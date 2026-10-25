Столетникът Марин Ганчев: Гласувайте и отстоявайте правата си

На 100 години Марин Ганчев продължава да следи обществения живот и да вярва, че гражданите не трябва да се отказват от правото си на глас. В изборния ден столетникът от Видин отправи ясно послание: „Хората трябва да отстояват правата си като гласуват“.
За Ганчев гласуването е начин човек да изрази позицията си и да участва в решенията, които засягат живота му. Той е роден на 21 август 1926 г. в днешния град Искър, област Плевен, а житейският му път отдавна е свързан с Видин.
От офицерската служба до предприятието във Видин
След завършването на военно училище Марин Ганчев е изпратен като офицер във видински полк. Военната му служба продължава до 1956 г., след което работи в ДМЗ „Георги Димитров“. По-късно оглавява ключови структури в Държавното автомобилно предприятие във Видин.
През 1971 г., когато високите води на Дунав създават напрежение за града и предприятията край реката, Ганчев участва в организацията на действията на автомобилното предприятие. За работата си е удостоен с орден „За гражданска заслуга“ – II степен.
Видин гласува за президент
Посланието на столетника прозвуча в деня на президентските избори. В област Видин са разкрити 256 секции, като в 124 от тях се гласува с машини. В общината право на глас имат 54 154 души.
Към 11 часа избирателната активност в областта е 8,11 процента, съобщи Радио Видин. Гласували са 6421 души от общо 79 129 избиратели в областта. В община Видин активността е 6,28 процента.
Сред избирателите във Видин има и други хора на преклонна възраст. Данните, цитирани от Радио Видин, сочат, че в общината има мъж на 107 години, 100-годишен мъж и три жени, родени през 1923 г.
„Усмивката е сила, усмивката е здраве“
Марин Ганчев не говори само за избори. На 100 години той продължава да чете, да се грижи за градината и лозето си, да се среща с приятели и да пише стихове. През август, когато отбеляза юбилея си, той каза, че любовта към хората и доброто настроение са сред важните опори в живота.
Тогава столетникът рецитира свое стихотворение, посветено на усмивката, и изрече думите: „Усмивката е сила, усмивката е здраве“. Към тях сега добавя и друг съвет – хората да не оставят правата си на чужда воля, а да ги отстояват лично чрез гласа си.
Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
15:45 25.10.2026
2 Джензи
15:45 25.10.2026
3 Миличкият комунист!
Файда йок.
Ама да е жив и здрав! Скоро ще гласува пак.
15:47 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нашийник
15:56 25.10.2026
6 Хог
16:10 25.10.2026