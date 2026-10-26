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Здравният министър проверява случая с починалото дете в „Пирогов“

Здравният министър проверява случая с починалото дете в „Пирогов“

26 Октомври, 2026 21:38 483 5

  • пирогов-
  • здравно министерство-
  • прокуратура-
  • етрополе-
  • починало дете

Здравното министерство започва проверка паралелно с досъдебното производство. Детето е транспортирано от Етрополе след падане от трактор

Здравният министър проверява случая с починалото дете в „Пирогов“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравният министър е разпоредила проверка на всички обстоятелства около смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“. Тя ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Инцидентът е станал на 24 октомври. Според хронологията, представена от здравното ведомство, в 12:30 ч. 10-годишното момче е било донесено на ръце от баща си във филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе след падане от трактор.

При постъпването детето е било в съзнание и контактно, с оплаквания от болки в гърба и корема. След медицински преглед, консултация със специалист и оказана спешна помощ състоянието му е било стабилизирано. В 12:53 ч. момчето е транспортирано с линейка към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, придружено от дежурния лекар и майка си.

Линейката е пристигнала в лечебното заведение в 13:55 ч. Детето е било регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

Паралелни проверки и разследване

От „Пирогов“ съобщиха, че при пристигането са установени тежки травми, несъвместими с живота. Болницата е сезирала прокуратурата още на 24 октомври.

„Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие“, заявяват от „Пирогов“.

От лечебното заведение посочват още, че са предприети всички допустими от съвременната медицина мерки за спасяване на живота на детето и че болницата оказва съдействие на компетентните органи.

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за причиняване на смърт на дете вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност. Към момента няма данни за повдигнато обвинение или установена вина на конкретно лице.

Предстои здравното министерство да изясни обстоятелствата по медицинската помощ и организацията на действията, а прокуратурата да установи фактите по досъдебното производство.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 1 Отговор
    За разлика от Гърция, където видяхме, че има закон, и бялата мафия докато мигне се озова в затвора, нашата бяла мафия ще излъчи едни дембели в бели престилки, които ще мръхтят, мръхтят, и накрая ще излязат със заключение, че колегите не са виновни, щото Меркурий бил ретрограден, а на Марс паднал метеорит!!!

    21:42 26.10.2026

  • 2 Горски

    3 1 Отговор
    Аутопсията може да даде становище, каква е степента на поразени важни жизнени огани. Операция на череп или важен орган на сляпо без консултирана диагноза не се прави.
    Например едно е да паднеш от стъпало на трактор на нива, друго е на паваж, а твърде различно е ако после те прегази и гумата му. А иначе трагедията е огромна , само на десет години , неизживян живот , мъка и тъга на близките . Мир на душата на детето .

    Коментиран от #4

    21:50 26.10.2026

  • 3 ПРОКЛЕТИ БЪЛГАРИ КЮТУЦИ !

    0 1 Отговор
    ЗАЩО СТЕ ОЩЕ ЖИВИ БЕ !

    21:55 26.10.2026

  • 4 Дали

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Бялата мафия ще прави и тази аутопсия?
    Онзи с независимите аутопсии го обесиха!

    21:56 26.10.2026

  • 5 версия хх

    1 0 Отговор
    С болки в гърба и корема при падане от стъпалата на трактор е по-вероятно да е попаднало под гумата на трактора, а тогава следват смазани коремни органи.

    22:02 26.10.2026

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