Украинските деца се научават да разпознават видовете ракети по звук, преди да научат таблицата за умножение. Това заяви посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук в позиция по повод Световния ден на детето.

„Украинските деца са се научили да различават видовете ракети по звук, преди да научат таблицата за умножение“, пише Илашчук. По думите ѝ те пишат домашните си под звуците на експлозии, прекарват нощи в бомбоубежища и вместо на детски площадки плетат камуфлажни мрежи.

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Децата, родени в Украйна след 24 февруари 2022 г., не познават живота в мир, посочва дипломатът. Част от тях учат онлайн или в подземни помещения заради опасността от руски ракети и дронове. Илашчук отбелязва, че са разрушени хиляди училища, детски градини, библиотеки, болници и центрове за детско творчество.

Стотици загинали и хиляди ранени

По данни, представени от украинския посланик, до ноември 2026 г. при руски обстрели са загинали 771 украински деца, а над 3000 са ранени. Най-малката жертва е била на два дни.

Около 1,6 милиона украински деца остават под контрола на руските окупационни власти, твърди Илашчук. Според нея част от тях са насилствено отведени, а други не могат да напуснат окупираните територии.

Руският комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова публично е заявила за „заселването“ на над 744 000 украински деца в Русия. Илашчук обвинява руските власти, че не предоставят достатъчно информация за местонахождението им, което затруднява установяването на самоличността им и работата по тяхното връщане.

Спор за идентичността на депортираните деца

Посланикът предупреждава и за опити за заличаване на украинската национална идентичност. По думите ѝ на депортирани деца се променя гражданството, те се настаняват в руски семейства и се възпрепятстват опитите им да напуснат страната.

Украинският Регионален център за правата на човека е документирал 165 лагера за превъзпитание, посочва Илашчук. Според нея в тях децата са подложени на милитаризация и русификация. Тя се позовава и на заключенията на Московския механизъм на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, според които действията на Русия са част от умишлена и систематична политика за заличаване на украинската идентичност.

Илашчук твърди още, че руските власти са правили опити да включват украински деца в списъци за обмен на военнопленници. „Децата не могат да бъдат военнопленници. Те не са обект на търг“, заявява дипломатът.

Международни усилия за връщането им

В позицията си посланикът припомня заключения от доклада на генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти за 2025 г., представен на 16 юни 2026 г. В него са документирани убийства и наранявания на деца, нападения срещу училища и болници, сексуално насилие и незаконни депортации.

Според Илашчук през март 2026 г. независима международна анкетна комисия на ООН е определила депортирането и насилственото изчезване на украински деца като престъпления срещу човечеството. Тя посочва и резолюция на Европейския парламент от 12 ноември 2026 г., която според нея определя действията спрямо украинските деца като съответстващи на правното определение за геноцид.

Украйна и Канада са създали Международната коалиция за завръщане на украинските деца като част от инициативата „Bring Kids Back UA“. Към нея са се присъединили 46 държави, Европейският съюз, Съветът на Европа и Парламентарната асамблея на ОССЕ.

До момента са върнати 2825 украински деца, посочва Олеся Илашчук. Според нея завръщането е само началото на дълъг процес на възстановяване.