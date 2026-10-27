„Възраждане“: Балотажът ще зависи и от нашите избиратели

Партия „Възраждане“ проведе първата си пресконференция след президентските избори. Кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин остана на трето място с около 12,5% от гласовете на участвалите във вота.

От партията определиха резултата като закономерен на фона на ниската избирателна активност. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че подкрепата за формацията ще има значение при втория тур.

„Резултатът на втори тур до голяма степен ще зависи и от избирателите на „Възраждане“.

Позицията на партията за балотажа предстои да бъде изяснена. В първата си реакция след вота Костадинов не посочи конкретен кандидат, когото „Възраждане“ ще подкрепи.

ЦИК трябва да насрочи балотажа за 1 ноември

Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от първия тур и да насрочи втория тур за неделя, 1 ноември. След официалното насрочване на балотажа започва нова предизборна кампания.

Кампанията за втория тур приключва 24 часа преди гласуването. При 100% обработени протоколи на балотаж се класират Илияна Йотова и Андрей Гюров. Йотова получава 34,8% от гласовете, а Гюров – 32%.

Вотът на избирателите на отпадналите кандидати ще бъде сред основните фактори за изхода от втория тур. Сред тях са и гласувалите за „Възраждане“, които дадоха на партията третия резултат в президентската надпревара.

Източници: bntnews.bg