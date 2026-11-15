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Времето днес, прогноза за неделя, 15 ноември: Облачно и мъгливо, температурите до 12°

Времето днес, прогноза за неделя, 15 ноември: Облачно и мъгливо, температурите до 12°

15 Ноември, 2026 03:51 386 1

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Намалена видимост сутринта в Дунавската равнина и затворените полета. В София максималната температура ще бъде около 8°

Времето днес, прогноза за неделя, 15 ноември: Облачно и мъгливо, температурите до 12° - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предимно облачно време, сутрешни мъгли и температури до 12° се очакват в България в неделя. През нощта валежите в югоизточните райони ще отслабнат и ще спрат, а вятърът в повечето места ще отслабне.

На места в Дунавската равнина и затворените полета ще има мъгла и намалена видимост. Според Националния институт по метеорология и хидрология до обяд видимостта в районите с мъгла ще се подобри. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а в София около 1°.

Облачността отново ще се увеличи

През деня облачността временно ще се разкъса и намалее, но по-късно от запад отново ще се увеличи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде умерен. Максималните температури ще са между 7° и 12°, като в София ще достигнат около 8°.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца, макар през деня да се понижи.

Облачно в планините

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще духа умерен вятър от юг-югозапад, а по високите части временно ще бъде силен от запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 3°.

По Черноморието

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, но по-значителна по южното крайбрежие и през следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър, а максималните температури ще бъдат между 11° и 13°. Температурата на морската вода е между 13° и 16°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.


България
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