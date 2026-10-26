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ЦИК започна подготовката за балотажа на 1 ноември
  Тема: Избори

ЦИК започна подготовката за балотажа на 1 ноември

26 Октомври, 2026 21:19 485 3

  • ц the central electoral commission-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • машинно гласуване-
  • гласуване в чужбина

Комисията одобри тиража на хартиените бюлетини и изпрати заявката за печат. За вота в чужбина ще бъдат доставени 280 нови машини

ЦИК започна подготовката за балотажа на 1 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия започна подготовката за балотажа на изборите за президент и вицепрезидент, който ще се проведе на 1 ноември. Комисията прие техническите характеристики на хартиената бюлетина, одобри тиража и изпрати заявката за отпечатване до печатницата на Българската народна банка.

Данните от флашките на машините от първия тур ще бъдат архивирани, за да могат да се използват при подготовката на устройствата за втория тур. В процеса ще участват експерти и техника на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

280 нови машини ще бъдат изпратени в чужбина

За гласуването зад граница ще бъдат изпратени 280 нови машини. Устройствата ще бъдат използвани на балотажа, насрочен за 1 ноември.

До края на 26 октомври се очаква всички районни избирателни комисии да предадат протоколите си в ЦИК. След това документите ще бъдат подложени на повторна проверка от комисията.

Резултатите от гласуването на първия тур се очаква да бъдат обявени на 27 октомври. Следващото заседание на ЦИК е насрочено за същия ден от 9:00 часа.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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  • 1 Помак

    3 0 Отговор
    Гжата която трудно се изказва добре работи за йотева

    21:22 26.10.2026

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Тази прилича на Катрина Лоу 😜

    21:28 26.10.2026

  • 3 Николова , София

    0 2 Отговор
    Тази прилича на Ивя миаилова ОД македония

    21:32 26.10.2026

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