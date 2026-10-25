Спречкване в Пловдив заради шапка на член на СИК

Спречкване между двама избиратели и член на секционна избирателна комисия е станало в изборна секция в Средно училище „Димитър Матевски“ в район „Тракия“ в Пловдив. Сигналът е подаден от други членове на комисията, съобщи председателят на 16-а Районна избирателна комисия – Пловдив град Ивайло Василев.

По данни на членовете на СИК техният колега е излязъл извън изборното помещение, където е бил забелязан от мъж и жена. Двамата не са одобрили шапката му, на която е имало знак. Василев заяви: „Не става дума за агитация или призив за гласуване.“

След като членът на комисията се върнал в секцията, двамата избиратели го последвали и започнали спор с него. Те направили опит да му отнемат шапката, а при последвалото бутане той залитнал и ударил друг член на СИК, който се намирал зад него.

На място е имало полицай, който е прекратил действията на двамата избиратели и ги е извел от секцията. Снети са обяснения от тримата участници в спречкването.

„Можеше да ескалира, но благодарение на бързата намеса на служителя на МВР това не се случи“, каза Ивайло Василев. Към момента няма данни за повдигнати обвинения по случая.