Здравният министър проверява случая с починалото дете в „Пирогов“

Здравният министър е разпоредила проверка на всички обстоятелства около смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“. Тя ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Инцидентът е станал на 24 октомври. Според хронологията, представена от здравното ведомство, в 12:30 ч. 10-годишното момче е било донесено на ръце от баща си във филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе след падане от трактор.

При постъпването детето е било в съзнание и контактно, с оплаквания от болки в гърба и корема. След медицински преглед, консултация със специалист и оказана спешна помощ състоянието му е било стабилизирано. В 12:53 ч. момчето е транспортирано с линейка към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, придружено от дежурния лекар и майка си.

Линейката е пристигнала в лечебното заведение в 13:55 ч. Детето е било регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

Паралелни проверки и разследване

От „Пирогов“ съобщиха, че при пристигането са установени тежки травми, несъвместими с живота. Болницата е сезирала прокуратурата още на 24 октомври.

„Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие“, заявяват от „Пирогов“.

От лечебното заведение посочват още, че са предприети всички допустими от съвременната медицина мерки за спасяване на живота на детето и че болницата оказва съдействие на компетентните органи.

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на смърт на дете вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност. Към момента няма данни за повдигнато обвинение или установена вина на конкретно лице.

Предстои здравното министерство да изясни обстоятелствата по медицинската помощ и организацията на действията, а прокуратурата да установи фактите по досъдебното производство.

Източници: bntnews.bg