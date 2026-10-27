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„Възраждане“: Балотажът ще зависи и от нашите избиратели
  Тема: Избори

„Възраждане“: Балотажът ще зависи и от нашите избиратели

27 Октомври, 2026 06:45 1 006 24

  • възраждане-
  • костадин костадинов-
  • петър волгин-
  • президентски избори-
  • балотаж

Костадин Костадинов и Петър Волгин останаха трети с около 12,5% от гласовете. ЦИК трябва да обяви окончателните резултати и да насрочи втория тур за 1 ноември

„Възраждане“: Балотажът ще зависи и от нашите избиратели - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Партия „Възраждане“ проведе първата си пресконференция след президентските избори. Кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин остана на трето място с около 12,5% от гласовете на участвалите във вота.

От партията определиха резултата като закономерен на фона на ниската избирателна активност. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че подкрепата за формацията ще има значение при втория тур.

„Резултатът на втори тур до голяма степен ще зависи и от избирателите на „Възраждане“.

Позицията на партията за балотажа предстои да бъде изяснена. В първата си реакция след вота Костадинов не посочи конкретен кандидат, когото „Възраждане“ ще подкрепи.

ЦИК трябва да насрочи балотажа за 1 ноември

Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати от първия тур и да насрочи втория тур за неделя, 1 ноември. След официалното насрочване на балотажа започва нова предизборна кампания.

Кампанията за втория тур приключва 24 часа преди гласуването. При 100% обработени протоколи на балотаж се класират Илияна Йотова и Андрей Гюров. Йотова получава 34,8% от гласовете, а Гюров – 32%.

Вотът на избирателите на отпадналите кандидати ще бъде сред основните фактори за изхода от втория тур. Сред тях са и гласувалите за „Възраждане“, които дадоха на партията третия резултат в президентската надпревара.

Източници: bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май за гъби ще се ходи

    13 2 Отговор
    Надявам се такава грешка да не прави. Който и от двамата да обяви, че подкрепя и много хора ще ни загуби като избиратели. Направо ставаме гъбари. Те на дпс-то електората ще легитимират изборите, споко. Ей сега ще им дадат команда да излизат и да гласуват

    Коментиран от #14

    06:51 27.10.2026

  • 2 ДА АМА НЕ

    12 5 Отговор
    Нищо няма да можеш да продадеш.

    06:54 27.10.2026

  • 3 Тоя плужек

    7 9 Отговор
    Ако беше сложил Волгин за кандидат щеше да има много по голям успех, ама пуста власт сладка, трябва лично да контролира всяка копейка. Сега се оправдава с избирателната активност.

    06:56 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    3 10 Отговор
    ВНИМАНИЕ, ХОРА! ГЛАСУВАНЕТО ЗА СЪЩИТЕ ПАРТИИ Е ЧИСТ МАЗОХИЗЪМ. ВИЕ ГЛАСУВАТЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВИ ВЗЕХА ПАРИТЕ, ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ И ЗАТВОРИХА БОЛНИЦИТЕ. И СЛЕД ТОВА СЕ ЧУДИТЕ ЗАЩО НЕЩАТА СТАВАТ ПО-ЗЛЕ. НЕ СЕ ЧУДЕТЕ – ВИЕ САМИ ИЗБРАХТЕ ДА ВИ Е ГАДНО. ВСИЧКИ НОВИ ПАРТИИ СА СТАРИТЕ, НО С НОВИ ИМЕНА. СЪЩИТЕ ХОРА, СЪЩИТЕ ИНТЕРЕСИ, СЪЩАТА СТЕНА. ПОЛИТИЦИТЕ НЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ ГЛАСУВАЩИТЕ, А ОТ ТЕЗИ, КОИТО СПИРАТ ДА ГЛАСУВАТ. СПРИ ДА ГЛАСУВАШ ЗА СЪЩИТЕ. СТЕНАТА ЩЕ ПАДНЕ, КОГАТО СПРЕМ ДА Я ПОДПИРАМЕ С ГЛАСОВЕТЕ СИ!

    Коментиран от #9, #13, #16

    06:57 27.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    11 1 Отговор
    Къде са ЦОЦОлозите, дето даваха 40% срещу 20% за първите двама 🤔❓😀😀😀

    06:58 27.10.2026

  • 7 Дзак

    7 0 Отговор
    Гласува се за политика!

    06:59 27.10.2026

  • 8 Колю салкъма

    8 0 Отговор
    Нямаха наяване .. От роби ни превърнаха в просяци в цяла Европа сега вече искат трупове то няма на къде вече..!

    07:00 27.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Верно ли не ти е ясно, че само кандидатите с техните семейства да отидат да гласуват
    и пак ще имаме избран Президент🤔❗

    07:01 27.10.2026

  • 10 ДАЛАВЕРАДЖИЯТА

    10 3 Отговор
    това чакаше за да започне пазарлъка , да може да си довърши строежите по морето .

    07:02 27.10.2026

  • 11 дойче г@йш@

    0 7 Отговор
    време е за вг@zpaждани!

    07:08 27.10.2026

  • 12 Да бе да

    5 3 Отговор
    сега им трябваме, сега търсят народа... ми нема го...

    07:09 27.10.2026

  • 13 Дани

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    В същност точно така работи статуквото в повечето държави. Назначават се 2-3-4 основни партии, които са периферията на една и съща монета, но на външен вид изглеждат различни. После чрез медиите се убеждава електората, че тия партии са диаметрално противоположни. И те са такива - диаметрлано противоположни, но са част от една и съща момента. Хората обаче това не ги интересува, щото са първосигнални и не им се мисли. Хората действат точно както действат по повод на футбола. Едните с а ЛеФски, Другите за ЦСКА, има и такива дето са за Локо, а има и такива дето изобщо не се интересуват.
    Така е било винаги, така е сега и така ще бъде винаги. За това статуквото се самовъзпроизвежда и народа робува от както свят светува.

    Коментиран от #18

    07:11 27.10.2026

  • 14 Малеееее

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Май за гъби ще се ходи":

    На лакомият за имоти, пари и власт Костадинов му е все едно. Важното да му падат евра и доларчета в банковите му сметки.

    07:13 27.10.2026

  • 15 Ганьови мечти

    2 0 Отговор
    На следващите президентски избори олигарсите ще забранят на всички да гласуват. Само мама ще гласува за мен. И аз ще стана президент.

    07:18 27.10.2026

  • 16 Как се гласува

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Ако не гласуваш, резултатът се определя само от твърдите избирателни ядра и няма смисъл след това да се оплакваш от резултатът защото не си направил елемнтарно усилие да гласуваш. Единственият начин да им объркаш планът и гласът ти да се брои е да излезеш и да гласуваш за по-малкото зло.

    07:19 27.10.2026

  • 17 Да бе!

    3 1 Отговор
    Тоя неграмотник си въобразява, че света се върти около него и циганския му квартал "Максуда".

    Коментиран от #21

    07:19 27.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дани":

    Стига човек да и да погледне:
    Буш- Буш
    Маркос- Маркос
    Мицотакис- Мицотакис-
    Кланът Кенеди......
    Урсула и тати
    Кая и тати....
    .......

    07:24 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Копейкин!

    1 2 Отговор
    За кого ли ще гласуват кремълските послушници!? За някой който целува ръката на Гудняев.

    Коментиран от #23

    07:26 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ами той

    2 0 Отговор
    Коцето ако си мисли че неговите симпатизанти ще гласуват за Гюров а не за Йотова дори и да подкрепи Гюров се лъже. Хората не подкрепят диктата на Брюксел, Украйна и милиардите заеми

    07:28 27.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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