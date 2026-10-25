Слаба активност във Великобритания за българския вот

Слаба избирателна активност е отчетена във Великобритания в началото на гласуването за президент и вицепрезидент на България. В страната са разкрити 82 секции, а в Лондон и районите с голяма българска общност не се наблюдават обичайните опашки.

Изборният ден започна в 7:00 часа по Гринуич. В четирите секции в българското посолство в Лондон през първите два часа са гласували около 50 души. Подобна е картината и в Баркинг, където живее компактна българска общност и където обичайно активността е сред по-високите.

„За многото години, в които съм отразявал избори, за пръв път виждам толкова малко хора“, заяви кореспондентът на БНР във Великобритания Веселин Паунов.

По информация на БНР във Великобритания са осигурени 27 машини за гласуване. Към ранния следобед няма съобщения за сериозни проблеми с тях. В посолството са отворени допълнителни помещения, за да се улесни попълването на декларациите пред членовете на секционните комисии.

Бурята „Боело“ усложнява гласуването на север

Докато в Лондон и в южните и източните части на Острова времето е спокойно, бурята „Боело“ засегна Шотландия, Северна Англия и Северна Ирландия. За части от северната част на страната са издадени предупреждения за силен вятър, като на места се очакват пориви до 130 километра в час.

Около 10 избирателни секции се намират в райони, които се очаква да бъдат сред най-силно засегнатите. В северозападната част на Англия над 57 000 домакинства са останали без електрозахранване, съобщи „Скай нюз“. Властите предупредиха гражданите да ограничат пътуванията при опасни метеорологични условия.

Българското посолство е създало организация за продължаване на гласуването и при евентуални прекъсвания на електрозахранването. В Северна Ирландия вятърът вече е отслабнал, а в Шотландия остава силен.

Очаква се повече избиратели следобед

Ниската активност се свързва и с факта, че част от българите, които обичайно гласуват във Великобритания, се намират в България заради ученическата ваканция. Друга причина е, че много сънародници работят в неделя и посещават секциите по-късно през деня.

Според наблюденията на изборните комисии и кореспондентите на място потокът от гласуващи може да се увеличи в следобедните часове. Това важи и за северните райони, ако метеорологичната обстановка се подобри. Изборният ден във Великобритания продължава до 21:00 часа местно време.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, news.sky.com