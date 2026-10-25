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Слаба активност във Великобритания за българския вот
  Тема: Избори

Слаба активност във Великобритания за българския вот

25 Октомври, 2026 14:42 666 10

  • избори-
  • великобритания-
  • избирателна активност-
  • бурята боело-
  • българи в чужбина

В страната са разкрити 82 секции, а бурята „Боело“ затруднява достъпа до избирателни места в северните райони

Слаба активност във Великобритания за българския вот - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Слаба избирателна активност е отчетена във Великобритания в началото на гласуването за президент и вицепрезидент на България. В страната са разкрити 82 секции, а в Лондон и районите с голяма българска общност не се наблюдават обичайните опашки.

Изборният ден започна в 7:00 часа по Гринуич. В четирите секции в българското посолство в Лондон през първите два часа са гласували около 50 души. Подобна е картината и в Баркинг, където живее компактна българска общност и където обичайно активността е сред по-високите.

„За многото години, в които съм отразявал избори, за пръв път виждам толкова малко хора“, заяви кореспондентът на БНР във Великобритания Веселин Паунов.

По информация на БНР във Великобритания са осигурени 27 машини за гласуване. Към ранния следобед няма съобщения за сериозни проблеми с тях. В посолството са отворени допълнителни помещения, за да се улесни попълването на декларациите пред членовете на секционните комисии.

Бурята „Боело“ усложнява гласуването на север

Докато в Лондон и в южните и източните части на Острова времето е спокойно, бурята „Боело“ засегна Шотландия, Северна Англия и Северна Ирландия. За части от северната част на страната са издадени предупреждения за силен вятър, като на места се очакват пориви до 130 километра в час.

Около 10 избирателни секции се намират в райони, които се очаква да бъдат сред най-силно засегнатите. В северозападната част на Англия над 57 000 домакинства са останали без електрозахранване, съобщи „Скай нюз“. Властите предупредиха гражданите да ограничат пътуванията при опасни метеорологични условия.

Българското посолство е създало организация за продължаване на гласуването и при евентуални прекъсвания на електрозахранването. В Северна Ирландия вятърът вече е отслабнал, а в Шотландия остава силен.

Очаква се повече избиратели следобед

Ниската активност се свързва и с факта, че част от българите, които обичайно гласуват във Великобритания, се намират в България заради ученическата ваканция. Друга причина е, че много сънародници работят в неделя и посещават секциите по-късно през деня.

Според наблюденията на изборните комисии и кореспондентите на място потокът от гласуващи може да се увеличи в следобедните часове. Това важи и за северните райони, ако метеорологичната обстановка се подобри. Изборният ден във Великобритания продължава до 21:00 часа местно време.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, news.sky.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стенли

    5 16 Отговор
    Днес се случва нещо прекрасно! Управлението на мунчо кРадев Боташов загуби легитимност и доверие и няма как да управлява занапред. Кандидата на ПБ ,135- годишната БСП (бивша БКП) с 1 милион членове през 1989 г.,на ВМРО на агент Иван ,АБВ на агент Гоце ,Българския антифашистки съюз и още 9 формации не може да победи Гюров издигнат от ИК и подкрепен от ПП-ДБ. Няма как мунчо крадецов да управлява занапред без легитимност и доверие.
    ОСТАВКА

    Коментиран от #3, #4

    14:47 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Ако не бяхте пуснали Коцето, да вземе гласове, петроханци щяхте да духате супата още днес. Ще видите на балотажа , какво дърво ще ядете.

    Коментиран от #10

    14:55 25.10.2026

  • 5 Имигрант

    3 6 Отговор
    На българите в чужбина им омръзна да се бирят за по-добър и достоен живот на близки и приятели останали в България, а тези същите непокиси да не си правят даже и труда на 50 метра да отидат и да гласуват.

    После ревът и плачат колко им е трудно и как се надяват от чужбина да им помогнат.

    Да си теглят хомота, да се усмихват и мазнят на мафиотите и да си намерят някой друг, който да им изповядва теглилото.

    Коментиран от #7

    14:55 25.10.2026

  • 6 че вие какво очаквахте?

    1 2 Отговор
    то в българия активността е слаба вие очаквате продажниците да гласуват ?!?! те са си добре там имат си нова държава хубаво им е ама като им сложат бурки и ще се сетят за българия…

    15:27 25.10.2026

  • 7 никой бежанец

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Имигрант":

    забегнал да мие чинии не се ебОрил за по-добър живот за никого освен единствено и само за себе си !!! защото всеки заминал там да живее мисли само за себе си! стига сте изкарвали патриоти егоистите

    15:29 25.10.2026

  • 8 123

    1 0 Отговор
    И защо разкрихте толсова избирателни секции.

    15:30 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Разкарай се с твоя нацист, бре!

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Маргиналите с трите виШи. Лъжльовците ваксинирани антиваксъри. Маскираните ултраси.
    Аре у лево!

    15:37 25.10.2026

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