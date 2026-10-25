Столетникът Марин Ганчев: Гласувайте и отстоявайте правата си

На 100 години Марин Ганчев продължава да следи обществения живот и да вярва, че гражданите не трябва да се отказват от правото си на глас. В изборния ден столетникът от Видин отправи ясно послание: „Хората трябва да отстояват правата си като гласуват“.

За Ганчев гласуването е начин човек да изрази позицията си и да участва в решенията, които засягат живота му. Той е роден на 21 август 1926 г. в днешния град Искър, област Плевен, а житейският му път отдавна е свързан с Видин.

От офицерската служба до предприятието във Видин

След завършването на военно училище Марин Ганчев е изпратен като офицер във видински полк. Военната му служба продължава до 1956 г., след което работи в ДМЗ „Георги Димитров“. По-късно оглавява ключови структури в Държавното автомобилно предприятие във Видин.

През 1971 г., когато високите води на Дунав създават напрежение за града и предприятията край реката, Ганчев участва в организацията на действията на автомобилното предприятие. За работата си е удостоен с орден „За гражданска заслуга“ – II степен.

Видин гласува за президент

Посланието на столетника прозвуча в деня на президентските избори. В област Видин са разкрити 256 секции, като в 124 от тях се гласува с машини. В общината право на глас имат 54 154 души.

Към 11 часа избирателната активност в областта е 8,11 процента, съобщи Радио Видин. Гласували са 6421 души от общо 79 129 избиратели в областта. В община Видин активността е 6,28 процента.

Сред избирателите във Видин има и други хора на преклонна възраст. Данните, цитирани от Радио Видин, сочат, че в общината има мъж на 107 години, 100-годишен мъж и три жени, родени през 1923 г.

„Усмивката е сила, усмивката е здраве“

Марин Ганчев не говори само за избори. На 100 години той продължава да чете, да се грижи за градината и лозето си, да се среща с приятели и да пише стихове. През август, когато отбеляза юбилея си, той каза, че любовта към хората и доброто настроение са сред важните опори в живота.

Тогава столетникът рецитира свое стихотворение, посветено на усмивката, и изрече думите: „Усмивката е сила, усмивката е здраве“. Към тях сега добавя и друг съвет – хората да не оставят правата си на чужда воля, а да ги отстояват лично чрез гласа си.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg