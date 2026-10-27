„Възраждане“: Балотажът ще зависи и от нашите избиратели

Партия „Възраждане“ проведе първата си пресконференция след президентските избори. Кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин остана на трето място с около 12,5% от гласовете на участвалите във вота.
От партията определиха резултата като закономерен на фона на ниската избирателна активност. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че подкрепата за формацията ще има значение при втория тур.„Резултатът на втори тур до голяма степен ще зависи и от избирателите на „Възраждане“.
Позицията на партията за балотажа предстои да бъде изяснена. В първата си реакция след вота Костадинов не посочи конкретен кандидат, когото „Възраждане“ ще подкрепи.
ЦИК трябва да насрочи балотажа за 1 ноември
Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от първия тур и да насрочи втория тур за неделя, 1 ноември. След официалното насрочване на балотажа започва нова предизборна кампания.
Кампанията за втория тур приключва 24 часа преди гласуването. При 100% обработени протоколи на балотаж се класират Илияна Йотова и Андрей Гюров. Йотова получава 34,8% от гласовете, а Гюров – 32%.
Вотът на избирателите на отпадналите кандидати ще бъде сред основните фактори за изхода от втория тур. Сред тях са и гласувалите за „Възраждане“, които дадоха на партията третия резултат в президентската надпревара.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Май за гъби ще се ходи
Коментиран от #14
06:51 27.10.2026
2 ДА АМА НЕ
06:54 27.10.2026
3 Тоя плужек
06:56 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
Коментиран от #9, #13, #16
06:57 27.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
06:58 27.10.2026
7 Дзак
06:59 27.10.2026
8 Колю салкъма
07:00 27.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #5 от "Овчар":Верно ли не ти е ясно, че само кандидатите с техните семейства да отидат да гласуват
и пак ще имаме избран Президент🤔❗
07:01 27.10.2026
10 ДАЛАВЕРАДЖИЯТА
07:02 27.10.2026
11 дойче г@йш@
07:08 27.10.2026
12 Да бе да
07:09 27.10.2026
13 Дани
До коментар #5 от "Овчар":В същност точно така работи статуквото в повечето държави. Назначават се 2-3-4 основни партии, които са периферията на една и съща монета, но на външен вид изглеждат различни. После чрез медиите се убеждава електората, че тия партии са диаметрално противоположни. И те са такива - диаметрлано противоположни, но са част от една и съща момента. Хората обаче това не ги интересува, щото са първосигнални и не им се мисли. Хората действат точно както действат по повод на футбола. Едните с а ЛеФски, Другите за ЦСКА, има и такива дето са за Локо, а има и такива дето изобщо не се интересуват.
Така е било винаги, така е сега и така ще бъде винаги. За това статуквото се самовъзпроизвежда и народа робува от както свят светува.
Коментиран от #18
07:11 27.10.2026
14 Малеееее
До коментар #1 от "Май за гъби ще се ходи":На лакомият за имоти, пари и власт Костадинов му е все едно. Важното да му падат евра и доларчета в банковите му сметки.
07:13 27.10.2026
15 Ганьови мечти
07:18 27.10.2026
16 Как се гласува
До коментар #5 от "Овчар":Ако не гласуваш, резултатът се определя само от твърдите избирателни ядра и няма смисъл след това да се оплакваш от резултатът защото не си направил елемнтарно усилие да гласуваш. Единственият начин да им объркаш планът и гласът ти да се брои е да излезеш и да гласуваш за по-малкото зло.
07:19 27.10.2026
17 Да бе!
Коментиран от #21
07:19 27.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #13 от "Дани":Стига човек да и да погледне:
Буш- Буш
Маркос- Маркос
Мицотакис- Мицотакис-
Кланът Кенеди......
Урсула и тати
Кая и тати....
.......
07:24 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Копейкин!
Коментиран от #23
07:26 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ами той
07:28 27.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.