10 604

    1 0 Отговор
    СИК или ЦИК, ааххахахахахахаха

    15:43 25.10.2026

  • 11 Чума

    1 1 Отговор
    Минах на 50 метра от секцията! Пуст площад, на един стол пред секцията скучаеше цивилен, почти 60 годишен полицай! На връщане срещнах един тотален аутсайдер, почти 65 годишен, безработен, без пенсия и доходи, пиян, който заяви, че отива да си вземе още 200 грама ракия, напсува изборите и ме призова с доста груб тон да не гласувам! Заявих му, че за да гласувам, трябва да пътувам 15 км в едната посока, а и аз съм на неговото алкохолно положение от обяд! Когато повторно минах през площада, полицаят се запъти към кафемашината, а към СИК плахо пристъпяха две комични фигури - мъж на 50, който не е добре и работи по програма за заетост и почти 80 годишната му майка, известна на младини! Други избиратели не видях! Тези са ги повикали, за да постигнат все пак някаква изборна активност! Членовете на СИК са се засрамили - по 150 евро, председателя 180, плюс боноси за обучение и подредба на секцията вчера, а липсват гласуващи! На всичко отгоре, на балотажа още един транш!

    15:44 25.10.2026

  • 12 Не е интересно

    2 0 Отговор
    Моят фаворит е пияната от мъка секция в Трите кладенци. Ако се кандидатират, ще им гласувам. Те са единствените, които се държат естествено в днешния ден.
    "Господ пази лудите и пияните" (народна поговорка).

    15:45 25.10.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Помня на първите избори след 10-ти ноември, глупавият представител на СДС искаше да се махнат всички пожарогасители от училището, щото били червени и това било агитация. Толкова им е акъла на " демократите

    15:48 25.10.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Президентската институция не е само представителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдебен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечерта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Днес Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 500-600 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    16:01 25.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове