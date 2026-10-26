Черно море е най-смъртоносният морски път през 2026 г

Черно море се е превърнало в най-смъртоносния морски път за търговското корабоплаване през 2026 г. През годината са нападнати 570 търговски кораба, а потвърдените смъртни случаи сред моряците са 40. Данните на Международната морска организация и британската компания за морска сигурност „Амбри“ са цитирани от „Файненшъл таймс“.

За сравнение, в района на Ормузкия проток са потвърдени 24 загинали моряци. Броят на атаките в Черно море е шест пъти по-висок от този в Персийския залив.

„По мое мнение, плаването през Черно море и навлизането в украински пристанища е почти самоубийство.“

Това заявява Олег Григорюк от Профсъюза на работещите в морския транспорт в Украйна.

Кораби са атакувани и край България и Румъния

Част от търговските кораби са попаднали под ударите при по-широки бомбардировки срещу пристанища. Други, включително край бреговете на България и Румъния, са били самостоятелни цели. Освен огневи атаки са регистрирани и действия срещу навигационните системи.

Според анализа, цитиран от „Файненшъл таймс“, в началото на годината украинските атаки в Черно море са били насочени основно срещу доставките на руски дизел за Крим. През последното тримесечие тенденцията се е променила, като 90% от нападенията по море са свързвани с Русия.

Трафикът през Одеса се срива

Ескалацията вече се отразява пряко върху работата на пристанищата. Одеса е обслужила по-малко от 10 кораба през септември, докато през юли броят им е бил около 400. Моряците са подложени на по-голям риск, застраховките поскъпват, а корабният трафик намалява.

Най-сериозно е засегнат украинският износ на зърно. Киев пренасочва част от товарите към пристанищата по Дунав, но те също са атакувани и не разполагат с капацитета на морските портове. В резултат износът е спаднал със 75% спрямо периода преди войната. Русия от своя страна пренасочва част от износа си към Далечния изток и Азовско море.

Намаляването на приходите от износ има последици и за производителите. По-ниските печалби ограничават средствата за последваща сеитба и създават риск за следващите реколти, което може да се отрази и върху цените на международните пазари.

Ударите засягат все по-често зоните с екипажи

В рамките на ескалацията се наблюдава промяна и в характера на атаките. Според изложената оценка украинската страна все по-често използва удари по мостиците и жилищните помещения на корабите, вместо да се насочва само към машинните отделения.

Така опасността за гражданското корабоплаване вече не се измерва единствено с броя на повредените съдове. Тя засяга пряко екипажите, пристанищната дейност и износа на ключови селскостопански стоки през Черно море.

Източници: euronews.bg