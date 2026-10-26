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Черно море е най-смъртоносният морски път през 2026 г
  Тема: Украйна

Черно море е най-смъртоносният морски път през 2026 г

26 Октомври, 2026 19:42 458 14

  • черно море-
  • морски атаки-
  • търговско корабоплаване-
  • украйна-
  • моряци

570 търговски кораба са били атакувани, а загиналите моряци са 40. В Ормузкия проток потвърдените жертви са 24

Черно море е най-смъртоносният морски път през 2026 г - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Черно море се е превърнало в най-смъртоносния морски път за търговското корабоплаване през 2026 г. През годината са нападнати 570 търговски кораба, а потвърдените смъртни случаи сред моряците са 40. Данните на Международната морска организация и британската компания за морска сигурност „Амбри“ са цитирани от „Файненшъл таймс“.

За сравнение, в района на Ормузкия проток са потвърдени 24 загинали моряци. Броят на атаките в Черно море е шест пъти по-висок от този в Персийския залив.

„По мое мнение, плаването през Черно море и навлизането в украински пристанища е почти самоубийство.“

Това заявява Олег Григорюк от Профсъюза на работещите в морския транспорт в Украйна.

Кораби са атакувани и край България и Румъния

Част от търговските кораби са попаднали под ударите при по-широки бомбардировки срещу пристанища. Други, включително край бреговете на България и Румъния, са били самостоятелни цели. Освен огневи атаки са регистрирани и действия срещу навигационните системи.

Според анализа, цитиран от „Файненшъл таймс“, в началото на годината украинските атаки в Черно море са били насочени основно срещу доставките на руски дизел за Крим. През последното тримесечие тенденцията се е променила, като 90% от нападенията по море са свързвани с Русия.

Трафикът през Одеса се срива

Ескалацията вече се отразява пряко върху работата на пристанищата. Одеса е обслужила по-малко от 10 кораба през септември, докато през юли броят им е бил около 400. Моряците са подложени на по-голям риск, застраховките поскъпват, а корабният трафик намалява.

Най-сериозно е засегнат украинският износ на зърно. Киев пренасочва част от товарите към пристанищата по Дунав, но те също са атакувани и не разполагат с капацитета на морските портове. В резултат износът е спаднал със 75% спрямо периода преди войната. Русия от своя страна пренасочва част от износа си към Далечния изток и Азовско море.

Намаляването на приходите от износ има последици и за производителите. По-ниските печалби ограничават средствата за последваща сеитба и създават риск за следващите реколти, което може да се отрази и върху цените на международните пазари.

Ударите засягат все по-често зоните с екипажи

В рамките на ескалацията се наблюдава промяна и в характера на атаките. Според изложената оценка украинската страна все по-често използва удари по мостиците и жилищните помещения на корабите, вместо да се насочва само към машинните отделения.

Така опасността за гражданското корабоплаване вече не се измерва единствено с броя на повредените съдове. Тя засяга пряко екипажите, пристанищната дейност и износа на ключови селскостопански стоки през Черно море.

Източници: euronews.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гелън

    4 0 Отговор
    Еми то затова се нарича Черно море!

    19:43 26.10.2026

  • 2 Мунчо

    3 4 Отговор
    Няма такова нещо. Измисляте си. Тук е мир и любов. Аз съм руски миролюбец.

    19:45 26.10.2026

  • 3 К. Костадинов

    3 2 Отговор
    Не разбирам какво ви пречат миролюбивите братски дронове.

    19:48 26.10.2026

  • 4 Гробар

    6 0 Отговор
    Чудесна реклама за евровизия и следващия летен сезон. Ще спестиме някой лев от реклама.

    19:48 26.10.2026

  • 5 Нормално

    4 1 Отговор
    нАТО чрез Украйна води война срещу Русия, а Русия отвръща на ударите.

    Какво не ви харесва?

    19:51 26.10.2026

  • 6 и да живееш

    0 1 Отговор
    в колхозното блато е пак същото без война от ненаяден червен башибозук във властта.....

    Коментиран от #7

    19:53 26.10.2026

  • 7 Твоят башибозук е в Брюксел,

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "и да живееш":

    начело с урсулите и каите.

    19:54 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дрън-дрън

    3 0 Отговор
    И тая да се обади

    19:55 26.10.2026

  • 11 оня с коня

    3 0 Отговор
    Това че сме граничим с войната е много лошо,но е казано че когато човек губи нещо,не знае пък какво печели.Все пак е редно да отчетем и Плюсовете :1/Поради взаимно ограничаване на Воюващите Държави Цената на Зърното в Свет. мащаб се увеличи Драстично,а БГ е Отличник в ЕС по производството му.Товапък директно рефлектира в доволно завишените Ренти,които вече се получават от Собстнениците на Земя.2/Близостта ни до Украйна способства за бърз и Евтин транспорт на Муниции/Снаряди,Патрони и т.н./,което пък вкарва Свежи пари в джобовете на Работещите в Оръжейната индустрия.Има и още доста предимства,ама да спрем дотук за да не ни завиждат.

    20:01 26.10.2026

  • 12 мероприятие на НЛО

    1 0 Отговор
    ---------През годината са нападнати 570 търговски кораба-----------
    Но пък научихме поне за четири от тях.

    20:07 26.10.2026

  • 13 Мдаа...

    1 1 Отговор
    Обаче няма отказване. От изключително значение е у крайна да получава редовно кораби с морска сол от Египет и да изнася пясък за там. Особено важно е за коалицията на же лаещите. Затова и не спират опитите за доставка. Защото морската сол от Египет е жизнено необходима за здравето на всеки у краински херой, ако и да е изключително взривоопасна.
    Мдааа...

    20:10 26.10.2026

  • 14 Тити

    0 0 Отговор
    Новата атракция ще е да гледаш по залез слънце как дрон потапя кораб.

    20:34 26.10.2026

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