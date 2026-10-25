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Столетникът Марин Ганчев: Гласувайте и отстоявайте правата си
  Тема: Избори

Столетникът Марин Ганчев: Гласувайте и отстоявайте правата си

25 Октомври, 2026 15:43 384 6

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100-годишният видинчанин отправи послание към гражданите в изборния ден. Той е сред най-възрастните избиратели в общината

Столетникът Марин Ганчев: Гласувайте и отстоявайте правата си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 100 години Марин Ганчев продължава да следи обществения живот и да вярва, че гражданите не трябва да се отказват от правото си на глас. В изборния ден столетникът от Видин отправи ясно послание: „Хората трябва да отстояват правата си като гласуват“.

За Ганчев гласуването е начин човек да изрази позицията си и да участва в решенията, които засягат живота му. Той е роден на 21 август 1926 г. в днешния град Искър, област Плевен, а житейският му път отдавна е свързан с Видин.

От офицерската служба до предприятието във Видин

След завършването на военно училище Марин Ганчев е изпратен като офицер във видински полк. Военната му служба продължава до 1956 г., след което работи в ДМЗ „Георги Димитров“. По-късно оглавява ключови структури в Държавното автомобилно предприятие във Видин.

През 1971 г., когато високите води на Дунав създават напрежение за града и предприятията край реката, Ганчев участва в организацията на действията на автомобилното предприятие. За работата си е удостоен с орден „За гражданска заслуга“ – II степен.

Видин гласува за президент

Посланието на столетника прозвуча в деня на президентските избори. В област Видин са разкрити 256 секции, като в 124 от тях се гласува с машини. В общината право на глас имат 54 154 души.

Към 11 часа избирателната активност в областта е 8,11 процента, съобщи Радио Видин. Гласували са 6421 души от общо 79 129 избиратели в областта. В община Видин активността е 6,28 процента.

Сред избирателите във Видин има и други хора на преклонна възраст. Данните, цитирани от Радио Видин, сочат, че в общината има мъж на 107 години, 100-годишен мъж и три жени, родени през 1923 г.

„Усмивката е сила, усмивката е здраве“

Марин Ганчев не говори само за избори. На 100 години той продължава да чете, да се грижи за градината и лозето си, да се среща с приятели и да пише стихове. През август, когато отбеляза юбилея си, той каза, че любовта към хората и доброто настроение са сред важните опори в живота.

Тогава столетникът рецитира свое стихотворение, посветено на усмивката, и изрече думите: „Усмивката е сила, усмивката е здраве“. Към тях сега добавя и друг съвет – хората да не оставят правата си на чужда воля, а да ги отстояват лично чрез гласа си.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg


Видин / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    На народа му писна от самозвани политици - крадци, лъжци и простаци. За това на тези избори ги отсвирва с негласуване!

    15:45 25.10.2026

  • 2 Джензи

    2 1 Отговор
    Деди,не знам за кой?!

    15:45 25.10.2026

  • 3 Миличкият комунист!

    3 2 Отговор
    Докато диша, се надява...
    Файда йок.
    Ама да е жив и здрав! Скоро ще гласува пак.

    15:47 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нашийник

    0 0 Отговор
    Това наистина е прецедент на Територията. 100 години във Видин, най-забравеното от Бог място в kочината, си е за Гинес!

    15:56 25.10.2026

  • 6 Хог

    1 0 Отговор
    Всички са от едно котило и делят парсата само заблудения народрец си мисли че нещо зависи от него

    16:10 25.10.2026

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