ЦИК започна подготовката за балотажа на 1 ноември

Централната избирателна комисия започна подготовката за балотажа на изборите за президент и вицепрезидент, който ще се проведе на 1 ноември. Комисията прие техническите характеристики на хартиената бюлетина, одобри тиража и изпрати заявката за отпечатване до печатницата на Българската народна банка.

Данните от флашките на машините от първия тур ще бъдат архивирани, за да могат да се използват при подготовката на устройствата за втория тур. В процеса ще участват експерти и техника на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

280 нови машини ще бъдат изпратени в чужбина

За гласуването зад граница ще бъдат изпратени 280 нови машини. Устройствата ще бъдат използвани на балотажа, насрочен за 1 ноември.

До края на 26 октомври се очаква всички районни избирателни комисии да предадат протоколите си в ЦИК. След това документите ще бъдат подложени на повторна проверка от комисията.

Резултатите от гласуването на първия тур се очаква да бъдат обявени на 27 октомври. Следващото заседание на ЦИК е насрочено за същия ден от 9:00 часа.

Източници: bnrnews.bg